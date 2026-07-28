Papá de Mauro, hijo de Aylín Mujica, revela qué pudo provocar la muerte del DJ: "¿por qué fuiste tan irresponsable?"

Hace unos días Aylín Mujica y su expareja, Osamu Menéndez, recibieron una de las noticias más tristes: la muerte de su hijo Mauro, quien por complicaciones de una neumonía perdió la vida mientras se encontraba en Barbados.

La primera en hablar sobre el fallecimiento del DJ fue Aylín Mujica, y recientemente Osamu Menéndez hizo lo propio al hablar de la muerte de su hijo con Erwin Pérez para su canal de YouTube.

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Osamu Menéndez revela qué le dijo a su hijo al despedirse de él

Tal y como contó Aylín Mujica en la entrevista que dio, ella y Osamu Menéndez pudieron despedirse de su hijo y le dijeron unas palabras para decirle cuánto lo amaban, sin embargo, el músico señaló que él sí le reclamó a su primogénito por no cuidarse.

Hay que recordar que Mauro viajó a Barbados enfermó de neumonía, la cual se complicó en su estancia en dicho lugar y que derivó su muerte.

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“Fue lo que le dije. El día que lo vi ahí en la morgue: ¿por qué hizo eso? ¿por qué fue tan irresponsable? Le dije eso de por qué fue tan irresponsable, por qué nos hizo pasar por esto que estamos pasando y que lo amábamos mucho y lo abracé fuerte, le di un beso en la frente y yo creo que ese fue mi despedida”.

Entre lágrimas, Osamu mencionó que le parece injusta la muerte de su hijo, ya que, de acuerdo con sus palabras, Mauro no tuvo una segunda oportunidad para seguir viviendo.

“Yo pienso que es injusto que le haya pasado a mi hijo, que no ha tenido otra oportunidad porque no tuvo otra oportunidad”.

Osamu Menéndez revela que pudo haber ocasionado la muerte de su hijo

En la entrevista, Osamu Menéndez también señaló que para él, la neumonía que causó la muerte de Mauro pudo haber sido ocasionada por fumar vape, por lo que culpa a este aparato del fallecimiento de su primogénito. Además, pidió a los jóvenes evitar el uso del vape.