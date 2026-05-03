Ahn Hyo-Seop, voz de Jinu de Las Guerreras K-Pop, debutará en la Met Gala 2026

Ahn Hyo-Seop será una de las figuras que llamarán la atención en la próxima Met Gala 2026, un evento que cada año reúne a celebridades de distintas industrias en una de las alfombras rojas más observadas del mundo.

La expectativa entre los seguidores del entretenimiento surcoreano ha ido en aumento, especialmente porque no todos los nombres que circulan en redes sociales terminan confirmándose. En este caso, la noticia ya es oficial y ha generado conversación entre fans del K-drama y la moda internacional.

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El interés por la presencia de estrellas asiáticas en esta gala no es nuevo, pero sí ha crecido con el paso de los años. La Met Gala se ha convertido en un escaparate global donde artistas de Corea del Sur han encontrado un espacio para proyectar su imagen más allá de la televisión o la música.

Ahn Hyo-Seop debutará en la Met Gala 2026

La participación del actor fue anunciada directamente por su agencia, The Present Company, a través de sus redes sociales. Con esto, se terminaron las especulaciones que surgieron días antes sobre su posible aparición en el evento. El anuncio incluyó detalles específicos sobre su asistencia, así como la marca con la que colaborará durante la gala.

El mensaje compartido fue el siguiente: “Ahn Hyo Seop asistirá a la Met Gala 2026, el evento benéfico de moda más grande del mundo, con la marca italiana de alta costura VALENTINO. Fecha y hora: 4 de mayo (lunes) (hora local). Lugar: Museo Metropolitano de Arte, Nueva York”.

La publicación estuvo acompañada de una imagen del actor, lo que reforzó el anuncio y generó reacciones inmediatas entre sus seguidores.

La presencia de estrellas coreanas en la Met Gala

La asistencia de Ahn Hyo- Seop lo suma a una lista cada vez más amplia de celebridades surcoreanas que han formado parte de este evento. A lo largo de los años, actores y cantantes han destacado por su estilo y presencia, consolidando la influencia de Corea del Sur en la industria global del entretenimiento.

Entre los nombres que han asistido anteriormente se encuentra Rain, quien participó en 2015. Más adelante, figuras del éxito internacional “Squid Game” como Jung Ho Yeon y Lee Jung Jae estuvieron presentes en la edición de 2022, mientras que Song Hye Kyo hizo lo propio en 2023.

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En el ámbito musical, integrantes de BLACKPINK han sido de las más constantes en la gala. Jennie ha asistido en varias ocasiones entre 2023 y 2025, mientras que Rosé ha participado en 2021 y 2025.

Además, Lisa marcará un momento importante este año al integrarse como parte del comité organizador, luego de haber debutado en la alfombra roja en 2025.

Lisa y Jennie en la MET Gala 2025

El K-pop también ha tenido representación destacada dentro del evento. Stray Kids logró un hito al convertirse en el primer grupo completo en asistir a la gala. A ellos se suman artistas como S.Coups de SEVENTEEN, PSY, Siwon de Super Junior, Johnny de NCT y Lay de EXO, quienes han llevado su estilo y personalidad a uno de los eventos más exclusivos del mundo.

PJG