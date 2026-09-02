Crisis de salud de Aldo Rendón, ¿por qué se vistieron de blanco en La Casa de los Famosos?

Aldo Rendón dejó La Casa de los Famosos por una enfermedad que le fue diagnosticada. Para todos los habitantes del reality la noticia causó sorpresa puesto que no sabían de la decisión que había tomado el stylist, sin embargo, un detalle en la gala llamó la atención: todos estaban vestidos de blanco y así lo despidieron del programa.

El hecho de que todos se vistieran de ese color en singular no pasó desapercibido para los usuarios, quienes comenzaron a cuestionar si había una razón en específico para que se combinaran el día que Aldo abandonó el reality.

El propio stylist además llevaba puesta ropa en el mismo tono que sus compañeros, quienes se quedaron desolados por su repentina salida.

¿Qué le pasó a Aldo Rendón?

Aldo Rendón dejó La Casa de los Famosos. @lacasafamososmx

Fue el mismo integrante del reality quien, tras indicaciones de Galilea Montijo, se levantó e informó a sus compañeros sobre su salida.

El estilista de las estrellas no confirmó un diagnóstico específico e insistió en que se encuentra bien, pero dijo que necesitaba salir de inmediato para comenzar con un tratamiento por un problema que enfrenta que calificó como ‘reversible’.

Pese a que no reveló públicamente qué enfermedad padece, en declaraciones previas dentro del programa Aldo había señalado diversos antecedentes médicos, entre los que resaltan:

Antecedentes con el alcohol : Alrededor de 2010, el estilista atravesó una severa crisis relacionada con el consumo de alcohol. Durante varias semanas llegó a ingerir hasta dos botellas de tequila al día, situación que terminó provocándole una grave infección en la vesícula. Como consecuencia, permaneció hospitalizado durante un periodo que habría ido de mes y medio hasta seis meses.

: Alrededor de 2010, el estilista atravesó una severa crisis relacionada con el consumo de alcohol. Durante varias semanas llegó a ingerir hasta dos botellas de tequila al día, situación que terminó provocándole una grave infección en la vesícula. Como consecuencia, permaneció hospitalizado durante un periodo que habría ido de mes y medio hasta seis meses. Anemia diagnosticada antes de ingresar al programa: Antes de participar en el reality , Aldo descubrió que padecía anemia luego de buscar una explicación al cansancio constante y al exceso de sueño que experimentaba. Esta condición ocurre cuando existe una cantidad insuficiente de glóbulos rojos o de hemoglobina en la sangre, lo que reduce el transporte de oxígeno y puede provocar síntomas como debilidad, fatiga y palidez.

Otros padecimientos previos: En sus antecedentes médicos también se encuentran el queratocono, la sordera unilateral y un episodio aislado de gota .

A lo anterior se suma lo que fue visible ante el público del reality, pues en él se notaron signos como una aparente ictericia (coloración amarillenta en la piel o los ojos) e inflamación en los pies (edema), lo que apunta a la necesidad de evaluar el estado del hígado y la vesícula.

¿Por qué se vistieron de blanco en La Casa de los Famosos?

Aldo Rendón dejó La Casa de los Famosos. @lacasafamososmx

Tras la salida de Aldo del programa que se transmite 24/7, Yahir reveló la verdad sobre por qué se habían vestido de blanco precisamente ese día.

Todos coincidieron en que no sabían nada del abandono del stylist y aseguraron que los había tomado por sorpresa. Incluso Ese Pérez comentó que habló con Aldo y que no de manera directa le dijo que saldría del juego, pero sí le habló de su salud.

No directamente, pero sí me dijo que no estaban bien las cosas", expresó.

Sobre el detalle de vestirse todos con ropa blanca, Gema preguntó a Yahir si había sido idea suya el que todos, especialmente ese día, se vistieran así.

No, yo le dije. O sea, yo le comenté que estaría genial vestirnos todos de un color y él escogió blanco", reveló Yahir.

Estuvo muy cool eso para darle su despedida, siento", reaccionó Gema.

Respecto a la salud de Aldo, Flor refirió que el estilista de las estrellas presentó malestares desde hace un par de semanas, por lo que reconoció sus ganas de permanecer en el reality.

En tanto Cynthia Klitbo también dijo que había notado algunas limitaciones que tenía Aldo:

No se podía rasurar. No se podía hacer mucho, ni ponerse los aretes ya", comentó.

¿Por qué el novio del stylist no lo espero en su salida?

Aldo Rendón dejó La Casa de los Famosos. @lacasafamososmx

Otro detalle que causó curiosidad entre los seguidores de La Casa de los Famosos fue el hecho de que el novio de Aldo Rendón, Gerardo Monroy, no estuviera esperándolo en el foro tras su salida, como suele ocurrir cuando los participantes abandonan el programa.

Sin embargo, aunque no hay una declaración oficial sobre la razón por la que no estuvo, Aldo ya había dado algunas declaraciones al respecto sobre su novio que ahora cobran relevancia.

En alguna ocasión dentro del programa, el famoso estilista señaló que a su pareja no le gustan los reflectores y no suele participar en situaciones públicas o televisadas.

En una plática con Gema indicó que Gerardo no es una persona que disfrute de situaciones frente a la cámaras.

El Gera nunca se presta para estas cosas. No viene nunca. Se muere”, contó aquella vez.

Por lo anterior, se puede concluir que la ausencia de Gerardo durante la salida de Aldo de La Casa de los Famosos no significa que exista un problema entre ellos.

Eliminados de La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa — Primera eliminada, el 2 de agosto. Posteriormente regresó a la casa a través de la dinámica de El Exilio, por lo que actualmente continúa en competencia.

Ximena Herrera — Salió de la competencia después de la dinámica de El Exilio , convirtiéndose en la siguiente baja definitiva.

Fede Vigevani — Abandonó la casa después de cumplir su participación como infiltrado ; su salida no ocurrió mediante una gala tradicional de eliminación.

Arantza Ruiz — Fue eliminada el 16 de agosto durante la tercera gala de eliminación.

Moisés Peñaloza — Se convirtió en el siguiente eliminado de la temporada.

Yanet García — Dejó la competencia mediante la polémica dinámica de “El Mueble” , en lugar de una eliminación tradicional.

Luis Chaparro — Fue eliminado el 30 de agosto , convirtiéndose en la baja más reciente por votación del público.

La salida de Aldo Rendón fue por motivos de salud y no como una eliminación convencional.