Este será el destino de HBO Max y Paramount+ tras la consolidación de Skydance

LOS ÁNGELES.– Paramount Skydance confirmó ayer el cierre de la adquisición de Warner Bros. Discovery, culminando así la transacción acordada el pasado mes de febrero por un importe aproximado de 110 mil millones de dólares.

El acuerdo se concretó tras la pugna mantenida con Netflix, empresa que finalmente decidió retirar su oferta de compra por el conglomerado mediático y de entretenimiento, que ahora pasó a denominarse Skydance.

Hoy es un día histórico, no sólo para Skydance, sino para toda nuestra industria”, afirmó David Ellison, presidente del consejo y CEO de Skydance. “Desde el principio, nuestra ambición fue unir a estos dos prestigiosos estudios y crear un competidor más fuerte. Ahora esa ambición es una realidad”, añadió.

En el marco de la operación —que se cerró tras obtener todas las aprobaciones regulatorias requeridas según el acuerdo de fusión y el cumplimiento de las condiciones habituales—, las acciones de clase B de Skydance comenzaron a cotizar ayer mismo en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el nuevo símbolo bursátil SKYD, tras transferir su negociación desde el Nasdaq, donde cotizaban con la clave PSKY. Por su parte, las acciones de Warner Bros Discovery (WBD) dejaron de negociarse en el Nasdaq.

La familia Ellison posee la mayor participación accionaria en Skydance y, junto con RedBird Capital Partners, son los únicos titulares de las acciones ordinarias de clase A de Paramount, manteniendo el 100% de los títulos con derecho a voto de la compañía combinada.

Así amanecieron las calles de Nueva York. AFP

La empresa fusionada reúne a dos de los mayores estudios cinematográficos, dos servicios de streaming globales, una destacada cartera de televisión (que incluye CBS, HBO y las cadenas de cable de Paramount y WBD), las cadenas de noticias CBS News y CNN, una oferta de deportes en vivo con CBS Sports y TNT Sports, así como una extensa biblioteca de programación, marcas y franquicias.

Además de David Ellison, la multinacional contará con Ynon Kreiz como coCEO, mientras que Andy Gordon —hasta ahora director de Estrategia y Operaciones de Paramount, con trayectoria en el sector bancario— asumirá la presidencia de Skydance, tras su papel clave como asesor en la transacción.

Jean-Briac Perrette supervisará las divisiones de televisión y venta directa al consumidor como copresidente y director de ambos negocios.

Por otro lado, Casey Bloys se encargará de la división de streaming y venta directa al consumidor. Bloys se desempeñaba como presidente y consejero delegado de HBO y Max, y desde 2016 ha supervisado la emisión y desarrollo de series como The Pitt, El caballero de los siete reinos, The White Lotus, The Last of Us, La casa del dragón y Succession.

George Cheeks liderará la nueva división de televisión de Skydance, responsable de tres estudios: Warner Bros Television Studios, CBS Studios y Paramount Television Studios, además de transmisiones como TNT, Discovery, Comedy Central, MTV y Nickelodeon. Como director financiero se nombró a Dennis Cinelli, quien ocupaba ese mismo puesto en Paramount, desde donde supervisará contabilidad, impuestos y relaciones con inversores.

Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, también reaccionó efusivamente a la adquisición:

Trump dejará de utilizar dinero de los contribuyentes para pautas televisivas promocionales. AFP

Ellos son buenas personas y estoy seguro de que será una gran compañía”, dijo a reporteros que lo abordaron a su salida de la Casa Blanca.

CNN y CBS mantendrán independencia

Las cadenas de televisión CNN y CBS mantendrán a sus principales directivos. Aunque rendirán cuentas ante Ellison y Kreiz, sus estructuras seguirán caminos diferenciados y tendrán independencia editorial ante las alertas esgrimidas por un grupo de fiscales estatales. De esta manera, Mark Thompson continuará como director y presidente de CNN, cargo que ocupa desde 2023 tras dirigir el diario The New York Times y la cadena británica BBC.

Por su parte, Bari Weiss se mantendrá como directora de CBS News y de The Free Press, medio también en manos de Paramount.

Estudios cinematográficos

Skydance Motion Picture Group supervisará los estudios cinematográficos de Paramount y Warner bajo el liderazgo de Dana Goldberg y Josh Greenstein, quienes deberán cumplir el compromiso de estrenar más de 30 películas al año, tal como acordaron con los fiscales.

Por su parte, DC Studios continuará de manera independiente con James Gunn y Peter Safran al frente de la franquicia de superhéroes que incluye personajes como Superman, Batman, Aquaman y Linterna Verde.

Estoy increíblemente orgulloso de presentar al equipo que liderará Skydance, un grupo que refleja la ambición detrás de esta histórica combinación. Juntos, Paramount y Warner Bros crearán un espacio centrado en la creatividad, con la envergadura, la imaginación y la tecnología necesarias para definir el entretenimiento de una generación”, destacó el consejero delegado y presidente de Skydance, David Ellison.

Después de la fusión, el tanque de agua de los estudios en Burbank fue rebrandeado. AFP

Nuestros objetivos como equipo son establecer Skydance como el principal motor de contenidos de Hollywood y una plataforma para los narradores líderes del mundo”, señaló el coCEO de Skydance, Ynon Kreiz.

Temores sobre recortes

Skydance, que tendrá cerca de 70 mil millones de dólares de ingresos anuales, señaló que apunta a más de seis mil millones de dólares en ahorros de costos en un plazo de tres años.

El acuerdo contó con el respaldo de 47 mil millones de dólares en nuevo capital liderado por la familia Ellison, la firma de capital privado RedBird Capital y los fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi. Larry Ellison aportó financiación clave y una garantía para los prestamistas que respaldan la operación.

Quienes se oponían a la fusión dentro de la industria cinematográfica advirtieron que la compañía fusionada recortará puestos de trabajo en Hollywood y reducirá la producción anual de películas, mientras que grupos de medios informativos señalaron el riesgo de que la independencia de CNN se vea comprometida.

CNN Bernardo Morato

El acuerdo con los estados incluye varias salvaguardas sobre estos temas, entre ellas la creación de un consejo destinado a proteger la independencia editorial de CNN. A fines de septiembre, la administración Trump intentó impedir el acceso a la Casa Blanca a los reporteros de CNN y los medios MS NOW y Politico, a los que acusa de ofrecer únicamente una cobertura negativa de su gestión.

Los cambios fueron inmediatos, por lo que el famoso tanque de los estudios en Burbank ya lucen el nuevo logo de la empresa, también las oficinas en Estados Unidos. Las redes sociales todavía mantienen sus logos originales y hasta el cierre de esta edición, sólo la cuenta de X pidió redirigirse a @Skydance.

HBO Max y Paramount+ se fusionarán

Ayer, David Ellison también compartió que las plataformas de streaming Paramount+ y HBO Max continuarán funcionando de forma separada e independiente en un corto plazo; sin embargo:

Ellison, CEO de Skydance, prometió una fusión a largo plazo de HBO Max y Paramount+ AFP