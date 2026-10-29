Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón celebran 50 años en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

“Nosotros fuimos por primera vez a actuar en México en el año 82. Luego repetimos, tardamos tiempo y volvimos en el 2006, en el 7, en el 8, hicimos hasta películas ahí también. Con Cantinflas también salía yo en un papel pequeño. Tengo un gran recuerdo”.

Así fue como Javier Gurruchaga recordó, en entrevista con Excélsior, su primera visita a México, un país con el que mantiene un profundo lazo afectivo y cultural. Una conexión que volverá a reafirmarse el próximo 12 de noviembre, fecha en la que la Orquesta Mondragón, encabezada por el carismático cantante, actor y showman español, volverá a pisar suelo mexicano tras siete años de ausencia para celebrar sus 50 años de trayectoria en el emblemático Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Uno se siente un poquito más mayor, porque esto de cumplir años no creas que hace tanta gracia, pero bueno, mientras uno tenga ganas y esté en forma. Yo me he cuidado bastante la voz y tengo ganas de cantar, ganas de subirme al escenario y más en este caso, después de varios años de no estar en México por culpa del covid”, explicó.

Orquesta Mondragón Cortesía Jokin Fernández

Para este show de aniversario, la Orquesta Mondragón no estará sola. El espectáculo contará con la participación de Rubén Albarrán (Café Tacvba), Sergio Arau (exintegrante de Botellita de Jerez y cineasta), Jaime López y El Gato Rockabilly.

Conocí a Jaime López a través de la cantante ya fallecida Betsy Pecanins, una gran cantante de blues que organizó una merienda y conocí a varios músicos. Luego coincidimos en algún concierto en el Zócalo con Botellita de Jerez y nació ahí también una afinidad, una cercanía con Sergio Arau, cantante de Botellita. Había una afinidad, un humor y unas letras”, compartió.

Al hablar de la propuesta artística que ha caracterizado a la Orquesta Mondragón, Gurruchaga explicó que, aunque el espectáculo siempre se transforma, la base sigue siendo la misma. El concepto es una mezcla de cabaret rock y “una gran fiesta muy lúdica donde tenemos guiños al cine, al circo, a Fellini y al Show de Terror de Rocky”. Aseguró que el público podrá disfrutar de un show de más de dos horas, en el que repasará los grandes éxitos de su trayectoria con más de 20 canciones.

“Hay una canción que es una ironía simpática sobre el mundo de la gordura; la hicimos hace ya casi 40 años, Ellos las prefieren gordas. Y curiosamente, quien nos hizo una versión fue un gran cantante y actor: Piporro. La reinterpretaremos en el Teatro de la Ciudad y haremos también un guiño homenaje al gran Piporro”, señaló.

Javier Gurruchaga Cortesía

Gurruchaga no ocultó su admiración por las tradiciones mexicanas, manifestando su gusto por coincidir con las fechas cercanas al Día de Muertos.

“Me gustan mucho los dibujos del maestro Posada, los grabados, las calaveras, las Catrinas, las calacas, los alebrijes. Soy muy fan de todo eso y son unas fechas con las que casualmente hemos coincidido muchos años, siempre por noviembre en México. Además, estar en la calle Donceles me permitirá meterme por las librerías de viejo, que me las conozco todas y en donde uno encuentra joyas. Es volver a encontrarme con una de mis ciudades más queridas del mundo”, aseguró.

Para finalizar, Gurruchaga invitó al público.“Yo animaría a todos los amigos mexicanos y no mexicanos que residen en la CDMX a que se den una vuelta y se desconecten, hagan un pequeño oasis y olvidemos los problemas, para reírnos, jugar y cantar juntos”.