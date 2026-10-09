Netflix planea ola de despidos masivos: Recortará el 5% de su plantilla global

Mientras que Paramount festeja la fusión con Warner Bros Discovery, Netflix, quien iba a comprar a la productora dueña de Harry Potter y DC, se perfila para una ola de despidos que se haría oficial la próxima semana, un recorte cercano al cinco por ciento de su fuerza laboral a nivel mundial.

De acuerdo con un reporte dado a conocer por Variety, citando información original de Puck News, la reestructuración interna del gigante del entretenimiento del streaming implicaría la salida de casi 800 trabajadores, de los 16 mil empleados que tiene actualmente según un reporte del 2025, la mayoría de ellos en Estados Unidos y Canadá.

Hasta el momento, voceros oficiales de Netflix han optado por no emitir comentarios al respecto, dejando en la incertidumbre cuáles serán los departamentos o áreas operativas más afectadas por la reducción de personal.

Este ajuste representaría el recorte más significativo para la firma desde 2022, año en el que despidió a 450 colaboradores tras una inédita pérdida de suscriptores. Aunque en los primeros meses de 2026 la empresa ya había realizado pequeños recortes en su equipo de producto global, las presiones financieras recientes aceleraron la adopción de medidas más drásticas.

Durante una intervención el mes pasado en la conferencia Bloomberg Screentime, Ted Sarandos, co-CEO de la empresa, reconoció que aunque el negocio mantiene incrementos de ingresos a doble dígito en diversas regiones, la velocidad de crecimiento aún no satisface las metas internas.

Una de las estrategias para incrementar el número de suscriptores son los eventos en vivo como ha sido el caso de los deportes donde han logrado números importantes adquiriendo juegos de la NFL o lucha libre como la WWE.

El anuncio de los posibles despidos llega en la víspera de la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre de 2026, agendada para el próximo martes 20 de octubre.