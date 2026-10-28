¿Qué tienen en común Julia Roberts y Martin Luther King Jr.? Una historia que pocos conocen

Este 28 de octubre, Julia Roberts celebra su cumpleaños con una trayectoria que la ha convertido en una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Sin embargo, hay un episodio poco conocido de su historia familiar que la conecta con una de las figuras más emblemáticas de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos: Martin Luther King Jr.

La anécdota salió a la luz durante una conversación con la periodista Gayle King y llama la atención del público ya que, el relato muestra cómo la relación entre ambas familias surgió a partir de un acto de solidaridad.

Foto: Instagram Julia Roberts

¿Cómo comenzó la amistad entre Julia Roberts y la familia King?

Antes de que Julia Roberts se convirtiera en una estrella de Hollywood, sus padres, Betty Lou Bredemus y Walter Grady Roberts, dirigían una escuela de actuación en Atlanta llamada Actors and Writers.

El centro ofrecía formación teatral a niños y jóvenes, y entre sus alumnos estaban los hijos de Martin Luther King Jr. y Coretta Scott King.

Según recordó la actriz, la esposa del activista se acercó a sus padres porque buscaba un espacio donde sus hijos pudieran estudiar actuación, pues habían tenido dificultades para encontrar una institución que los recibiera.

La respuesta de Betty Lou y Walter Grady fue positiva. En aquel momento, permitir que niños blancos y afroamericanos compartieran actividades educativas no era algo habitual en el sur de Estados Unidos, donde persistían las prácticas de segregación racial.

La decisión de los padres de Julia permitió que los menores convivieran en un mismo espacio y sentó las bases de una amistad entre las dos familias.

Foto: Instagram Julia Roberts

Martin Luther King Jr. y Coretta Scott King pagaron el nacimiento de Julia Roberts:

La relación que nació en aquella escuela trascendió las clases de teatro. Cuando Julia Roberts llegó al mundo, el 28 de octubre de 1967, sus padres atravesaban dificultades económicas y no contaban con los recursos suficientes para cubrir la cuenta del hospital.

Fue entonces cuando Martin Luther King Jr. y Coretta Scott King intervinieron para ayudarlos a solventar los gastos.

Mi familia King pagó mis facturas del hospital. Mis padres no podían pagar la cuenta del hospital”, recordó la actriz durante la entrevista con Gayle King.

El gesto adquirió un significado especial por el contexto en el que ocurrió. La familia King respondió con generosidad hacia quienes habían abierto las puertas de su escuela a sus hijos cuando otros espacios no estaban dispuestos a hacerlo.

De esta manera, la historia del nacimiento de Roberts quedó vinculada a una relación de apoyo mutuo que se había construido en medio de las barreras raciales de la época.

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¿Qué dijo Gayle King sobre la decisión de los padres de Julia Roberts?

La periodista Gayle King destacó la importancia de la actitud que tuvieron los padres de la actriz al recibir a niños afroamericanos en su escuela durante la década de 1960.

La presentadora subrayó que, en aquel periodo, no era común que menores blancos y negros compartieran espacios educativos y actividades artísticas en el sur estadounidense.

Por ello, consideró que la apertura de Betty Lou Bredemus y Walter Grady Roberts fue un gesto significativo que ayudó a construir la historia que hoy se conoce sobre ambas familias.

La anécdota también permite conocer una faceta menos difundida de la infancia de Julia Roberts y comprender cómo las decisiones de sus padres contribuyeron a crear vínculos que superaron las diferencias raciales.

Grateful that #JuliaRoberts shared this story with @GayleKing and that so many people have been awed by it. I know the story well, but it is moving for me to be reminded of my parents’ generosity and influence. #CorettaScottKing #MLK https://t.co/Hn9yOVxYIL — Be A King (@BerniceKing) October 31, 2022

¿Cómo reaccionó la hija de Martin Luther King Jr. al recordar la historia?

La repercusión de las declaraciones de la actriz también llegó a Bernice King, la hija menor de Martin Luther King Jr. y Coretta Scott King, quien expresó su agradecimiento por la difusión de este episodio familiar.

A través de redes sociales, Bernice celebró que Roberts compartiera la anécdota y que tantas personas se sorprendieran al conocer la ayuda que sus padres brindaron a la familia de la actriz.

La hija del activista señaló que conocía la historia desde hacía tiempo, pero que volver a recordarla le permitió reflexionar sobre la generosidad y la influencia de sus padres.

El relato ha despertado interés porque conecta a dos familias desde una perspectiva distinta a la habitual: no solo por la trayectoria de Martin Luther King Jr. en la lucha por los derechos civiles ni por la carrera cinematográfica de Julia Roberts, sino por un gesto de solidaridad que comenzó mucho antes de que la actriz alcanzara la fama internacional.