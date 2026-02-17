Detienen a Shia LaBeouf tras atacar a dos personas en un bar

El actor Shia LaBeouf fue arrestado por el Departamento de Policía de Nuevo Orleans, tras verse involucrado en una pelea durante la celebración del tradicional Mardi Gras en Luisiana en la céntrica zona de Royal Street.

El incidente, que terminó con la intervención de las autoridades y el traslado del intérprete a un centro médico, se suma al largo historial legal del protagonista de Transformers, quien enfrenta acusaciones formales por agresión contra dos individuos.

La cronología del incidente en Royal Street

De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades locales, los hechos se desencadenaron en las primeras horas del martes. LaBeouf se encontraba dentro de un establecimiento comercial cuando comenzó a comportarse de manera errática, causando disturbios que obligaron al personal del lugar a expulsarlo del recinto.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente una vez que el actor estuvo en la vía pública. El comunicado de prensa de la policía detalla una secuencia de agresiones físicas directas:

Primer ataque: Una vez fuera del edificio, una de las víctimas declaró haber sido abordada por LaBeouf. El actor presuntamente la agredió utilizando los puños cerrados en repetidas ocasiones.

El retorno: Tras este primer enfrentamiento, los testigos informaron que LaBeouf se alejó momentáneamente del lugar, solo para regresar poco después mostrando una actitud "aún más agresiva".

Intervención de testigos y segunda agresión

La tensión en la calle aumentó cuando varias personas presentes intentaron intervenir para detener la violencia. Según la narrativa policial, los transeúntes trataron de sujetar al actor para neutralizar la amenaza y posteriormente liberarlo con la esperanza de que se retirara del área.

No obstante, lejos de calmarse, LaBeouf supuestamente arremetió nuevamente contra la misma víctima inicial, golpeándola con el puño cerrado en la parte superior del cuerpo. En medio del forcejeo, la violencia alcanzó a una segunda persona.

"Según informes, LaBeouf agredió a otra persona, dándole un puñetazo en la nariz", precisa el informe de la policía.

Finalmente, el actor fue retenido físicamente por los presentes hasta la llegada de los oficiales. Antes de ser procesado, fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento por lesiones no especificadas. Tras su alta médica, se formalizó su detención bajo dos cargos de agresión simple, según consta en los registros en línea del sistema judicial.

Hasta el momento, los representantes legales del actor no han respondido a las solicitudes de comentarios por parte de la prensa, y no están claras las circunstancias exactas que detonaron el comportamiento inicial dentro del negocio.

Un historial de conflictos legales

Este arresto en Nueva Orleans no es un hecho aislado en la vida pública de LaBeouf. Durante la última década, el actor ha enfrentado múltiples procesos judiciales relacionados con conducta desordenada y agresiones.

El caso más reciente y mediático se resolvió apenas el año pasado. Su expareja, la cantante británica FKA Twigs, presentó una demanda en 2020 acusándolo de "abuso implacable". Las acusaciones incluían:

Estrangulamiento.

Transmisión consciente de una enfermedad sexual.

Abuso emocional y físico sistemático.

Dicho litigio se resolvió de manera extrajudicial en 2025, luego de que la artista retirara la demanda con perjuicio, cerrando legalmente el capítulo.

Shia LaBeouf se encuentra en terapia de rehabilitación para superar su adicción al alcohol. (Reuters)

Antecedentes penales previos

La conducta de LaBeouf ha derivado en arrestos en otras jurisdicciones de Estados Unidos en años anteriores:

Georgia (2017): Fue arrestado bajo sospecha de embriaguez pública. Durante la detención, realizó comentarios racistas contra los agentes de policía. Aunque la acusación de embriaguez fue retirada, se declaró culpable de obstrucción y cumplió un año de libertad condicional.

Fue arrestado bajo sospecha de embriaguez pública. Durante la detención, realizó comentarios racistas contra los agentes de policía. Aunque la acusación de embriaguez fue retirada, se declaró culpable de obstrucción y cumplió un año de libertad condicional. Nueva York (2014): Enfrentó cargos por alteración del orden público, allanamiento ilegal y acoso tras interrumpir una función de la obra Cabaret en Broadway. En esa ocasión, también se declaró culpable ante los tribunales.

En el contexto de la demanda de 2020, el actor emitió declaraciones públicas reconociendo sus problemas de conducta y adicciones, afirmando que no tenía excusas para su alcoholismo o agresión, sino "solo racionalizaciones".