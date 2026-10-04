Mariana Ochoa es la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026

Lo que comenzó con una eliminación apenas unos días después de entrar terminó con Mariana Ochoa como ganadora de La Casa de los Famosos México 2026.

La ex integrante de OV7 obtuvo el primer lugar de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, luego de imponerse a Memo Schutz en la votación definitiva del público y quedarse con el premio de 4 millones de pesos destinado al vencedor de la competencia.

El triunfo cerró una de las historias más particulares de esta edición. Mariana no sólo estuvo cerca de abandonar definitivamente el programa durante las primeras semanas, sino que fue oficialmente la primera eliminada de la temporada. Tras salir de la casa, tuvo una segunda oportunidad y consiguió regresar a la competencia por decisión de la audiencia. Desde entonces, su participación cambió por completo.

La final de La Casa de los Famosos

La final comenzó con cinco habitantes todavía en competencia: Mariana Ochoa, Memo Schutz, Karina Torres, Ese Pérez y Gema Garoa, quienes habían logrado sobrevivir a más de dos meses de nominaciones, posicionamientos, estrategias y eliminaciones.

Durante la última gala, los participantes fueron abandonando la casa conforme se revelaron las posiciones otorgadas por el público.

Gema Garoa fue la primera en despedirse y terminó en el quinto lugar. Más tarde, Ese Pérez fue anunciado como el cuarto finalista.

La siguiente en abandonar la competencia fue Karina Torres, quien obtuvo el tercer lugar, dejando únicamente a Mariana Ochoa y Memo Schutz con posibilidades de obtener el premio principal.

Karina Torres se convirtió en el tercer lugar de La Casa de los Famosos Captura de pantalla

Finalmente, Mariana recibió la noticia de que había conseguido el mayor apoyo de la audiencia y se convirtió en la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026, mientras que Memo Schutz terminó como subcampeón.

Mariana Ochoa pasó de ser la primera eliminada a ganar La Casa de los Famosos

El resultado adquiere una dimensión diferente al recordar cómo comenzó la participación de Mariana Ochoa en el reality.

Durante la primera gala de eliminación, la cantante quedó entre los habitantes con riesgo de abandonar la competencia y finalmente el público decidió que fuera ella quien saliera de la casa. De esta forma, Mariana se convirtió en la primera eliminada de la cuarta temporada.

En aquel momento parecía que su paso por La Casa de los Famosos México había terminado después de apenas unos días de convivencia. Sin embargo, la producción preparó una dinámica que permitió que algunos participantes tuvieran una nueva oportunidad.

Mariana Ochoa se salvó en El Exilio Captura de pantalla

Mariana pasó por El Exilio y consiguió regresar a la competencia gracias al apoyo del público.

Una vez de vuelta, tuvo que comenzar nuevamente su camino dentro del reality: enfrentar nominaciones, adaptarse a los cambios en las alianzas de los habitantes y buscar mantenerse en una competencia en la que ya había sido eliminada una vez.

Con el paso de las semanas, la cantante consiguió avanzar mientras otros participantes fueron abandonando la casa.

Su regreso terminó convirtiéndose en uno de los principales relatos de la temporada: la primera habitante expulsada comenzó a sobrevivir a las eliminaciones hasta instalarse entre quienes tenían posibilidades reales de llegar a la final.

Mariana Ochoa se convirtió en la primera finalista

El cambio en su participación se hizo todavía más evidente durante las últimas semanas del programa.

En la recta final, Mariana consiguió uno de los beneficios más importantes de la temporada cuando obtuvo un pase directo a la última gala.

Durante la dinámica de La Boutique, los habitantes tuvieron que elegir diferentes opciones hasta que Mariana consiguió el beneficio que la convirtió oficialmente en la primera finalista de La Casa de los Famosos México 2026.

Mariana Ochoa, primer finalista de La Casa de los Famosos México 2026. @lacasafamososmx

La situación resultó especialmente llamativa porque semanas antes había sido precisamente la primera participante eliminada.

Con su lugar asegurado, Mariana pudo esperar mientras el resto de los habitantes todavía luchaba por conseguir uno de los espacios restantes en la final.

Finalmente, Memo Schutz, Karina Torres, Ese Pérez y Gema Garoa completaron el grupo de cinco participantes que llegaron hasta el último programa.

Antes de ellos quedaron fuera de la competencia Ernesto Laguardia, quien terminó en séptimo lugar, y Yahir, quien ocupó la sexta posición.

¿Cómo quedaron los finalistas de La Casa de los Famosos México 2026?

Después de la votación definitiva del público, los cinco primeros lugares de La Casa de los Famosos México 2026 quedaron de la siguiente manera:

Primer lugar: Mariana Ochoa

Segundo lugar: Memo Schutz

Tercer lugar: Karina Torres

Cuarto lugar: Ese Pérez

Quinto lugar: Gema Garoa

Con el resultado, Mariana Ochoa recibió el premio de 4 millones de pesos que la producción había establecido para el ganador de la cuarta temporada.

Además, su nombre se sumó a la lista de vencedores de la versión mexicana del reality show.

La primera temporada, realizada en 2023, tuvo como ganadora a Wendy Guevara, quien se convirtió en uno de los fenómenos televisivos de aquel año.

En 2024, Mario Bezares obtuvo el primer lugar de la segunda edición, mientras que Aldo de Nigris se convirtió en el ganador de la tercera temporada en 2025.

Ahora Mariana Ochoa se suma a esa lista después de protagonizar uno de los recorridos más particulares que ha tenido el programa.

La participante que fue la primera en salir terminó convirtiéndose en la última en abandonar la casa.

Después de recibir una segunda oportunidad, regresar a la competencia, superar nuevas semanas de convivencia y conseguir su pase directo a la final, Mariana cerró la temporada con el primer lugar y el premio principal de La Casa de los Famosos México 2026.

bgpa