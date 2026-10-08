“¡Ya tengo novio!” Mariana Ochoa confirma que regresó con Mauricio Vaca tras ganar LCDLFM

Mariana Ochoa confirmó que retomó su relación con Mauricio Vaca, luego de haber salido ganadora de La Casa de los Famosos México 2026.

Después de la final del reality, Mauricio acudió a recibirla y ambos protagonizaron un emotivo reencuentro que incluyó un abrazo y un beso, situación que de inmediato despertó especulaciones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, en ese momento ninguno de los dos había confirmado que estuvieran nuevamente juntos.

Mariana Ochoa confirma reconciliación con Mauricio Vaca

Mariana Ochoa confirma que regresó con Mauricio Vaca. @Raulgutierrez

Fue durante su llegada al Gali-Fest cuando Mariana habló abiertamente sobre su situación sentimental y terminó con las dudas. Al ser cuestionada sobre si tenía pareja, la cantante respondió con entusiasmo:

¡Ya tengo novio! Es la noticia de hoy”.

Mariana explicó que la reconciliación ocurrió después de que salió de La Casa de los Famosos México. Según contó, el lunes posterior a su salida regresó a su casa para reencontrarse con sus hijos y, poco después, recibió una inesperada visita de Mauricio.

El empresario llegó con un ramo de rosas rojas y le preguntó directamente si quería volver a ser su novia. Mariana aseguró que aceptó la propuesta, por lo que ahora ambos han retomado formalmente su relación.

Llegué a mi casa, abracé a mis hijos y en eso tocaron mi timbre. Me llegó con un ramo de rosas rojas preciosas y me dijo: ‘¿Quieres volver a ser mi novia?’ y yo le dije que sí”, relató la cantante.

¿Por qué terminaron Mariana Ochoa y Mauricio Vaca?

Antes de ingresar al reality, Mariana había revelado que estaba soltera y que acababa de terminar una relación de aproximadamente ocho años con Mauricio Vaca. Durante su estancia en el programa habló en varias ocasiones de su expareja y dejó claro que se trataba de una persona muy importante en su vida.

La cantante explicó que la separación no había ocurrido necesariamente por falta de amor, sino por las dificultades que enfrentaban como pareja para coincidir y compartir tiempo. A esto se sumó una diferencia importante respecto a su decisión de participar en La Casa de los Famosos México.

Mariana contó que Mauricio es una persona mucho más reservada y que no estaba de acuerdo con que ella ingresara al reality, algo que también puso de manifiesto las diferencias entre sus respectivas formas de vivir la exposición pública.

A pesar de la ruptura, la cantante nunca descartó por completo que pudieran volver a encontrarse en otro momento. De hecho, durante su participación en el programa habló de Mauricio con cariño y reconoció la importancia que había tenido en su vida.

¿Quién es Mauricio Vaca?

Mauricio Vaca Tavera es un empresario mexicano que ha mantenido un perfil alejado de los reflectores.

En el ámbito profesional, Mauricio está relacionado con el sector financiero y empresarial. Se identifica como director de Administración y Finanzas, conocido también como CFO, de Cinépolis.

Mauricio es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios de posgrado en administración en el MIT Sloan School of Management y en ciencias de la administración en el Massachusetts Institute of Technology. También ha formado parte de organismos relacionados con el ámbito empresarial y financiero.

En 2020 recibió un reconocimiento como CFO del Año por parte del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), en una categoría dirigida a empresas de gran tamaño.

A diferencia de Mariana, quien tiene una larga trayectoria en la música, la televisión y el teatro, Mauricio ha preferido mantener una vida mucho más privada. Por ello, son pocos los detalles personales que se conocen públicamente sobre él y su presencia en medios ha estado principalmente relacionada con su romance con la integrante de OV7.

Polémica por la relación y el reality

Mariana Ochoa confirma que regresó con Mauricio Vaca. @Raulgutierrez

La reconciliación de Mariana Ochoa y Mauricio Vaca ha causado polémica entre usuarios, sobre todo, los seguidores de La Casa de los Famosos México.

Los principales cuestionamientos en redes sociales están relacionados con la participación de Mauricio en el sector empresarial y con la transmisión de la final del reality en salas de Cinépolis.

A partir de esto surgieron en redes sociales versiones que cuestionaban si su posición profesional podía haber beneficiado de alguna manera a Mariana.

Sin embargo, no existe evidencia pública que demuestre que Mauricio haya intervenido en la votación o que la victoria de Mariana haya sido producto de algún acuerdo o favoritismo relacionado con él. Todo por ahora son especulaciones surgidas en redes y no hechos comprobados.

¿Mauricio Vaca es el padre de los hijos de Mariana Ochoa?

Mauricio Vaca Tavera no es el padre de los hijos de Mariana Ochoa. La cantante es mamá de Valentina y Salvador, quienes son fruto de su matrimonio con Patricio de la Peña. La pareja estuvo casada y posteriormente se separó en 2018.

Mauricio llegó a la vida sentimental de Mariana después de esa relación. Ambos comenzaron un noviazgo a finales de 2018.

Durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026, Mariana habló en varias ocasiones de sus hijos y explicó que permanecieron al cuidado de su papá, Patricio de la Peña, mientras ella estaba dentro de la casa.