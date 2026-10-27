“Nadie me preparó para este dolor”: la desgarradora despedida de AriGameplays a El Komanche

AriGameplays despidió a su amigo El Komanche con un mensaje en el que recordó la cercanía que construyeron en Monterrey y el lugar que llegó a ocupar dentro de su familia. La creadora de contenido compartió recuerdos de su convivencia y habló del último abrazo que le dio al streamer.

“Komanche, nadie me preparó para vivir con el dolor de ya no tenerte, y sé que no existirán palabras suficientes para expresar todo lo que estoy sintiendo en este momento”, escribió al comenzar su despedida, centrada en la amistad que mantuvieron fuera de las transmisiones.

El fallecimiento del creador de contenido salvadoreño, cuyo nombre era Carlos Mauricio Gómez, fue confirmado el 26 de octubre por su representante, Byron Reyes. La noticia provocó mensajes de despedida entre sus seguidores y compañeros del mundo del streaming.

AriGameplays recuerda a El Komanche como parte de su familia

La streamer describió a su amigo como una persona que procuraba acompañar a los demás incluso cuando enfrentaba dificultades propias. Según relató, su alegría y su manera de convivir hacían que cualquier encuentro se convirtiera en un momento especial para quienes lo rodeaban.

“Mi familia te adoptó en Monterrey, y tenerte tan cerca terminó convirtiéndote en un hermano para mí. Te prometo que cada día que compartí contigo fue un regalo”, expresó AriGameplays, quien también manifestó su deseo de haberle dado parte de la felicidad que recibió de él.

En su mensaje, la creadora de contenido destacó la atención y el cariño que Komanche mostraba hacia otras personas. Recordó que tenía una forma de hacerlas sentir importantes y aseguró que conservará los momentos que compartieron como una parte significativa de su vida.

Ari también escribió sobre la capacidad de su amigo para perdonar a quienes le habían hecho daño, aunque no mencionó nombres ni situaciones concretas.

“Ojalá hubieras podido verte siempre con los ojos con los que te veíamos quienes tanto te amamos”, señaló.

El último abrazo y las palabras que pudo decirle en vida

Uno de los recuerdos que compartió fue el de su último encuentro con Komanche. “La última vez que te vi te abracé muchísimo. Si hubiera sabido que era la última te hubiera abrazado todavía más”, escribió, sin precisar cuándo ocurrió esa reunión.

AriGameplays explicó que encuentra algo de tranquilidad al recordar que le expresó su cariño mientras estuvieron juntos. En su despedida aseguró que nunca se guardó lo que sentía por él y que estaba convencida de que su amigo sabía cuánto lo quería.

“Hoy encuentro un poquito de paz al saber que todo lo que necesitabas escuchar de mí te lo dije en vida”, expresó.

La streamer también agradeció haber formado parte de su historia y reconoció que, aunque habría querido compartir más tiempo con él, se sentía afortunada por haberlo conocido.

Su mensaje terminó con una oración a la Virgen y una referencia al baile como parte de los recuerdos que conservará de su amistad.

“No sé cuándo volveré a verte, pero te ruego que, cuando llegue ese momento, me saques a bailar apenas me veas”, escribió.

¿Quién era El Komanche?

El Komanche fue un streamer salvadoreño conocido por su contenido de videojuegos y por participar en la organización de los Squid Craft Games, una competencia de Minecraft que reunió a creadores de habla hispana. Entre sus colaboradores estuvieron AuronPlay y El Rubius, quienes también publicaron despedidas tras su fallecimiento a los 30 años.

Su trayectoria reunió una comunidad de alrededor de 1.7 millones de seguidores en Twitch, además de su presencia en otras plataformas. En esas redes compartía contenido de humor, viajes y momentos de su vida cotidiana.

bgpa