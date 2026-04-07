"Echaron a mi abuelo de EU por inspirar a la gente": Oona Chaplin sobre su abuelo Charles Chaplin

En su casa del campo, Oona Chaplin tiene un rincón secreto. Ahí practica jardinería, se enfoca en ser madre y se ocupa de vibrar junto con la naturaleza.

“Ayer estuve haciendo muchas horas en el jardín, porque me están creciendo las hierbas en todas partes donde no tienen que estar. Entonces me paso el día arrancando cosas y feliz de la vida con mi hija también, enseñándola a cuidar las plantas y las flores.

“Le digo: ‘¡quita esa!’ y me quita las babies que planté y digo: ‘¡no, esas no!’, pero estamos aprendiendo; ahora ya me distingue al romero y empieza a conocer la caléndula”, compartió Oona, vía Zoom para Excélsior.

El amor por la naturaleza tiene un porqué. No llegó de la nada. Su abuela materna, chilena, es de origen mapuche (conocidos como gente de la tierra), y aunque no creció inmersa en esa cultura, ha dedicado más de 15 años a reconectar con su herencia.

Para mí es el regalo más grande… escuchar los pájaros, sentir la lluvia y estar ahí en la naturaleza. Es lo mejor de la vida, lo mejor; el gran lujo que tengo en mi vida es tener un jardín. Yo nací y me crie en la ciudad. Ahí sólo hay concreto. Y hay algo que es tremendo, porque en el jardín, cuando tú pones un esfuerzo y pones un empeño, las plantas son tan agradecidas; o sea, se ve el retorno de la energía: cuanto más pones, más te da, es un intercambio.

Y de repente, ver esta belleza que ha traído su trabajo está al servicio de la vida, porque luego los pajaritos y las mariposas vienen y vienen; lo sabes y ya todo se embellece. Hay una frase de un profe que se llama Benki Piyãko, que es un ashaninka de la Amazonia, que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahora”, dijo la actriz.

Comprometida con la tierra

Y si bien Oona es una fanática de las plantas, Varang, su personaje en Avatar: Fuego y cenizas —cinta que ya se encuentra disponible en plataformas digitales en formato On Demand—, no lo es. Pero ambas comparten esa cercanía y esa pasión por el entorno, que finalmente es lo que le da personalidad a cada una de ellas.

Varang odia las plantas, pero le gusta la comunidad y el intercambio de energía. Yo creo que ella es una persona que… para mí el significado de la palabra indígena es una persona que está en relación directa, concreta y corriente con su lugar.

Y ella vive en una tierra de ceniza. Vive en un sitio de volcán y entonces se viste con el polvo y trabaja con el fuego. O sea, es una persona que está directa y viva con una relación que tiene significado con su medio ambiente y está ahí en eso. Entonces esa es una persona desde su naturaleza”, explicó.

La hija de Geraldine Chaplin y nieta de Charles Chaplin no sólo comparte con Varang su cercanía con el entorno, también llevan en la sangre el indigenismo.

“Lo intento compartir, ya tengo casi 40 años, y cada año me vuelvo más radicalmente local; es casi extrema localidad. Incluso siendo inmigrante, porque yo estoy viviendo en un país en el que no nací, pero para mí es la gran responsabilidad de nosotros como seres humanos, no solo para el medio ambiente, sino también para nosotros mismos, nuestras relaciones y para mantener la paz. Es muy importante conocer y entrar en relación con la localidad: qué se come aquí, qué podemos hacer, qué pajaritos vienen en qué tiempo de año… o sea, cómo podemos leer y entrar en el ritmo del lugar.

“Para mí ha sido una experiencia de aprendizaje constante, y Avatar forma gran parte de eso; no solamente por formar parte de la peli, sino también porque la primera vez que la vi fue una oportunidad de tener una experiencia muy visceral de lo que sería tener una relación profunda con la naturaleza. Fue como: ‘¡guau!’, algo que siempre soñé y que uno sabe que es posible. Avatar tiene ese fenómeno de que cada persona que entra en el cine se convierte en azul; sale del cine azul de tener esa experiencia vivida y vista de manera directa. Eso me impactó un montón. Me llevé ese feeling conmigo a todas partes. Durante años yo era Neytiri”, dijo entre risas Oona.

Habla sobre su abuelo, Charles Chaplin

En ese sentido, Oona está convencida de que el cine siempre tiene un mensaje que compartir, ya que es la naturaleza propia de esta forma de arte. Recordó a sus ancestros, tanto a su abuelo Charles como a su bisabuelo Eugene O’Neill.

Esa historia para mí es muy fuerte. Hay tanto que decir al respecto, pero una cosa que se me ocurre es que mi abuelo, Charles, por contar historias que inspiraban y elevaban el espíritu de la gente (utilizando la risa y el payaso sagrado como acto casi de rebeldía, de revolución), se volvió una persona muy peligrosa y le echaron de Estados Unidos porque a la gente no le gustaba que estuviera apoyando e inspirando a tanta gente. Contar historias es una forma de aprendizaje; hemos aprendido a través de las historias mucho más que a través de los datos o los hechos

“Tenemos que ser muy responsables y conscientes del tipo de historias que estamos contando porque nos programan. Tenemos una experiencia vivida de forma muy directa en la que nos sumergimos en el mundo de la pantalla y vivimos algo. Por eso es muy importante ser responsable, porque la mayor parte de la historia del cine, en realidad, es propaganda. Uno puede idealizar y decir ‘entretenimiento’, pero no, el entretenimiento era propaganda siempre. Ha sido muy fuerte el ángulo político en Hollywood y en cualquier lugar, por eso hay que ser consciente”, dijo la actriz.

Consciente de su historia familiar y apegada a sus convicciones, Oona sabe que en Avatar: Fuego y cenizas hay un mensaje que resuena en ella y que invita a la reflexión y el cuestionamiento.

“A mí me gusta formar parte de Avatar porque es una historia en la que creo al 100 por ciento. Nos hace preguntas muy importantes, nos propone conflictos que son muy corrientes, muy auténticos de ahora y, de cierta forma, es profética. Y también nos sirve para salir del cine y sentirnos héroes, valientes, defensores de la naturaleza y de nuestra familia”, señaló.

Buena amiga de James Cameron

El rodaje del filme comenzó el 25 de septiembre de 2017 en Manhattan Beach, California, y fue entonces cuando Oona conoció a James Cameron, una experiencia que marcó su vida profesional y personal.

“En el 2027 serán 10 años, entonces ha sido un capítulo de mi vida que no ha terminado. De los tesoros que me llevo de Avatar, que son infinitos, uno de ellos es haber podido trabajar con el grado de maestría, convicción y rigor que tiene James Cameron.

“Nos llevamos muy bien, hay una intimidad, un apoyo… somos camaradas. Como persona he crecido muchísimo al recibir la fe y la confianza de James Cameron; es algo que me cambió la vida. Sentir que él me decía: ‘dale, tú puedes’, y cuando yo preguntaba ‘¿qué hago?’, él me decía: ‘tú tienes manos, te contraté a ti por algo’. No tuvimos esa conversación literal, pero fue ese el feeling. Tuve que asumir una responsabilidad y enfrentarme al miedo de poder hacer a Varang y hacerlo bien. Saltar de ese precipicio fue un enorme regalo”, concluyó Oona.

La actriz también es conocida por interpretar a Talisa Maegyr, un personaje creado exclusivamente para la serie Game of Thrones, pues no existe en la obra literaria de George R.R. Martin. Oona, también formó parte de la familia Black Mirror, específicamente en el capítulo White Christmas.