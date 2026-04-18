Scarlett Johansson tras la cámara: "Mi experiencia como actriz es la razón por la que puedo dirigir"

Luego de haber trabajado bajo las órdenes de los directores más importantes de Hollywood, Scarlett Johansson decidió cruzar del otro lado de la cámara para obtener sus propios superpoderes como directora. Y en un universo del cine donde escasea el punto de vista femenino, con Eleanor the Great (La extraordinaria vida de Elonor), eligió contar la cercana relación entre una anciana y una jovencita, reflejando una relación familiar que muy pocos conocen de ella.

¿Tiene algo que ver el personaje de Eleanor con tu abuela, Dorothy Sloan? Vi en los créditos que le dedicaste la película a ella.

Sí. Mi abuela solía llevarme a toda clase de programas artísticos gratuitos en la ciudad, como conciertos de jazz, danza moderna, shows de todo tipo. Y era también un poco bohemia, con una forma de pensar muy libre. Tuve la suerte de pasar momentos sin complicaciones con mi abuela, donde pudimos estar muy presentes en la compañía del otro, sin demasiados ruidos externos. Creo que eso representa la relación que se ve en el cine entre los personajes de Eleanor y Nina. Las conversaciones que tienen sobre la vida real, sin ser afectadas por ninguna distracción... Siempre honestas entre ellas.

¿Es cierto que del lado de tu padre, tu abuelo Ejner Johansson, también había sido director de cine?

Bueno... él había sido mucho más... tenía un programa de radio y era crítico, escritor, pero no era director.

Y en tu caso... ¿qué piensa la directora Scarlett Johansson sobre la actriz Scarlett Johansson y viceversa?

No tengo idea (Risas). No tengo la habilidad para separarme de esa forma. No sé, no sé. Supongo que los dos... ciertamente no podría hacer este trabajo... no podría haber hecho este trabajo mucho más temprano en mi carrera. Creo que mi experiencia como actriz, hasta ahora, es la razón por la cual puedo hacer este trabajo. Y aunque tampoco sé cómo todos hacen su trabajo dentro del estudio, sé lo que necesitan para hacer sus trabajos. Es algo que aprendí por haber hecho tanto cine, habiendo pasado tanto tiempo dentro de un estudio, en diferentes áreas.

Jason Bateman me dijo hace poco que los actores directores son mejores directores porque trabajaron con muchos directores, mientras los directores sólo pueden tomar notas de lo que ven en el cine con otros directores ¿Piensas igual?

No sé. Depende... Hubo veces en que yo trabajé con directores con quien tuvimos conversaciones muy profundas y con sentido, pero después no sabían filmar bien. ¿Se entiende lo que digo? Lo ves en el cine y no puedes creer que no tenían nada para cortar, habían perdido más cobertura. Y otras veces, trabajé con directores que fueron increíbles para filmar desde una perspectiva visual o un perfil particular para contar la historia, aunque en el estudio habían sido terribles para comunicarse. Así que pienso que funciona de las dos formas. El déficit existe en los dos lados, como también tienen sus puntos fuertes.

Aunque no aparece un sólo segundo en la pantalla, es inevitable juzgar la dirección de Scarlett Johansson, buscando errores y certezas, desde la primera escena de La extraordinaria vida de Elonor. Lo bueno es que se nota la influencia de los directores que la dirigieron antes, como Wes Anderson, Brian De Palma o Christopher Nolan. Y aunque empieza con un estilo parecido a la dirección de Sofía Coppola con cierta influencia de Woody Allen, le va agregando el perfil emocional de Noah Baumbach. Pero lo curioso es que después de la primera media hora, la historia comienza a atraparnos tanto que sin verla en la pantalla, nos olvidamos que Scarlett Johansson es la directora. Y eso, es bueno, muy bueno.

Me acuerdo que habías contado que llamaste a Steven Spielberg para trabajar en Jurassic Park ¿Esta vez llamaste algún director como Steven o Woody Allen para pedirles algún consejo?

No necesariamente para pedir consejos... les mostré la película a muchos de mis amigos que son directores, sólo para ver si tenían alguna sugerencia que pudiera ayudarme. Y tuve muchas notas útiles de ellos. Ciertamente de Greg Berlanti con quien trabajé (en Fly Me to the Moon) y Noah Baumbach (Historia de un matrimonio) me ayudaron mucho a desbloquear ciertos elementos para contar la historia. En ese aspecto resultó excelente. Fue grandioso mostrarles que estaba finalmente en un lugar donde tampoco tuve vergüenza de mostrárselos. Me ayudaron sus perspectivas, para la edición, para ajustar algunas cosas o aclarar mejor otras.

La extraordinaria vida de Elonor es una comedia que intenta recordar que nunca es tarde en la vida para meternos en demasiados problemas. Es la historia de una mujer de 95 años que en busca de nuevos amigos en Nueva York, se ve obligada a mentir, diciendo que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, contando la verdadera historia que le había contado su mejor amiga con lujos de detalles, antes de morir. El problema es que la mentira se hace cada vez más grande cuando trata de ayudar a otra nueva amiga, dándole una entrevista exclusiva a una joven estudiante de periodismo, con el mensaje “La mentira no es mentira, cuando la intención es pura”.

¿Para ser buen actor hay que saber mentir como Eleonor?

Al contrario. Yo siento que siempre puedo ver las grietas de una mala interpretación cuando se siente que alguien no viene de un lugar verdadero. Los actores son observadores de la naturaleza humana, no son observadores de la decepción.

¿La mayor mentira que hayan dicho sobre ti? ¿Algo que puedas decir “No, vamos, eso no es verdad”?

...La mayor mentira que se haya dicho sobre mí... (se toma su tiempo) la mayor mentira… no sé cuál puede haber sido la mentira más grande que hayan dicho sobre mí. Es difícil pensar una sola. Hubo tantas cosas extrañas que leí sobre mí… desde conversaciones relacionadas con el trabajo que nunca tuve, personajes que yo nunca leí, trabajos en los que me consideraron y que yo nunca había escuchado. Sí, eso pasa todo el tiempo. A lo mejor ahora es mucho menos. Supongo que esas revistas también ya no están más, no sé, cuando era más joven se publicaban mentiras con quién estaba saliendo y toda clase de cosas así.

¿Y las cuentas falsas con tu nombre en Instagram? ¿Es cierto que no tienes ninguna cuenta personal como Scarlett Johansson en medios como Instagram?

Sí, bueno, tengo @theoutset, por una línea de cosméticos para el cuidado de la piel que se llama The Outset y estoy involucrada con sus redes sociales.

¿Y no tienes otra cuenta con un nombre secreto para navegar por Instagram y comentar sin que la gente sepa que eres la que opina?

Definitivamente yo no comento en nada. En realidad, no sé cómo se hace para comentar algo en Instagram. Pero bueno, miro la página de Instagram de The Outset por supuesto, es parte de mi trabajo por la línea de cosméticos. Pero no, no, no paso el tiempo comentando ahí tampoco.

Y cómo directora, ¿qué comentario darías como consejo al actor que recién empieza?

Ah, como directora, el mejor consejo... diría que estén abiertos a tomar todo tipo de roles. Yo conseguí una carrera perdiendo personajes que originalmente había perdido y nunca tuve ningún resentimiento en ese aspecto. Siempre las vi como una oportunidad increíble. Es mucho mejor conseguir un trabajo… Es genial conseguir un trabajo donde seas la primera opción, pero es mucho mejor conseguir un trabajo como la segunda opción. Se siente mejor, porque no es algo que esperabas y de pronto surge la gran oportunidad para hacer algo. Y yo creo que es importante no sentir ningún resentimiento sobre esa clase de cosas. Si se presenta la oportunidad, deberías tomarla.