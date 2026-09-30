Netflix revela primer vistazo a la tercera temporada de Merlina y confirma nuevos actores

Netflix dio el claquetazo final y concluyó el rodaje de la tercera temporada de Merlina. La plataforma de streaming reveló una primera imagen oficial que muestra a la actriz Jenna Ortega tecleando en una antigua máquina de escribir, marcando el arranque de la promoción de la serie.

Los ejecutivos de la compañía confirmaron, a través de los reportes de Variety, que los nuevos episodios llegarán al catálogo mundial durante el año 2027. Además del regreso de los personajes principales, la producción sumó a figuras consagradas de Hollywood para expandir este oscuro universo.

Merlina Addams Foto: Netflix

El fenómeno mundial, centrado en la hija adolescente de la Familia Addams, mantiene altísimos niveles de audiencia y expectativa. Desde su llegada a la Academia Nunca Más, un refugio exclusivo para jóvenes con habilidades sobrenaturales y marginados, la protagonista dominó sus poderes psíquicos y resolvió crímenes letales.

La historia original desenterró un antiguo misterio que involucró directamente a los padres de la joven durante su propia etapa estudiantil. Ahora, los escritores preparan el terreno para profundizar en los secretos del linaje más excéntrico de la televisión actual.

El oscuro viaje de Merlina y el tío Lucas

El impactante final de la segunda entrega dejó grandes interrogantes en el aire. Enid Sinclair escapó de las instalaciones tras transformarse en licántropa para salvar la vida de su incondicional amiga. Esta situación desencadenó una crisis inmediata por su condición genética de alfa.

La mitología de la serie establece un riesgo extremo para la joven loba: si completa su transformación bajo la luz de la luna llena, el cambio físico será permanente. Esto obligó a la heredera de los Addams a tomar medidas drásticas para rescatar a su compañera del peligro inminente.

Primera imagen de la temporada 3 de Merlina. Foto: Netflix

Sintiéndose en deuda, Merlina inició un viaje a contrarreloj acompañada por su excéntrico tío Lucas. Ambos trazaron una ruta desesperada para localizar a la estudiante fugitiva y encontrar el paradero exacto de la misteriosa tía Ophelia.

Los últimos minutos de la temporada anterior revelaron una pista fundamental para los espectadores. La tía de la protagonista vive recluida en el oscuro sótano de la mansión de Hester Frump, su propia madre, lo que detonará nuevos conflictos internos en la trama.

Nuevos rostros en la Academia Nunca Más

La propia Jenna Ortega adelantó a los medios que el guion pone un énfasis absoluto en los sentimientos conflictivos relacionados con la familia. Esta declaración anticipa mayores roces, oscuros secretos y tensiones explosivas entre los miembros del icónico clan macabro.

Para nutrir esta nueva etapa, el gigante del entretenimiento integró a una lista de talentos internacionales de primer nivel. Estas contrataciones prometen elevar el suspenso y enriquecer la dinámica de poder dentro del colegio para fenómenos.

El elenco de Merlina crecerá en la tercera temporada. Foto: Netflix

Los nuevos actores y personajes confirmados para esta temporada son:

Eva Green en el papel de la tía Ophelia, la hermana psíquica de Morticia.

en el papel de la tía Ophelia, la hermana psíquica de Morticia. Lena Headey , reconocida mundialmente por su trabajo en Juego de tronos.

, reconocida mundialmente por su trabajo en Juego de tronos. Andrew McCarthy , actor del drama médico The Resident.

, actor del drama médico The Resident. James Lance , figura de la exitosa comedia Ted Lasso.

, figura de la exitosa comedia Ted Lasso. Winona Ryder como el enigmático personaje de Tabitha.

como el enigmático personaje de Tabitha. Chris Sarandon bajo la piel de Balthazar.

bajo la piel de Balthazar. Noah Taylor interpretando a Cyrus.

interpretando a Cyrus. Oscar Morgan en el rol de Atticus.

en el rol de Atticus. Kennedy Moyer dando vida a Daisy.

dando vida a Daisy. Billie Piper como Isadora Capri.

El equipo creativo de la producción ingresó oficialmente a la etapa de postproducción en los estudios centrales. Los seguidores de la franquicia esperan la publicación de un avance en video durante los próximos meses para conocer más detalles sobre el estreno definitivo.