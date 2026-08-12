Jenna Ortega revela que de niña pasaba días sin comer ni beber para no “estorbar”

Jenna Ortega habló sobre sus primeros años frente a las cámaras y recordó algunas de las exigencias que se imponía cuando apenas comenzaba su carrera. En una entrevista con Esquire, la actriz reconoció que durante su infancia llegó a evitar pedir incluso cosas básicas en los sets de grabación por temor a incomodar a las personas que trabajaban con ella.

La protagonista de Wednesday explicó que, cuando era niña, estaba tan concentrada en demostrar su compromiso con el trabajo que procuraba no interrumpir las actividades de los demás.

Foto: Instagram jennaortega

¿Por qué Jenna Ortega evitaba pedir comida o agua?

Ortega recordó que durante sus primeros trabajos como actriz podía pasar prácticamente todo el día sin comer ni beber, ya que no quería convertirse en una molestia para quienes estaban a su alrededor.

No pedía ni un sorbo de agua”, recordó. Podía pasarme el día entero sin comer, beber, nada, porque no quería molestar a nadie”.

La actriz reconoció que, con el paso de los años, comenzó a cuestionar aquella conducta y entendió que también debía prestar atención a sus propias necesidades.

Ortega añadió:

Quizás ese fue mi error, no me estaba cuidando”.

¿Cómo describió Jenna Ortega su comportamiento cuando era niña?

Al recordar aquella etapa, Ortega aseguró que sentía que tenía muchas cosas a su favor y que estaba completamente enfocada en aprovechar las oportunidades que estaba recibiendo.

La verdad es que lo tenía todo a mi favor, porque no recuerdo haber cometido ni un solo error”, dijo Ortega. “¿Es terrible decir eso? Siento que ahora cometo errores todo el tiempo, pero de niña estaba tan agradecido y tan emocionado de estar allí que siempre estaba concentrado”.

Para la actriz, aquella disciplina estaba relacionada con la emoción que sentía por trabajar desde una edad temprana, aunque actualmente reconoce que también pudo haber existido un costo personal detrás de esa actitud.

Foto: Instagram jennaortega

¿Cuándo comenzó Jenna Ortega su carrera como actriz?

Antes de convertirse en una de las protagonistas de Wednesday, Jenna Ortega comenzó a construir su trayectoria desde muy pequeña. Uno de sus primeros papeles importantes llegó con la serie de Disney Channel "Stuck in the Middle", estrenada en 2016, cuando tenía 13 años.

También participó durante sus primeros años en producciones como "Richie Rich, Jane the Virgin", "You y Elena of Avalor", trabajos que ayudaron a impulsar su carrera dentro de la televisión.

¿A qué edad decidió que quería ser actriz?

Ortega recordó que su interés por la actuación apareció cuando todavía era una niña. De acuerdo con la actriz, tenía apenas siete años cuando les comunicó a sus padres que quería dedicarse a esta profesión.

Tenía siete años cuando dije que quería hacer esto”, dijo Ortega. “Mis padres se rieron cuando les conté que quería hacerlo, y ahí empezó todo. Fue la motivación. Y nunca me detuve, porque soy muy terca. Y nunca lo cuestioné”.

Desde entonces, la actriz continuó trabajando hasta convertirse en una de las figuras jóvenes más reconocidas de Hollywood.

Foto: Instagram jennaortega

¿Qué piensa sobre los estigmas de las estrellas infantiles?

Durante la entrevista, Ortega también fue cuestionada sobre los estigmas que suelen acompañar a las estrellas que comienzan sus carreras desde pequeñas.

Con su característico sentido del humor, respondió:

¿Está mal decir que muchos de ellos son ciertos? Y saquen sus propias conclusiones”.

Sus declaraciones volvieron a poner sobre la mesa las dificultades que pueden enfrentar los actores infantiles mientras crecen dentro de una industria que exige disciplina y exposición desde edades muy tempranas.

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