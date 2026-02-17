Fátima Bosch auxilia a adulto mayor tras caída en Ecuador: VIDEO

Las visitas oficiales de una Miss Universo suelen estar marcadas por una coreografía estricta: saludos cronometrados, sonrisas para las cámaras y un anillo de seguridad impenetrable.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se convirtió en tendencia en redes sociales no por su atuendo o discurso, sino por su intervención directa durante una emergencia médica en las calles de la ciudad de Ambato.

Durante un recorrido público, la reina de belleza rompió el protocolo de seguridad para asistir personalmente a un hombre de la tercera edad que sufrió un accidente frente a la multitud.

La Miss Universo retomará actividades con mayor atención al descanso. IG

Fátima Bosch auxilia a persona de la tercera edad

Fátima Bosch se encontraba cumpliendo con una serie de actividades programadas en la localidad, rodeada de cientos de simpatizantes, prensa y un equipo de logística encargado de mantener el orden.

El incidente ocurrió de manera repentina. Mientras el contingente avanzaba, un hombre de edad avanzada perdió el equilibrio y sufrió una fuerte caída, terminando sentado y visiblemente aturdido en el borde de una fuente pública. A diferencia de lo que suele ocurrir en estos eventos, donde la figura principal es evacuada o alejada del tumulto por precaución, Bosch se percató inmediatamente de la situación y detuvo la marcha.

Bosch asegura que su salud es estable y no cancelará compromisos. IG

La ruptura del protocolo

Los videos captados por los asistentes y difundidos en plataformas digitales muestran el momento exacto en que la Miss Universo decide intervenir. Ante la confusión inicial del equipo de seguridad y los espectadores, Fátima Bosch tomó el control de su entorno inmediato para llegar hasta el afectado.

“¿Me permiten? Por favor”, se escucha decir a la representante pero calmada, solicitando a los presentes y a sus propios guardespaldas que abrieran paso.

Lejos de mantenerse al margen, Bosch se acercó al señor, quien permanecía en la estructura de la fuente, para verificar su estado. Testigos presenciales relatan que la reina de belleza no solo se limitó a observar, sino que coordinó las primeras acciones de auxilio:

Solicitó agua de manera urgente para el afectado.

Pidió espacio para que el aire circulara alrededor del hombre.

Ayudó a coordinar a las personas cercanas para intentar incorporarlo con cuidado.

Un contexto de salud delicada

La acción de Fátima Bosch cobra una relevancia distinta al considerar los eventos previos a este incidente. Apenas unas horas antes, o en eventos recientes dentro de la misma gira por Ecuador, la propia Miss Universo había protagonizado un episodio de salud al sufrir un desvanecimiento.