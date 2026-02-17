¡Mckenna Grace se une al misterio! Será Daphne Blake en la nueva apuesta live action de Scooby-doo

¡Scooby-doo, misterio a la orden! La caricatura de misterio más famosa de la televisión está lista para una nueva renovación en formato live-action, pues de acuerdo con Variety, la actriz Mckenna Grace fue elegida para interpretar a uno de los personajes más icónicos de la cultura pop: Daphne Blake.

En esta nueva adaptación, Netflix busca explorar los orígenes de la famosa pandilla de detectives desde una perspectiva más oscura y narrativa, alejándose de las versiones episódicas tradicionales para ofrecer una historia continua y madura sobre cómo se forjó la amistad entre estos investigadores juveniles.

Un regreso a los orígenes del misterio

La nueva serie, que ha generado gran expectativa en la industria, no será una adaptación literal de los dibujos animados clásicos. La producción profundizará en la dinámica inicial del grupo, situando la acción en un momento crucial de su adolescencia.

Grace, quien ha demostrado su capacidad dramática en producciones de alto perfil, encarnará a una versión joven de Daphne, permitiendo a la audiencia conocer las motivaciones y el trasfondo del personaje antes de convertirse en la detective que todos conocen.

Según la información revelada, la serie contará con una estructura inicial de ocho episodios. La trama promete desenterrar secretos oscuros y poner a prueba los lazos de amistad desde el primer capítulo, estableciendo un tono que mezcla el suspenso con el drama adolescente.

¿De qué tratará la nueva versión live action de Scooby-doo?

La premisa oficial del programa describe una narrativa que moderniza el concepto original de Hanna-Barbera. La historia se sitúa durante el último verano en un campamento, un escenario clásico del género de terror, donde las protagonistas se verán envueltas en situaciones límite.

La sinopsis detalla los siguientes puntos clave de la trama:

La historia presenta a Shaggy y Daphne (Grace) como amigos de tiempo atrás, una dinámica poco explorada en versiones anteriores. El detonante: Ambos se ven envueltos en un misterio inquietante relacionado con un cachorro de gran danés solitario y perdido .

Ambos se ven envueltos en un misterio inquietante relacionado con un . El crimen: El perro podría haber sido el único testigo de un asesinato sobrenatural, lo que eleva las apuestas del conflicto.

Para resolver este enigma, las protagonistas deberán unir fuerzas con otros dos personajes esenciales para la formación de Mystery Inc.: Velma, descrita como la vecina pragmática y científica de la ciudad, y Fred, el "chico nuevo", caracterizado como extraño pero siempre atractivo.

Juntos, se proponen resolver un caso que rápidamente se transforma en una "espeluznante pesadilla", amenazando con sacar a la luz todos sus secretos personales.

Un equipo de producción de alto calibre

Detrás de cámaras, el proyecto cuenta con nombres de peso en la industria televisiva actual. Los guiones y la labor de showrunners recaen en Josh Appelbaum y Scott Rosenberg, quienes también fungirán como productores ejecutivos bajo su sello Midnight Radio, junto a André Nemec y Jeff Pinkner.

Además, la serie cuenta con el respaldo de Greg Berlanti, el prolífico productor conocido por su habilidad para adaptar cómics y franquicias juveniles (como el Arrowverse y Riverdale). Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman producirán a través de Berlanti Productions, compañía que mantiene un acuerdo global con Warner Bros. Television.

Mckenna Grace, una experta en versiones juveniles

La elección de Grace no es casualidad. La actriz se ha consolidado en Hollywood como la intérprete ideal para dar vida a las versiones jóvenes de personajes complejos. Su filmografía incluye roles como la joven Sabrina en la serie de Netflix El mundo oculto de Sabrina, así como apariciones en películas aclamadas como Capitana Marvel y Yo, Tonya.

Curiosamente, este papel marca un retorno de la actriz al personaje de Daphne Blake, aunque en un formato diferente. Grace prestó su voz a la versión joven de Daphne en la película animada "Scoob!" en 2020.

McKenna Grace repetiría este rol de voz en la precuela Scoob! Holiday Haunt. Sin embargo, dicho proyecto fue cancelado por Warner Bros. Discovery en una controvertida decisión corporativa destinada a recortar gastos, a pesar de que la película estaba casi terminada. Ahora, el formato live-action le ofrece una nueva oportunidad para definir al personaje.