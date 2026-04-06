¿Fan de Las Guerreras K-pop? Así puedes activar el 'Modo Saja Boys' en tu WhatsApp

El modo Saja Boys en WhatsApp se volvió tendencia entre fans del K-pop y de Las Guerreras K-pop, y no es para menos: permite personalizar la app con la estética de este grupo viral.

Si tú también quieres sumarte, aquí te explicamos cómo activar el modo Saja Boys en WhatsApp de forma sencilla y qué opciones tienes para lograrlo.

¿Qué es el modo Saja Boys en WhatsApp?

Antes de activarlo, es importante entender qué significa. El modo Saja Boys en WhatsApp no es una función oficial de la app. En realidad, se trata de una personalización que cada usuario crea combinando herramientas como Meta AI, fondos de pantalla, imágenes y sonidos.

Es decir, tú armas la experiencia a tu gusto para que WhatsApp tenga el estilo de los Saja Boys.

Modo Saja Boys en WhatsApp: cómo activarlo paso a paso

Cómo activar el modo Saja Boys en WhatsApp

Si quieres activar el modo Saja Boys en WhatsApp, el primer paso es usar Meta AI, la inteligencia artificial integrada en la app.

Sigue este paso a paso:

Abre WhatsApp en tu celular Toca el ícono del círculo azul y morado (Meta AI) Inicia una conversación con el asistente Pídele que genere imágenes de los Saja Boys

Puedes usar prompts como:

“Crea una imagen hiperrealista de la boyband K-pop Saja Boys: líder elegante y serio, uno romántico, uno tierno pero poderoso, uno atlético intenso y uno misterioso. Están en escenario con luces neón, estilo concierto, alta definición”

“Genera a los Saja Boys como idols K-pop en sesión fotográfica tipo revista: outfits negros y plateados, poses sofisticadas, iluminación dramática, estilo editorial de lujo, fondo minimalista”

“Ilustra a un grupo K-pop estilo Saja Boys en versión anime cinematográfica: 5 chicos con personalidades distintas (líder frío, romántico, cute, intenso y misterioso), fondo oscuro con energía azul y roja, estilo película”

Después, descarga la imagen y úsala como fondo de tus chats o compártela en estados.

Modo Saja Boys en WhatsApp: cómo activarlo paso a paso

Personaliza tu experiencia con Meta AI

Otra forma de llevar el modo Saja Boys en WhatsApp al siguiente nivel es interactuar con Meta AI como si fuera parte del universo del grupo.

Puedes pedirle que adopte la personalidad de personajes como Jinu o Baby, o incluso preguntarle sobre su historia, estilo o canciones.

Esto no solo hace más divertida la experiencia, también te permite tener un WhatsApp completamente temático.

Modo Saja Boys en WhatsApp: cómo activarlo paso a paso

Cambia el tono de notificaciones al estilo Saja Boys

El modo Saja Boys en WhatsApp no está completo sin el sonido adecuado. Para lograrlo, puedes cambiar tu tono de notificaciones por canciones relacionadas con la película, como “Soda Pop” o “Golden”.

Solo sigue estos pasos:

Ve a “Ajustes” en WhatsApp

Entra a “Notificaciones”

Selecciona “Tono de notificación”

Agrega el audio que descargaste

Así, cada mensaje tendrá el vibe del universo Saja Boys.

Modo Saja Boys en WhatsApp: cómo activarlo paso a paso

¿Por qué el modo Saja Boys en WhatsApp es tendencia?

El auge del modo Saja Boys en WhatsApp está directamente ligado al éxito de Las Guerreras K-pop, una película que se volvió fenómeno global tras su estreno en plataformas de streaming.

Su música, personajes y estética han conectado con millones de fans, quienes ahora buscan llevar esa experiencia a su día a día, incluso en apps como WhatsApp.

¿En quiénes están inspirados los Saja Boys?

Si te preguntas de dónde salen los Saja Boys, la respuesta está en el propio universo del K-pop. Los personajes de esta banda ficticia, que aparece en K-pop Demon Hunters, están construidos a partir de referencias claras a idols reales y arquetipos muy reconocibles del género.

Más que copiar a un solo artista, los Saja Boys combinan estilos, personalidades y estéticas de grupos como BTS, TXT, Stray Kids, ATEEZ, Monsta X o BIGBANG. El resultado: personajes que se sienten familiares para cualquier fan.

Modo Saja Boys en WhatsApp: cómo activarlo paso a paso

Cada integrante tiene guiños específicos:

Jinu (líder) retoma el look elegante y seguro de idols visuales como Cha Eunwoo, con una vibra más seria y carismática.

(líder) retoma el look elegante y seguro de idols visuales como Cha Eunwoo, con una vibra más seria y carismática. Romance encarna el perfil más encantador y expresivo, muy en la línea de idols como Yeonjun, con un toque romántico y estilizado.

​Baby mezcla apariencia tierna con talento fuerte en el escenario, algo muy típico en figuras como Jimin o Felix.

​Abby (Avy) apuesta por una imagen más intensa y física, inspirada en idols de presencia poderosa como Wonho o San.

​Mystery tiene ese aire enigmático y sofisticado que recuerda a líderes como RM o perfiles más reservados de la nueva generación.

En conjunto, los Saja Boys funcionan como un “collage” del K-pop actual: estética cuidada, personalidades marcadas y ese equilibrio entre talento, imagen y narrativa que define al género.

Activar el modo Saja Boys en WhatsApp es más fácil de lo que parece y no necesitas apps externas, solo creatividad y las herramientas que ya tienes en tu celular.

Al final, se trata de hacer tu experiencia más divertida y personalizada, especialmente si eres fan del universo K-pop.