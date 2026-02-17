"Son payasadas": Netflix da 7 días a Warner Bros. para definir su venta a Paramount

¿Netflix o Paramount? La batalla en la industria del entretenimiento sigue dando de que hablar, luego de que Warner Bros anunció que reactivará las negociaciones de adquisición con Paramount Skydance; sin embargo, Netflix otorgó siete días a Warner Bros para definir su acuerdo.

Esta medida, que suspende temporalmente las obligaciones de exclusividad, otorga a Paramount un plazo inamovible hasta el próximo 23 de febrero. En esta ventana de tiempo, la compañía deberá presentar su "mejor y última oferta" para intentar arrebatar el control de activos culturales invaluables como Game of Thrones, la franquicia de Harry Potter y el universo cinematográfico de DC comandado por James Gunn.

Una exención estratégica

El movimiento se produce en un contexto de alta tensión corporativa. Netflix, que ya tenía un acuerdo de fusión avanzado con WBD, optó por permitir este breve periodo de negociación para despejar el camino de posibles litigios o contraofertas futuras.

Netflix podría adquirir Warner en los próximos meses Especial

En un comunicado oficial, la plataforma de streaming no ocultó su escepticismo sobre las maniobras de su competidor. Netflix calificó las acciones recientes de Paramount como "payasadas", aunque reconoció que la incertidumbre estaba generando una "distracción continua para los accionistas de WBD y la industria del entretenimiento en general".

Bajo esta lógica, la exención limitada de siete días busca que WBD dialogue con Paramount Skydance (PSKY) y resuelva el asunto de manera definitiva.

El objetivo es determinar si existe una viabilidad real en la propuesta rival o si se trata simplemente de una estrategia para entorpecer la fusión en curso.

Warner Bros Especial

David Zaslav busca garantías

Por su parte, David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, ha sido claro en su postura ante esta reapertura de conversaciones. El ejecutivo señaló que la prioridad de la empresa es "clarificar" la solidez de la propuesta de Paramount.

Zaslav busca confirmar si el conglomerado puede entregar "una propuesta vinculante y accionable que proporcione valor superior y certeza para los accionistas", más allá de las especulaciones de mercado que han fluctuado en las últimas semanas.

La guerra de cifras: ¿Qué ofrece cada gigante?

La disputa financiera pone sobre la mesa dos visiones distintas para el futuro de Warner. Las diferencias económicas y estructurales entre ambas ofertas son notables y se detallan a continuación:

La oferta de Paramount Skydance

Propone 30 dólares por acción en efectivo por la totalidad de WBD.

por la totalidad de WBD. Incluye la adquisición de redes lineales como CNN y Discovery , activos que Netflix no estaría priorizando.

, activos que Netflix no estaría priorizando. Existe la posibilidad de elevar la oferta a 31 dólares por acción , según comunicó un representante de Paramount a la junta directiva.

, según comunicó un representante de Paramount a la junta directiva. Se compromete a cubrir la penalización de 2.800 millones de dólares que WBD tendría que pagar a Netflix por romper su acuerdo actual.

La oferta de Netflix

Pactada en diciembre, valora la compra en 72 mil millones de dólares en efectivo .

. El valor empresarial total asciende a 83 mil millones si se incluye la deuda.

si se incluye la deuda. El precio por acción equivale a 27.75 dólares .

. Su enfoque se centra en el negocio de streaming y los estudios de cine, dejando de lado ciertos activos de televisión tradicional.

Paramount le hizo una propuesta a Warner

Incentivos adicionales y cláusulas de tiempo

Para hacer su propuesta más atractiva frente a la solidez financiera de Netflix, Paramount ha incluido mecanismos de compensación por demora. Han acordado un "ticking fee" o tarifa de espera.

Esta cláusula estipula un pago de 0.25 dólares por acción cada trimestre que la transacción permanezca incompleta después del 31 de diciembre de 2026.

Este incentivo representaría un desembolso aproximado de 650 millones de dólares trimestrales directamente a los accionistas, una medida diseñada para mitigar el riesgo regulatorio que podría alargar la fusión.

Netflix compra Warner Bros. Discovery

El tablero sigue inclinado hacia el streaming

A pesar de la apertura de esta ventana de negociación de siete días, la postura oficial de Warner Bros. Discovery no ha cambiado radicalmente. La junta directiva de la compañía "continúa recomendando unánimemente la fusión con Netflix".

La hoja de ruta corporativa se mantiene firme, con una reunión especial de accionistas programada para el próximo 20 de marzo, donde se votará el acuerdo original. Es importante destacar que, incluso si Paramount presenta una oferta superior antes del 23 de febrero, Netflix conserva sus derechos de igualar cualquier oferta una vez que concluya el período de exención, manteniendo así una posición ventajosa en la mesa de negociaciones.

bgpa