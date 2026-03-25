Netflix anuncia aumento de precios: ¿cuánto costará cada plan y cuándo cambian las tarifas?

Netflix anunció un cambio en el costo de sus suscripciones en México, lo que implicará que los usuarios paguen más por el servicio a partir de abril. La plataforma ya comenzó a informar sobre este incremento a través de correos electrónicos, con el fin de que los clientes conozcan con anticipación cómo impactará en su pago mensual.

A diferencia de otros aumentos que se aplican de forma inmediata, este ajuste no se reflejará al mismo tiempo para todos los suscriptores. El nuevo precio se verá en cada cuenta conforme llegue su fecha de facturación.

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Nuevos precios de Netflix en México

Las tarifas actualizadas muestran un aumento que va de los 20 a los 40 pesos mensuales, dependiendo del plan contratado. Este ajuste aplica para todas las modalidades disponibles en el país.

Plan estándar con anuncios

El costo pasa de 119 a 139 pesos al mes, siendo la opción más económica dentro del catálogo.

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Plan estándar sin anuncios

Este plan incrementa su precio de 249 a 269 pesos mensuales, manteniéndose como una de las opciones más populares entre los usuarios.

Plan premium

La suscripción más completa sube de 329 a 369 pesos al mes, ofreciendo mayor calidad de imagen y más dispositivos simultáneos.

Aumento en miembros extra

Además de las suscripciones principales, Netflix también modificó el precio de los llamados “miembros extra”. Esta opción permite agregar perfiles adicionales fuera del hogar principal.

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A partir de abril, cada usuario extra tendrá un costo adicional de 10 pesos más, sin importar si el plan incluye anuncios o no. Este ajuste también forma parte de la actualización general de precios en el país.

¿Por qué Netflix sube sus precios?

La compañía explicó que este cambio está relacionado con una mejora en su oferta de contenido. Según lo señalado en los mensajes enviados a los suscriptores, el objetivo es ampliar y fortalecer el catálogo con nuevas producciones.

Para abril, se espera el estreno de al menos 74 nuevos títulos entre series, películas y contenido original, lo que forma parte de su estrategia para mantenerse competitiva frente a otras plataformas de streaming.

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Netflix también informó que los usuarios recibirán un aviso antes de que el nuevo precio se aplique a su cuenta. Esta notificación llegará por correo electrónico o directamente dentro de la aplicación.

De esta manera, los suscriptores podrán conocer el monto actualizado antes de su siguiente cobro y decidir si desean continuar con el servicio o hacer algún cambio en su plan.

PJG