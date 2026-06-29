¿Cancelarán ‘Merlina’? Detienen las grabaciones de la temporada 3 tras accidente de Eva Green

La producción de la tercera temporada de Merlina encendió las alarmas entre los seguidores de la exitosa serie de Netflix luego de que trascendiera que las grabaciones fueron suspendidas de manera temporal en Irlanda. La noticia provocó especulaciones sobre una posible cancelación del proyecto; sin embargo, la realidad es distinta.

La interrupción del rodaje ocurrió después de que la actriz Eva Green sufriera un accidente durante una jornada de filmación cerca de Dublín, situación que obligó a la producción a reorganizar su calendario de trabajo.

¿Cancelarán ‘Merlina’? Esto se sabe tras la lesión de Eva Green IG

¿Por qué detuvieron las grabaciones de Merlina temporada 3?

La pausa en la producción está relacionada directamente con el accidente sufrido por Eva Green, una de las incorporaciones más importantes para la nueva entrega de la serie.

De acuerdo con información de The Sun, la actriz francesa sufrió una lesión en una de sus piernas durante las grabaciones que se desarrollan en Irlanda. La producción actuó de inmediato y optó por reorganizar el cronograma previsto para evitar riesgos adicionales.

Hasta ahora no se han revelado detalles específicos sobre la gravedad de la lesión; no obstante, el incidente obligó a detener por un tiempo la producción con el objetivo de que la actriz recibiera atención especializada.

¿Cancelarán ‘Merlina’? Esto se sabe tras la lesión de Eva Green IG

¿Qué le pasó a Eva Green durante el rodaje?

Eva Green se integró recientemente al universo de Merlina para interpretar a Ophelia Frump, la misteriosa hermana de Morticia Addams, un personaje que fue anticipado durante el desenlace de la segunda temporada.

La actriz de 45 años, reconocida por sus trabajos en películas como Casino Royale, así como por sus colaboraciones con Tim Burton, sufrió una lesión mientras participaba en una escena de la nueva temporada.

De acuerdo con una fuente citada por The Sun, Green presentó un fuerte dolor en la pierna el pasado miércoles, por lo que los productores solicitaron atención médica inmediata.

Esto fue realmente desagradable. Eva sufrió una lesión y claramente tenía dolor, y los productores no quisieron correr ningún riesgo.

Su incorporación había generado gran expectativa entre los seguidores de la serie, especialmente porque marca un nuevo reencuentro profesional con Burton, con quien trabajó previamente en producciones como Dark Shadows, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children y Dumbo.

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¿Cancelarán Merlina? Esto se sabe sobre la pausa en la temporada 3

Aunque la suspensión temporal de las grabaciones generó incertidumbre entre los fans, hasta el momento no existe ningún anuncio oficial de Netflix que indique la cancelación de la tercera temporada.

Se sabe que, tras el incidente, personal médico acudió al set y posteriormente la actriz fue trasladada a un hospital como medida preventiva. Ante esta situación, el estudio decidió detener momentáneamente las grabaciones mientras evaluaba su estado de salud.

Debido a que la lesión de la actriz evoluciona favorablemente, Green podría reincorporarse al proyecto una vez que concluya su recuperación.

Lejos de una cancelación, todo apunta a que la producción atraviesa un contratiempo temporal derivado del accidente ocurrido en el set, por lo que solo queda esperar el estreno de la tercera parte de la serie, previsto para 2027.

La nueva temporada continuará explorando amenazas sobrenaturales dentro del universo creado por Tim Burton y profundizará en los secretos de la familia Addams.

Además, la llegada de Ophelia Frump promete convertirse en uno de los elementos centrales de la historia, especialmente después de las pistas relacionadas con la frase "Wednesday debe morir", revelada al final de la temporada anterior.

Hasta que Netflix emita un comunicado oficial sobre la reanudación del rodaje, la producción permanecerá en pausa, aunque no existen indicios de que el proyecto haya sido cancelado.

Por ahora, los seguidores de Merlina pueden mantenerse tranquilos. La suspensión de las grabaciones responde a una situación médica que afectó a una de las nuevas figuras del elenco y no a problemas relacionados con el futuro de la serie.

Mientras Eva Green avanza en su recuperación, la expectativa por conocer los próximos misterios de la familia Addams continúa creciendo.