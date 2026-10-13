Gema Garoa cuestiona el triunfo de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos

La victoria de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos continúa en medio de la polémica. A poco más de una semana de la final, Gema Garoa volvió a expresar sus dudas sobre algunas situaciones que ocurrieron durante la competencia y que, desde su perspectiva, despertaron sospechas sobre el resultado.

Las declaraciones de la actriz han generado nuevas reacciones entre los seguidores del reality, en especial por las diferencias que ambas protagonizaron durante su estancia en la casa y los desacuerdos que continuaron después de la última gala.

Gema Garoa cuestiona el triunfo de Mariana Ochoa en LCDLF Captura de pantalla

¿Qué dijo Gema Garoa sobre el triunfo de Mariana Ochoa en LCDLF México 2026?

Gema Garoa volvió a hablar sobre su experiencia en La Casa de los Famosos México 2026 durante una entrevista en el podcast La Mesa del Tijereo. La actriz recordó algunas situaciones que ocurrieron antes de la final y que, según su testimonio, le hicieron pensar que Mariana Ochoa podría obtener el primer lugar.

Garoa contó que Ochoa permaneció varias horas fuera del área común de la casa para recibir atención de belleza. Cuando ella solicitó ayuda para acomodarse el fleco, aseguró que le respondieron que los estilistas estaban asignados a su compañera.

Fue evidente, ¿verdad? Toda la gente se dio cuenta de que Mariana desapareció como por seis horas o más. Entonces, estábamos todos en el lugar donde nos estaban arreglando y yo subo, toda pendeja, y estaba ella con sus luces. Les digo: ‘¿Me pueden pintar a mí aunque sea el flequillo?’, porque yo no quería pasar sentada seis horas; yo solo quería retocar tantito la raíz y me dijeron: ‘No, lo que pasa es que esto es de Mariana.

De acuerdo con el relato de la actriz y las bromas entre las conductoras del podcast, ella no “merecía” esa atención por haber quedado en quinto lugar.

“Entonces dije: ‘¿Cómo, pero por qué yo no?’, a lo cual contestaron que ella lo habría podido pedir”, declaró Garoa.

"Es que tú eres el quinto lugar”, bromeó Daniela Acosta, conocida en redes sociales como “Dani La Trespecera”.

“Ella va a ganar, la neta, yo en mi cabeza”, expresó Gema.

La actriz también manifestó su inconformidad con el servicio de manicura que recibió antes de la última gala. Desde su perspectiva, las diferencias en la atención que recibieron ambas participantes fueron señales que despertaron sus sospechas sobre el desenlace del programa.

Esa primera señal y luego había una manicurista, y yo veo que ella (Mariana Ochoa) las trae largas, así preciosas. Pero ya eran las ocho de la noche. Yo no voy a tener aquí a la señora haciéndome uñas largas, que nos vamos a ir a las once de la noche. Le dije: ‘Ya píntamelas nada más así’, expresó Garoa.

Gema Garoa cuestiona el triunfo de Mariana Ochoa en LCDLF IG: @lamesadeltijereo

Guadalupe Juárez, también conductora del podcast, señaló: “Te las pintó bien feo”.

Mal hechas, ella ya sabía que eras el quinto lugar, dijo Daniela Acosta. Guadalupe retomó la conversación con otra broma: “Le dices: ‘¿Le puedes poner un brillito?’. ‘No, estos son para Mariana’”. “Se los vamos a poner en su corona”, respondió Garoa entre risas.

Estos comentarios reavivaron la conversación sobre la victoria de Ochoa, quien pasó de ser la primera eliminada de la temporada a convertirse en la ganadora.

Además, las conductoras cuestionaron la diferencia entre las visualizaciones y los seguidores de la cantante en redes sociales y los votos que recibió para obtener el primer lugar de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Así fue el triunfo de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa ganó la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México el domingo 4 de octubre de 2026. La cantante obtuvo el primer lugar después de una final en la que compitió contra Memo Schutz, Karina Torres, Ese Pérez y Gema Garoa.

De acuerdo con los resultados publicados por el reality, Ochoa recibió 10 millones 825 mil 542 votos y obtuvo el premio de cuatro millones de pesos.

El orden de los finalistas quedó de la siguiente manera:

Primer lugar: Mariana Ochoa, con 10 millones 825 mil 542 votos.

Segundo lugar: Memo Schutz, con 9 millones 834 mil 625 votos.

Tercer lugar: Karina Torres, con 9 millones 718 mil 852 votos.

Cuarto lugar: Ese Pérez, con 6 millones 618 mil 224 votos.

Quinto lugar: Gema Garoa, con 6 millones 155 mil 417 votos.

La final representó un giro en la trayectoria de Ochoa dentro del programa. Después de su primera salida, la cantante regresó a la competencia y consiguió avanzar hasta la definición por el premio principal.

Conferencia de prensa con los finalistas de la Casa de los famosos 2026. Yahir, Memo Schutz, Ese Pérez,Gema Garoa, Karina Torres, Mariana Ochoa y la productora, Rosa María Noguerón. Cortesía Darío Luna

¿Qué ha dicho Mariana Ochoa sobre las críticas de sus compañeros?

Mariana Ochoa tuvo la oportunidad de responder a las declaraciones de Gema Garoa durante el noticiero de Canal 6. En esa intervención, la cantante afirmó que todos los participantes tuvieron la misma oportunidad de recibir atención de sus estilistas.

Yo estoy feliz. La verdad, también se anda diciendo por ahí que si me arreglaron porque ya sabían que yo era la ganadora. A todos nos arreglaron, nos dieron spa; a Gema le pusieron tratamiento en el pelo, a todos. Uno por uno nos fueron llamando, nos fueron subiendo. A mi Kari preciosa, vinieron desde León, volaron a su estilista para ponerle sus extensiones. A todos nos arreglaron.

La ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México también rechazó la idea de que hubiera recibido el premio mediante un supuesto arreglo. Ochoa señaló que, si el resultado hubiera estado decidido de antemano, no habría tenido que pasar por las dificultades que enfrentó durante el programa.

¿Que me compraron el premio? No, pues me lo hubieran pagado sin tener que sufrir todo lo que sufrí, ¿no?

Mariana Ochoa, ex OV7 al anunciar que será una de las presentaciones en La Maraka, centro de espectáculos en la colonia Narvarte. Foto: Cuartoscuro.com / Victoria Valtierra Ruvalcaba

Con estas declaraciones, Ochoa defendió su participación en el reality y aseguró que los demás concursantes también recibieron atención durante los preparativos de la final.

A más de una semana de la victoria de Mariana Ochoa, las declaraciones de Gema Garoa mantienen el interés sobre lo ocurrido antes y después de la final de La Casa de los Famosos México 2026.

La actriz compartió su interpretación de algunas situaciones que vivió durante la competencia, mientras que Ochoa defendió su triunfo y afirmó que todos los participantes recibieron atención durante los preparativos de la última gala.

Por ahora, la victoria de Ochoa permanece como el resultado oficial del programa. Las sospechas expresadas por Garoa forman parte de la controversia entre las participantes, pero no constituyen una prueba de que la votación haya sido manipulada.