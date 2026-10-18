Kenny Avilés desata polémica tras concierto de Mariana Ochoa; ¿qué pasó?

Mariana Ochoa se presentó recientemente en La Maraka, en la Ciudad de México, con un espectáculo que generó opiniones divididas en redes sociales. Aunque la cantante recibió muestras de apoyo, algunos internautas cuestionaron su presentación.

Uno de los momentos que llamó la atención fue la participación de Kenny Avilés, quien compartió escenario con la exintegrante de OV7 para interpretar juntas la canción "No huyas de mí" y el tema “A quién le importa”.

Foto: Captura de video

¿Por qué criticaron el concierto de Mariana Ochoa?

Tras el espectáculo, usuarios de redes sociales compartieron comentarios en los que cuestionaron la presentación y señalaron que el lugar no habría tenido la convocatoria esperada. Incluso, algunos especularon que se habían regalado boletos para llenar el recinto.

Foto Mateo Reyes Arellano

Entre las reacciones se leyeron frases como “parece karaoke”, mientras otros usuarios hicieron referencias a la participación de figuras relacionadas con La casa de los famosos México y La Granja VIP.

Sin embargo, también hubo personas que salieron en defensa de Mariana y Kenny, quienes respondieron que hicieron un gran trabajo.

¿Qué pasó con Kenny Avilés durante el concierto?

La llegada de Kenny Avilés al escenario también generó comentarios, luego de que la cantante se agachara y diera la espalda al público. Algunos internautas calificaron el gesto como “vulgar” y consideraron que no era necesario, mientras otros señalaron que la escena como “bizarra”. Sin embargo, hubo quienes defendieron su actitud y consideraron que su estilo rockero hizo que el momento resultara divertido.

Otro momento que llamó la atención en redes sociales, fue la reacción emocional de Kenny Avilés, quien rompió en llanto mientras expresaba su felicidad y agradecimiento por la vida.

El episodio generó comentarios entre los usuarios, especialmente por la emoción que mostró la cantante durante el encuentro con Mariana Ochoa.

La controversia no se limitó al concierto. En otros videos difundidos en redes sociales, Mariana recibió críticas durante sus ensayos, luego de que algunos internautas señalaran que parecía tener dificultades para recordar la letra de una canción de Shakira.

También circularon comentarios relacionados con una canción de Karol G, pues algunos usuarios cuestionaron si la cantante conocía bien el tema que interpretaba.

A raíz de estas publicaciones, hubo quienes pusieron en duda que Mariana pudiera conseguir un lleno total en La Maraka. No obstante, la artista compartió un video en sus redes sociales en el que mostró el recinto con asistentes.

De esta manera, la presentación de Mariana Ochoa dio pie a un debate en plataformas digitales, donde sus seguidores defendieron el espectáculo, mientras otros continuaron cuestionando distintos aspectos de su actuación.