Russell Brand declara por primera vez en juicio por violación; asegura que el consentimiento es "fundamental"

Russell Brand volvió a pronunciarse sobre las acusaciones de violación y agresión sexual que enfrenta ante la justicia británica. Durante su primera declaración como testigo en el juicio, el actor defendió la importancia del consentimiento en las relaciones sexuales y habló sobre los señalamientos en su contra.

Brand, de 51 años, se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan y respondió en voz alta con un "no" cuando su abogado le preguntó si había cometido los tres delitos de violación, los tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor, entre 1999 y 2009.

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El actor, que saltó a la fama en la década de 2000 como presentador de televisión y radio con opiniones políticas progresistas, se reinventó como un gurú conservador y religioso para millones de seguidores en las redes sociales.

El juicio con jurado, en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, comenzó hace dos semanas, y testificaron las seis mujeres que lo denunciaron.

La pena máxima por violación en el Reino Unido es la cadena perpetua.

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Brand, que se convirtió en un rostro muy conocido como presentador de MTV, Channel 4 y BBC, declaró que en 2004 era "moderadamente conocido", pero que en 2009, cuando comenzó a salir con la estrella del pop Katy Perry -con quien estuvo casado brevemente-, experimentó una "fama descomunal".

El actor también dio el salto a Hollywood, donde protagonizó varias películas de éxito.

Brand, casado nuevamente y con hijos, vive en Florida, Estados Unido, y consiguió una nueva audiencia como 'influencer' en las redes sociales, con millones de suscriptores.

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El comediante había afirmado a la policía no recordar a ninguna de las mujeres que lo acusan, pero el miércoles reconoció que le vinieron a la mente algunos de los acontecimientos.

El actor recordó haber conocido a la primera denunciante, quien lo acusa de haberla violado en 1999, después de un espectáculo en Bournemouth, en el sur de Inglaterra, durante la conferencia del Partido Laborista.

Brand dijo que, tras conocerla, "esperaba y creía que existía, al menos, la posibilidad de mantener relaciones sexuales", e insistió en que la mujer las había consentido.

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"El consentimiento es fundamental, esencial, necesario y, de hecho, en muchos sentidos, más importante que el propio sexo", declaró.

El actor afirmó no recordar otro incidente, en el que una mujer declaró que había intentado arrastrarla a un baño de las oficinas del canal de televisión estadounidense MTV en 2001.

Brand también negó haberle agarrado el pecho a otra mujer en 2004 y calificó ese comportamiento de "obviamente repugnante".

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La mujer lo acusa de haberla sometido a una violación oral en un baño después de que ambos se conocieran en un bar, lo que Brand niega.

El actor también negó el cargo de haber manoseado contra su voluntad a una empleada de una emisora de radio.

Con información de AFP.