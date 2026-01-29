Millie Bobby Brown regresa a Netflix con un nuevo éxito tras cerrar Stranger Things

El 1 de enero de 2026 marcó el cierre definitivo de una era para Millie Bobby Brown: fue la última vez que interpretó a Eleven en Stranger Things.

Sin embargo, lejos de significar una despedida del foco mediático, la actriz entra ahora en una etapa cargada de nuevos proyectos profesionales, que planea equilibrar con una faceta personal igual de importante: la vida familiar que comienza junto a su esposo, Jake Bongiovi, con quien el verano pasado dio la bienvenida a su primera hija.

Millie Bobby Brown junto a su esposo Jake Bongiovi Grosby

Decir adiós a Eleven implicó cerrar un capítulo clave en su crecimiento, tanto personal como artístico. Stranger Things no solo la convirtió en una estrella internacional cuando tenía apenas 11 años, sino que también le permitió consolidarse como actriz y abrirse paso en la industria cinematográfica.

A lo largo de la serie, el público fue testigo de su evolución frente a las cámaras, mientras ella ampliaba su registro con nuevos personajes fuera del universo de Hawkins.

En ese camino, Millie Bobby Brown fortaleció su relación con Netflix mediante un acuerdo que va más allá de la serie que la lanzó al estrellato. Ese vínculo incluye títulos como Damsel, Estado eléctrico y, por supuesto, la exitosa franquicia Enola Holmes, que reafirma su peso dentro del catálogo de la plataforma.

Eleven en Stranger Things Netflix

Millie Bobby Brown regresa a Netflix con Enola Holmes 3

En 2026, Millie Bobby Brown volverá a encabezar uno de los estrenos más esperados de Netflix con Enola Holmes 3, la película que marca su continuidad en la plataforma tras el cierre definitivo de Stranger Things.

Aunque el servicio de streaming aún no ha anunciado una fecha exacta, el lanzamiento está previsto para algún punto del año.

Millie Bobby Brown beim FYC Event zur Netflix-Serie Stranger Things Future Image

La actriz retomó por primera vez el papel de Enola Holmes en 2020, dando vida a la ingeniosa hermana menor de Sherlock Holmes, personaje interpretado por Henry Cavill. Desde su debut, la franquicia se ha convertido en uno de los proyectos más sólidos de Brown fuera del universo de Hawkins.

En aquella primera entrega, dirigida por Harry Bradbeer, la historia seguía a Enola tras escapar del rígido internado al que fue enviada luego de la misteriosa desaparición de su madre, Eudoria, interpretada por Helena Bonham Carter. Decidida a encontrarla, la joven detective se enfrentaba no solo a un caso propio, sino también a la sombra de sus hermanos Sherlock y Mycroft, encarnado por Sam Claflin, demostrando que su intuición y agudeza no tenían nada que envidiarles.

El buen recibimiento del público dio paso a una secuela estrenada en 2022 y, más adelante, a la confirmación de una tercera película en 2024. Esta nueva entrega marca un cambio importante detrás de cámaras, con Philip Barantini asumiendo la dirección. Durante el verano pasado, la propia Millie Bobby Brown confirmó que el rodaje había concluido, aunque los detalles de la trama se mantienen bajo reserva.

Lo que sí se ha adelantado es que la historia trasladará a Enola Holmes a Malta, donde se verá envuelta en un caso más ambicioso y peligroso, en el que sus aspiraciones personales y profesionales comienzan a chocar de formas inesperadas.