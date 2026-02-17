Video viral: Kenia Os capta a Peso Pluma viendo fútbol en plena cita romántica

Ni la playa, ni el avión privado decorado con detalles románticos lograron competir con la emoción del fútbol. En pleno 14 de febrero, mientras celebraba San Valentín con Kenia Os, Peso Pluma protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral y, es que interrumpió la atmósfera romántica para celebrar un gol con euforia.

El video fue compartido por la propia Kenia, quien captó el instante exacto en que el cantante saltó de emoción al ver la anotación de Julián Araujo en el tiempo agregado de un partido en Escocia. La escena mostró risas y una celebración espontánea que conquistó a sus seguidores.

El gol que cambió la cita

El encuentro correspondía a la Scottish Premiership, donde el Celtic FC enfrentaba al Kilmarnock. Fue al minuto 97 cuando Julián Araujo marcó el tanto que significó el empate momentáneo, desatando la reacción inmediata de Peso Pluma.

En el video se observa al cantante completamente concentrado en la transmisión, para luego estallar en festejo junto a Kenia Os. El partido terminaría 3-2 a favor del Celtic, consolidando al mexicano como figura clave del encuentro.

Kenia Os comparte detalles inéditos sobre cómo comenzó su historia con Peso Pluma durante una entrevista reciente. Foto: @keniaos.

La escena fue bautizada en redes como “el momento más fifas de Hasaan”, en referencia al nombre real del artista, Hassan Emilio Kabande Laija.

Romance, lujo y fútbol

La pareja celebraba el Día del Amor en un entorno de ensueño con playa, comida especial y un avión privado decorado para la ocasión. Sin embargo, el fútbol logró robar cámara.

Lejos de incomodarse, Kenia Os tomó con humor la situación y compartió el video con sus seguidores, mostrando la naturalidad con la que viven su relación. El gesto fue interpretado como una prueba de la confianza y complicidad que existe entre ambos.

Desde que hicieron pública su relación, Kenia y Peso Pluma han mostrado momentos íntimos, viajes y proyectos compartidos. Aunque ambos mantienen agendas exigentes, han dejado claro que buscan equilibrar su vida profesional con su vínculo sentimental.

La relación entre Kenia Os y Peso Pluma

La historia de amor entre los dos artistas ha sido una de las más comentadas del último año en la música mexicana. Ambos representan a una nueva generación que domina plataformas digitales y escenarios internacionales.

Kenia Os ha acompañado a Peso Pluma en algunos eventos, consolidándose como una pareja mediática pero discreta en ciertos aspectos. Su dinámica combina apoyo profesional, humor y una evidente admiración mutua.

El lanzamiento reciente del sencillo “Tú y Yo x Siempre” reforzó esa narrativa romántica. La canción, creada en colaboración con Carla Morrison, está inspirada directamente en su relación con el intérprete de corridos tumbados.

El tema, estrenado estratégicamente el 14 de febrero, explora la vulnerabilidad, el crecimiento en pareja y la promesa de permanencia. Para muchos fans, el video del gol fue casi una extensión visual de esa historia.

Pasión deportiva que viene de lejos

El entusiasmo de Peso Pluma por el fútbol no es nuevo. Antes de convertirse en fenómeno global de los corridos tumbados, formó parte de las fuerzas básicas de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Con el paso del tiempo, el cantante ha revelado que simpatiza con el Atlas FC, acérrimo rival de Chivas. Se le ha visto portar la camiseta rojinegra y asistir a distintos encuentros, demostrando que su pasión trasciende fronteras.

Además, es aficionado declarado a la NFL y suele asistir a eventos deportivos en Estados Unidos, donde mantiene cercanía con jugadores y aficionados.

El video acumuló miles de reproducciones en cuestión de horas. Los comentarios celebraron tanto el gol como la espontaneidad del cantante. Algunos usuarios bromearon diciendo que “el fútbol siempre gana”, mientras otros destacaron la actitud relajada de Kenia Os.

