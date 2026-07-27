Los espectaculares escenarios reales donde Christopher Nolan filmó La Odisea

La versión de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, no solo llama la atención por su reparto encabezado por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland y Robert Pattinson.

Otro de los aspectos que más ha sorprendido es que gran parte de la película se grabó en escenarios reales, repartidos entre Europa y África.

Para recrear el viaje de Odiseo, el director apostó por playas, castillos, desiertos y paisajes naturales en lugar de depender únicamente de estudios o escenarios creados por computadora.

El rodaje se realizó durante 91 días con cámaras IMAX y llevó al equipo a recorrer algunos de los lugares más espectaculares donde, según la historia, pudo desarrollarse esta aventura inspirada en el poema de Homero.

Si después de ver la película te preguntaste dónde se filmó La Odisea, estos son los destinos que formaron parte de la producción.

Las locaciones reales de La Odisea recorren seis países de Europa y África. X @fedeebongiorno

Estos son los lugares reales donde se filmó La Odisea

Grecia

El viaje comenzó en Grecia, el escenario más lógico para una historia basada en el poema de Homero.

Las grabaciones se realizaron en la región del Peloponeso, donde el equipo visitó algunos de los paisajes más representativos del país. Uno de ellos fue la playa de Voidokilia, conocida por su bahía con forma de herradura y sus aguas cristalinas.

La producción también utilizó el castillo de Methoni, una fortaleza construida por los venecianos durante el siglo XIII, además del Acrocorinto, una antigua fortificación situada sobre una colina con vistas a la ciudad de Corinto.

Otro de los puntos que aparecen entre las locaciones es la Cueva de Néstor, un lugar relacionado con la mitología griega donde, según distintos reportes, se filmaron algunas escenas vinculadas con los cíclopes.

Grecia fue uno de los principales escenarios de La Odisea de Christopher Nolan. Panorama Griego

Marruecos

Después, el rodaje se trasladó a Marruecos, un país que desde hace décadas se ha convertido en uno de los favoritos de Hollywood para recrear historias ambientadas en la antigüedad.

El equipo grabó escenas en Marrakech, Essaouira, Tahanaoute, El Haouz y Ouarzazate, aprovechando sus paisajes desérticos y su arquitectura tradicional.

Uno de los escenarios más importantes fue Aït Benhaddou, un antiguo poblado fortificado declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Diversas publicaciones especializadas señalan que este lugar se utilizó para representar Troya dentro de la película.

No es la primera vez que este sitio aparece en la pantalla grande. Antes ya había formado parte de producciones como Gladiator, La momia y Lawrence de Arabia.

Aït Benhaddou, en Marruecos, sirvió como escenario de La Odisea. Canva

Italia y Malta

La producción también pasó por Italia, específicamente por la isla de Sicilia, donde Christopher Nolan encontró varios de los paisajes costeros que buscaba para la historia.

Uno de los escenarios principales fue Favignana, una isla ubicada frente a la costa siciliana. Ahí se filmaron varias secuencias alrededor del Castello di Santa Caterina, una fortaleza construida en la parte más alta del lugar.

El propio Nolan contó que llegar hasta ese punto implicaba una caminata diaria y que, debido a las condiciones del terreno, parte del equipo tuvo que ser trasladado en helicóptero junto con el material de producción.

Además de Favignana, el rodaje también pasó por las islas Lipari, Vulcano y Basiluzzo, pertenecientes al archipiélago de las Eolias.

La lista de locaciones se completa con Malta, otro país con una larga historia como escenario de películas ambientadas en el mundo antiguo.

Christopher Nolan grabó varias escenas de La Odisea en Sicilia. West Of Sicily

Islandia

Uno de los momentos más importantes del poema ocurre cuando Odiseo viaja al Hades, el inframundo, para consultar al adivino Tiresias.

Para representar esa parte de la historia, Christopher Nolan eligió los paisajes de Islandia, conocidos por sus playas de arena negra, montañas volcánicas y escenarios poco intervenidos.

Las grabaciones se realizaron en lugares como Hjörleifshöfði, la península de Snæfellsnes, el río Markarfljót y el puerto de Landeyjahöfn.

Gracias a sus características naturales, estos sitios ayudaron a crear una atmósfera muy distinta al resto del recorrido de Odiseo.

Islandia aportó los paisajes más impactantes para la película de Christopher Nolan. Canva

Escocia

El último país que formó parte del rodaje fue Escocia.

El equipo grabó varias escenas en la costa del Moray Firth, una zona conocida por sus acantilados y paisajes naturales.

También se utilizaron el castillo de Findlater y el bosque de Culbin, dos lugares que complementan el recorrido visual de la película.

Durante las grabaciones en Inverness, habitantes de la zona fotografiaron un enorme barco de madera construido para la producción, una imagen que comenzó a circular en redes sociales mucho antes del estreno.

Escocia también fue uno de los países donde se filmó La Odisea. Findlater Castle

¿De qué trata La Odisea de Christopher Nolan?

La Odisea adapta el poema épico escrito por Homero hace casi tres mil años.

La historia sigue a Odiseo, rey de Ítaca, quien intenta regresar a casa tras la guerra de Troya.

El viaje, que parecía sencillo, termina convirtiéndose en una larga travesía marcada por tormentas, criaturas mitológicas, dioses y distintos obstáculos que retrasan su regreso durante años.

Para llevar esta historia al cine, Christopher Nolan reunió a un elenco encabezado por Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco y Robert Pattinson como Antínoo.

Con un presupuesto cercano a los 250 millones de dólares y una producción desarrollada en escenarios reales, La Odisea se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos del director.