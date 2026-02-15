Warner Bros revalúa oferta de Paramount frente al gigante Netflix

La junta directiva de Warner Bros. Discovery (WBD) modificó su postura inicial y ahora evalúa retomar las negociaciones con Paramount Skydance. Esta decisión surge tras una propuesta económica revisada que busca interferir en el acuerdo de venta de 83 mil millones de dólares previamente firmado con Netflix.

El factor económico: La cláusula de retraso

La última propuesta de Paramount Skydance, que representa el noveno intento de adquisición desde el año pasado, incluye términos financieros diseñados para mitigar la incertidumbre de los inversores. El punto central es una prima de ticking fee.

Este mecanismo garantiza a los accionistas de WBD aproximadamente 650 millones de dólares por cada trimestre que la fusión no se concrete después del 31 de diciembre de 2026. Esta penalización financiera busca dar seguridad ante los procesos regulatorios.

La oferta fue presentada formalmente a la junta de WBD y a sus principales inversores el pasado 10 de febrero. Bloomberg News fue el primer medio en reportar el cambio de inclinación de los directivos durante el transcurso del domingo.

El dilema del deber fiduciario

Inicialmente, la junta de WBD emitió un comunicado rechazando las propuestas de Paramount, calificándolas de insuficientes para comprometer el contrato vigente con Netflix. No obstante, la presión de los mercados ha forzado una reevaluación del escenario.

Analistas de medios y organismos de control del gobierno corporativo mantienen un estricto escrutinio sobre el proceso de venta de los estudios Warner y la plataforma HBO. El riesgo de demandas por parte de los accionistas es una constante en estas operaciones.

Al retomar el diálogo con Paramount Skydance, la junta refuerza el argumento legal de que ha cumplido con su deber fiduciario. Investigar todas las ofertas legítimas protege a los directivos ante posibles litigios por no maximizar el valor de la compañía.

Diferencias estructurales entre las ofertas

Existen contrastes significativos en lo que cada comprador desea adquirir, lo que complica la toma de decisiones para los accionistas:

Oferta de Netflix: Se centra específicamente en la adquisición de los estudios Warner Bros. y la plataforma HBO Max .

Se centra específicamente en la adquisición de los estudios . Oferta de Paramount Skydance: Propone la compra de la totalidad de WBD , incluyendo su red de canales de cable.

Propone la compra de la , incluyendo su red de canales de cable. Activos en juego: La propuesta de Paramount abarca señales como CNN, TNT, Discovery, HGTV y Food Network.

Esta distinción es crucial para el futuro operativo de la empresa. Mientras Netflix busca fortalecer su catálogo de contenido y streaming, Paramount Skydance apunta a una integración vertical completa de todo el conglomerado de medios.

¿Cuáles son los próximos pasos en la venta de Warner Bros?

Se espera que la cúpula de WBD aborde formalmente la situación de Paramount Skydance a principios de esta semana. El anuncio coincidirá con la preparación de su informe de resultados del cuarto trimestre de 2025, tras el festivo del lunes.

Un punto determinante será la fecha de la votación especial de accionistas para aprobar la transacción original con Netflix. Hasta el momento, no se ha confirmado si la nueva oferta de Paramount alterará este cronograma establecido.

Es importante señalar que Netflix posee, bajo el acuerdo de diciembre, el derecho a igualar cualquier oferta superior que se presente. Esto coloca a la junta de WBD en una posición estratégica para presionar por mejores condiciones.

El entorno regulatorio y la presión externa

La posible transacción entre WBD y Netflix enfrenta una rigurosa revisión regulatoria en Washington, D.C. La posición dominante de Netflix en el mercado del streaming genera preocupaciones sobre la libre competencia en la industria del entretenimiento.

A esto se suma el clima político en los Estados Unidos. La creciente tensión en torno a la propiedad de los medios de comunicación durante la era Trump añade una capa de complejidad a cualquier aprobación gubernamental que las empresas requieran.

Finalmente, la presión de los pequeños inversores ha comenzado a ganar tracción mediática. Grupos como Ancora Capital ya han manifestado públicamente sus dudas respecto al acuerdo con Netflix, cuestionando si es la opción más rentable para el capital privado.

Según fuentes cercanas a la situación, la junta directiva de WBD busca que Paramount Skydance declare esta como su "mejor y última oferta". Esto permitiría a los accionistas tomar una decisión final con todas las cartas sobre la mesa.