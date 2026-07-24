¿Quieres un millón de pesos? Natanael Cano prepara una búsqueda del tesoro en CDMX

¿Te imaginas salir de tu casa, seguir una serie de pistas por la Ciudad de México y terminar con un millón de pesos en la cuenta? Eso es justo lo que Natanael Cano propone a sus seguidores como parte de la promoción de su próximo álbum.

El cantante de corridos tumbados anunció una competencia presencial en la CDMX en la que sus fans tendrán que demostrar qué tan atentos están a sus redes sociales. La dinámica consiste en encontrar una serie de códigos QR escondidos en diferentes puntos de la capital y seguir el recorrido hasta llegar al premio mayor.

Pero hay un detalle importante: no será una competencia para participar desde casa. Quienes quieran tener la posibilidad de ganar tendrán que salir a las calles y moverse rápidamente por la ciudad.

La búsqueda comenzará este 25 de julio a las 11:00 de la mañana, cuando Natanael Cano publique la primera pista a través de sus redes sociales. A partir de ese momento arrancará la carrera para encontrar el primer código QR y descubrir hacia dónde deberán dirigirse después.

¿Cómo participar en la búsqueda de Natanael Cano?

La dinámica funcionará a través de una cadena de pistas. La primera ubicación será revelada por Natanael Cano en sus redes sociales y los participantes deberán acudir físicamente al sitio indicado para localizar el primer código QR.

Una vez encontrado, tendrán que escanearlo y registrarse para recibir la siguiente pista. Así continuará el recorrido por distintos puntos de la Ciudad de México.

El objetivo será completar toda la ruta antes que los demás participantes. Por eso, además de estar pendientes de las publicaciones del cantante, será necesario tener buena movilidad para trasladarse de un lugar a otro.

La convocatoria también deja claro que la competencia será completamente presencial y no habrá una alternativa para participar a distancia.

En otras palabras, quienes quieran ir por el millón de pesos tendrán que estar listos desde el momento en que aparezca la primera pista y seguir cada indicación hasta el final.

El ganador se llevará un millón de pesos

El premio que más ha llamado la atención es, sin duda, el dinero en efectivo. El primer participante que consiga completar correctamente toda la secuencia de códigos QR recibirá un millón de pesos.

Pero la recompensa no termina ahí. El ganador también tendrá acceso a información exclusiva relacionada con el nuevo álbum de Natanael Cano. Será la primera persona en conocer la fecha oficial de lanzamiento del disco, antes de que sea anunciada públicamente.

Además, recibirá boletos para el próximo concierto de Natanael Cano en la Ciudad de México y podrá asistir a la listening party La Más Tumbada Experience.

Natanael Cano

Los siguientes diez participantes que consigan llegar a las etapas finales también tendrán un premio especial: podrán asistir a la listening party y convivir con el cantante.

El millón de pesos será entregado una vez que se compruebe que el ganador completó correctamente el recorrido establecido en la dinámica.

Natanael Cano dedica el reto a sus fans

A través del anuncio, Natanael Cano dejó claro que esta competencia está pensada especialmente para quienes han seguido su carrera desde sus primeros años.

Esto es pa’ los que han estado firmes desde el día uno, expresó el cantante al hablar de la dinámica.

La búsqueda también servirá para aumentar la expectativa alrededor de su próximo material discográfico. Hasta ahora, el artista no ha revelado públicamente el nombre ni la fecha de estreno del álbum, por lo que el ganador tendrá información privilegiada antes que el resto de sus seguidores.

La dinámica busca convertirse en algo más que una simple promoción. La idea es que los fans sean parte del lanzamiento y que, de paso, uno de ellos pueda llevarse una cantidad que difícilmente olvidará.

Natanael Cano

Cuidado con las estafas y cuentas falsas

Debido a que el premio es de un millón de pesos, es probable que aparezcan publicaciones falsas o supuestos registros para intentar aprovecharse de los seguidores.

Por eso, la recomendación es estar atentos únicamente a las cuentas oficiales de Natanael Cano y no proporcionar información personal en enlaces que no hayan sido publicados directamente por el cantante o su equipo.

Natanael Cano

La primera pista será publicada el 25 de julio a las 11:00 de la mañana. A partir de ahí comenzará una carrera contra el tiempo por las calles de la Ciudad de México. El premio: un millón de pesos, además de experiencias exclusivas relacionadas con el nuevo álbum de uno de los principales exponentes de los corridos tumbados.