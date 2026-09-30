Netflix lanza primer tráiler de ‘Contra el huracán’, película basada en el huracán Otis

Netflix presentó el primer tráiler de Contra el huracán, una producción mexicana dirigida por Jorge Michel Grau que llevará a la ficción una historia de supervivencia inspirada en los acontecimientos ocurridos durante el paso del huracán Otis por Acapulco en 2023.

Reproducir Contra el Huracán | Tráiler oficial | Netflix

¿Qué muestra el primer tráiler de Contra el huracán?

El avance presenta a Wirpul, interpretado por Benny Emmanuel, un joven que trabaja en un yate privado frente a las costas de Acapulco. Su situación laboral parece mejorar cuando recibe una noticia que llevaba tiempo esperando y es ascendido a capitán de la embarcación.

El nuevo puesto implica hacerse responsable del barco, pero la situación cambia cuando comienzan las advertencias por la llegada de un huracán.

Lo que parecía una oportunidad profesional termina colocando a Wirpul frente a una decisión que puede poner en riesgo su vida.

Su jefe le ordena no abandonar el yate bajo ninguna circunstancia, incluso ante el deterioro de las condiciones meteorológicas. El joven decide entonces recurrir a Candi, su medio hermano, para enfrentar una tarea que ya no puede resolver por su cuenta.

Kristyan Ferrer interpreta a Candi, quien llega al barco pese a las diferencias que existen entre ambos hermanos.

El tráiler deja ver que su relación será otro de los ejes de la película, además de la amenaza que representa el huracán.

Las imágenes muestran cómo el viento y el oleaje comienzan a golpear la embarcación mientras la tormenta gana fuerza. Los hermanos quedan atrapados en un escenario donde mantenerse dentro del yate deja de ser únicamente una orden de trabajo y se convierte en una lucha por sobrevivir.

El avance también anticipa daños en Acapulco y escenas de personas que intentan protegerse ante la fuerza del fenómeno.

La historia se desarrolla conforme la tormenta se transforma en Otis, el huracán que golpeó la costa de Guerrero en octubre de 2023.

Benny Emmanuel interpreta a Wirpul, un joven que trabaja en un yate antes de la llegada del huracán Otis. Captura de pantalla tráiler Netflix

Contra el huracán está inspirada en lo ocurrido durante Otis

Aunque Contra el huracán desarrolla una historia cinematográfica alrededor de Wirpul y Candi, su contexto parte de los acontecimientos que se vivieron durante el paso de Otis por Acapulco, uno de los ciclones más destructivos registrados en la zona.

Otis tocó tierra cerca de Acapulco durante la madrugada del 25 de octubre de 2023 como un huracán categoría 5. Uno de los factores que complicaron la preparación ante su llegada fue la velocidad con la que el ciclón aumentó su intensidad antes de alcanzar las costas mexicanas.

La historia de Netflix centra su atención en un grupo que enfrentó condiciones especialmente complicadas durante el desastre. Se trata de los trabajadores encargados de embarcaciones privadas, quienes tuvieron que tomar decisiones ante la llegada del fenómeno y el rápido deterioro del clima.

La producción contó con la participación como asesores de Marlon Valdez y Jonathan Chino, dos marineros que sobrevivieron al huracán desde sus embarcaciones.

Sus experiencias ayudaron al equipo a construir el entorno en el que se desarrolla la película.

La cinta también aborda las diferencias entre quienes son propietarios de los barcos y los trabajadores responsables de cuidarlos. En el caso de Wirpul, esa relación queda planteada desde la orden de permanecer en el yate pese al riesgo provocado por la tormenta.

Jorge Michel Grau dirige la producción mexicana. El cineasta regresa al largometraje con una historia que combina elementos de supervivencia con el vínculo entre dos hermanos que deben colaborar mientras las condiciones a su alrededor empeoran.

Contra el huracán recrea la llegada de Otis a Acapulco y el peligro que enfrentan las embarcaciones en el mar. Captura de pantalla tráiler Netflix

¿Quiénes protagonizan Contra el huracán?

Contra el huracán es protagonizada por Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer. Ambos interpretan a Wirpul y Candi, los medios hermanos cuya relación queda expuesta a una situación límite mientras permanecen frente a las costas de Acapulco.

El reparto de la película está integrado por:

Benny Emmanuel como Wirpul

Kristyan Ferrer como Candi

Mónica del Carmen

Mónica Jiménez

Gonzalo Vega

Andrew Leland

Benny Emmanuel protagoniza Contra el huracán como Wirpul, un joven trabajador que queda atrapado durante la llegada de Otis. Captura de pantalla tráiler Netflix

¿Cuándo se estrena Contra el huracán en Netflix?

Contra el huracán llegará a Netflix el 23 de octubre de 2026; su estreno ocurrirá prácticamente tres años después del desastre en Acapulco.

El huracán tocó tierra el 25 de octubre de 2023 y provocó graves daños en Acapulco y otras comunidades de la costa.