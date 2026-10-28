"Tengan cuidado": Gomita habla del robo que sufrió en CDMX mientras estaba en un parquímetro

Gomita volvió a ser víctima de la delincuencia, esta vez en la Ciudad de México. La influencer, cuyo nombre real es Araceli Ordaz Campos, compartió en TikTok lo que le ocurrió mientras su camioneta estaba estacionada en una calle con parquímetro.

La exparticipante de La Casa de los Famosos México publicó un video en el que mostró el daño que sufrió su vehículo, le quitaron uno de los espejos laterales. Aunque el robo no pasó a mayores, la situación la dejó triste, sobre todo porque se trata de una camioneta nueva que le ha costado trabajo comprar.

En el momento del incidente, Gomita estaba acompañada de su hermano Ángel Ordaz Campos, conocido como Lapizín. Por fortuna, ambos se encontraban bien y no sufrieron ninguna agresión.

Al mostrar lo que había pasado, la influencer reconoció que al menos no rompieron uno de los cristales de su vehículo para llevarse algo del interior.

Menos mal no me dieron vidrazo, comentó al explicar lo que encontró cuando regresó a su camioneta.

Gomita no dio detalles sobre la hora en que ocurrió el robo ni cuánto tiempo estuvo estacionado el vehículo. Tampoco precisó cuánto tendrá que pagar por la reparación del espejo, pero sí aprovechó para compartir su molestia con sus seguidores.

"Estoy triste porque yo trabajo demasiado", dice la influencer

Más allá del costo de la pieza, lo que le dolió a Gomita fue pensar en el esfuerzo que hay detrás de sus pertenencias. La creadora de contenido ha trabajado durante años en televisión y redes sociales, por lo que lamentó que alguien se llevara una parte de su camioneta.

Estoy triste porque yo trabajo demasiado y sé que es el pan de día de muchos, expresó en su publicación.

Con estas palabras, la influencer reconoció que el robo representa una pérdida económica, pero también dejó ver que entiende que hay personas que viven de cometer este tipo de delitos. Eso no evitó que manifestara su tristeza por lo ocurrido.

A pesar del mal momento, Gomita quiso dejar claro que se encontraba bien y que agradecía no haber estado frente a los responsables cuando ocurrió el robo.

Estoy muy bendecida y agradecida que a mí no me pasó nada, señaló.

La influencer también lanzó una advertencia a quienes la siguen, con la intención de que estén atentos cuando estacionen sus vehículos en la calle. Su mensaje fue breve, pero directo, pidió a sus seguidores tener cuidado ante situaciones como la que acababa de vivir.

Hasta el momento, no ha compartido información sobre la identidad de quien se llevó el espejo ni ha dado a conocer si presentó una denuncia ante las autoridades.

No es la primera vez que la familia de Gomita sufre un robo

El incidente recordó otro episodio de inseguridad que vivió la familia Ordaz hace algunos años. En aquella ocasión, la casa familiar fue saqueada mientras Gomita y su mamá, Elizabeth Campos, conocida como doña Chave, estaban de viaje.

Fue la propia madre de la influencer quien contó lo sucedido durante una transmisión en vivo. Al regresar a su domicilio, encontraron las puertas abiertas y los cajones revueltos, señales de que varias personas habían entrado a buscar objetos de valor.

El incidente recordó otro episodio de inseguridad que vivió la familia Ordaz hace algunos años. Instagram: Gomita

Doña Chave explicó que pudieron observar a los responsables a través de las cámaras de seguridad de la vivienda.

Fue mucha gente la que entró a mi casa, los vimos por las cámaras, relató al recordar aquel episodio.

Sin embargo, para ella la pérdida no se limitó a las cosas que se llevaron. También habló de la sensación de inseguridad que queda después de que alguien entra a tu casa sin permiso.

Pero independientemente de lo material, lo que se roban es tu paz, tu tranquilidad, agregó.

Doña Chave explicó que pudieron observar a los responsables a través de las cámaras de seguridad de la vivienda. Instagram: Gomita

Ahora, con el robo del espejo de su camioneta en la Ciudad de México, Gomita enfrenta otro episodio que afecta sus pertenencias. Aunque en esta ocasión no hubo daños físicos, la influencer dejó claro que el esfuerzo de su trabajo está detrás de lo que ha conseguido y que situaciones como esta no dejan de causar impotencia.