Fuerza Regida, Yeri Mua y Los Tucanes de Tijuana cerraron el Festival Sueños en Chicago

CHICAGO.— Fuerzaaa latina.

Gran cierre tuvo el Festival Sueños, que se realiza en esta ciudad, con las presentaciones estelares de Fuerza Regida, Yandel Sinfónico y Los Tucanes de Tijuana.

El encuentro musical —que se transmitió en vivo por Amazon Music, Prime y el canal de Amazon Music en Vivo de Twitch— reúne a exponentes de la música latina de géneros como el reguetón y el urbano, y ayer se abrió a género de la música regional mexicana.

Pese a que ayer amaneció muy nublado y con lluvia tupida, alrededor del mediodía, cuando Kane Rodríguez arribó al Sueños Main Stage, el cielo se despejó y los ratos del sol comenzaron a calentar no sólo los ánimos de la gente, sino también del lugar.

La cantante mexicana Yeri Mua trajo lo mejor de su perreo para ser seguida de Alexis y Fido y Tokischa, quien fue de las más aplaudidas de la tarde, alrededor de las 2:30 de la tarde.

Chino Pacas y Ryan Castro dieron lo suyo para los más jóvenes, quienes ondeaban banderas de Latinoamérica, principalmente de México.

Y es que la comunidad mexicana es una de las más numerosas en esta ciudad al lado del Lago Michigan y que recordaron un poco de su tierra con la presencia de Los Tucanes de Tijuana, los papás de los pollitos. Con La Chica Sexy, A mí me gusta vivir de noche y la inolvidable La Chona, pusieron a bailar los miles de jóvenes.

Más tarde, charlaron con Excélsior al bajar del escenario y compartieron la importancia de cantar para la comunidad latina e inmigrantes en Estados Unidos, y su presencia en el Festival Arre para septiembre próximo en la Ciudad de México.

También destacaron que para junio 27 llegará el Chona Fest a Los Ángeles y esperan ver a toda la comunidad por allá.

Antes del anochecer, Yandel ofreció su set sinfónico y Fuerza Regida —tras bambalinas y antes comenzar su participación— acompañó a Amazon Music a la donación de un cheque por 100 mil dólares para el Puerto Rican Arts Alliance & el National Museum Mexican Art con el que se apoyará a jóvenes interesados en el arte.

Y como cereza en el pastel, Fuerza Regida cantó exitos como Sabor fresa y Marlboro rojo, que cerró con una gran fiesta de fuegos artificiales.

Conectan con la cultura

CHICAGO.— Desde hace un año, Amazon Music realiza el streaming en vivo del Festival Sueños, algo que para Ramón Fragoso, Head of US LAtin en Amazon Music, es de suma importancia acercar a millones de personas en todo el mundo a exponentes de la música latina.

Para ellos, dice el directivo mexicano, es importante conectar con tres cosas: el momento cultural, la comunidad y la parte de comercio.

“Sueños es un festival no sólo en Chicago, sino a nivel Estados Unidos, que nos gusta llevarlo a todo el mundo.

“Después está la comunidad. En la Escuela Roberto Clemente, en donde pudimos estar muy cerca de chicos que están en high school y están aprendiendo a tocar instrumentos y que puedan soñar en llegar a lugares como Sueños; estamos conectando para que ellos puedan lograr sus sueños”, compartió Fragoso a Excélsior.

La visión a largo plazo para Amazon Music es seguir apoyando a la comunidad y seguir estando cerca de los momentos culturales.

“Seguir estando cerca del consumidor, de conectar con la cultura, la comunidad y la oferta que tiene el streaming, servicios digitales, de audio, video, en ofrecimiento de productos en vivir y merch, todo esto en una forma que siempre estamos cerca de los fans y estar ayudando a los artistas a que los vean desde todo el mundo”, subrayó. Aunado a ello, desde ayer coincidió que un artista en el cartel del festival lanzara merch oficial (en este caso una playera de Apambichao) que se imprime cuando el fan o usuario lo pide a través de Amazon y puede llegar a tu casa en uno o dos días.

Se ponen guapos

Con la intención de apoyar a las comunidades y culturas representadas en el Festival Sueños, Amazon Music y Amazon Community Engagement donaron 100 mil dólares para apoyar iniciativas de educación artística de la comunidad latina de Chicago. Entre las instituciones reconocidas están la Puerto Rican Arts Alliance, que ayuda a ampliar el acceso a la educación musical y a los recursos creativos, a la vez que apoyan la educación artística y las oportunidades de desarrollo artístico para jóvenes y creadores emergentes localmente.

Espacios seguros

CHICAGO.— El Festival Sueños fue impulsado por Aaron Ampudia y Chris Den, quienes contaron a Excélsior que es importante continuar con este tipo de actos culturales para la comunidad latina en Estados Unidos, específicamente en Chicago,

“Creo que para nosotros, la importancia realmente es sólo crear una plataforma segura para que los latinos se sientan seguros…

“La música sigue evolucionando y los fans siguen evolucionando en los tipos de música que les gusta escuchar… seguiremos trayendo diferentes tipos de artistas, conceptos, géneros, aquí cada año para seguir creciendo, para celebrar su cultura y que otra gente aprenda de la cultura latina”, explicó Den, quien junto con Aaron está detrás también del Flow Fest y del Baja Beach Fest.

Para Ampudia, el impacto que tienen en toda la comunidad latina con el regional, reguetón, urbana, que ha crecido muchísimo, desde que empezaron hace 10 años.

“El poder darles un lugar para que celebren esa cultura, esa música, pues es lo que es nuestras vidas y estamos, más que nada, orgullosos de poder hacerlo año con año en las ciudades más importantes de Norteamérica”, concluyó.