Hermana de Jenna Ortega reacciona a comentarios sobre la apariencia de la actriz

La reciente entrevista de Jenna Ortega con Esquire generó numerosos comentarios sobre su apariencia y especulaciones sobre su salud. Ante la conversación, su hermana Aliyah Ortega respaldó una publicación que pedía dejar de hacer suposiciones sobre el cuerpo de la actriz.

La reacción ocurrió después de que imágenes y videos de la entrevista comenzaran a circular en redes sociales. Hasta ahora, Jenna no ha informado que atraviese algún problema de salud ni ha confirmado las versiones que usuarios han difundido a partir de su aspecto.

¿Qué dijo la hermana de Jenna Ortega sobre los comentarios?

Aliyah Ortega reaccionó a una publicación de Instagram dedicada a cuestionar las especulaciones que surgieron sobre su hermana después de la entrevista.

El mensaje pedía respetar la privacidad de Jenna y señalaba que no es posible determinar la salud de una persona únicamente por su apariencia. También cuestionaba que usuarios comenzaran a atribuirle posibles trastornos alimenticios sin información que lo confirmara.

Aliyah no escribió una respuesta extensa. La hermana de la protagonista de Merlina dejó tres signos de exclamación en los comentarios de la publicación, una reacción con la que respaldó el mensaje que pedía frenar las suposiciones.

La conversación también incluyó comparaciones con otras celebridades cuyos cuerpos han sido objeto de comentarios públicos. Sin embargo, en el caso de Jenna Ortega no existe hasta ahora información de la propia actriz que permita relacionar su apariencia con una condición médica.

Aliyah Ortega reaccionó a los comentarios sobre la apariencia de su hermana. Captura de Pantalla IG dj.singhhnyc

La entrevista de Jenna Ortega que provocó los comentarios

El origen de la conversación fue una entrevista publicada por Esquire el 11 de agosto, en la que Jenna Ortega habló sobre diferentes etapas de su carrera y los cambios que ha experimentado desde que comenzó a trabajar siendo niña.

El contenido forma parte de la edición de septiembre de 2026 de la revista y aborda desde el éxito que consiguió con Merlina hasta los proyectos que prepara para la siguiente etapa de su carrera.

Sin embargo, cuando el video y las imágenes comenzaron a difundirse, parte de los comentarios en redes dejaron de centrarse en lo que había contado durante la entrevista y pasaron a hablar de su cuerpo.

Usuarios señalaron que percibían a la actriz más delgada que en apariciones anteriores y comenzaron a publicar comparaciones con fotografías de otros años. A partir de ahí también surgieron preguntas y especulaciones sobre su estado de salud.

La actriz, de 23 años, no ha respondido públicamente a esos comentarios.

Jenna Ortega habló sobre su carrera y sus inicios como actriz en una entrevista. Captura de Pantalla

Jenna Ortega recordó que de niña pasaba horas sin comer en los rodajes

Una declaración de la entrevista terminó relacionada con las especulaciones. Jenna Ortega recordó que durante sus primeros años trabajando como actriz evitaba pedir cosas mientras estaba en un set porque no quería interrumpir al equipo.

La protagonista de Merlina contó que podía pasar todo el día sin comer o beber con tal de no sentirse en medio del trabajo. Al mirar atrás, reconoció que ese comportamiento implicaba no atender adecuadamente sus propias necesidades.

Ortega estaba hablando específicamente sobre su experiencia cuando era actriz infantil, no sobre sus hábitos actuales. La declaración tampoco estuvo acompañada de algún anuncio sobre una enfermedad o problema relacionado con su alimentación en la actualidad.

Pese a ello, algunos usuarios vincularon ese recuerdo con las imágenes recientes y comenzaron a hacer interpretaciones sobre la salud de la actriz.

Precisamente ese salto entre una experiencia pasada y las suposiciones actuales fue uno de los puntos cuestionados por la publicación que posteriormente recibió el respaldo de Aliyah Ortega.

La apariencia de Jenna Ortega generó comentarios después de su entrevista con Esquire. Grosby Group

Jenna Ortega prepara una nueva etapa después de Merlina

En su conversación con Esquire, Jenna Ortega también habló sobre la dirección que quiere darle a su carrera después de varios años probando personajes y géneros distintos.

La actriz explicó que recientemente ha comenzado a concentrarse más en historias y personajes con los que siente una conexión personal, después de atravesar lo que describió como una etapa de experimentación.

Entre sus siguientes trabajos se encuentra Klara and the Sun, adaptación de la novela de Kazuo Ishiguro dirigida por Taika Waititi. También forma parte de The Great Beyond, proyecto de J.J. Abrams.