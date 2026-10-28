Si has visto Guasón (Joker), seguramente conoces a Joaquin Phoenix, uno de los actores que se ha consolidado en Hollywood gracias a su capacidad interpretativa y a los personajes que ha llevado a la pantalla grande.

A lo largo de su carrera, ha protagonizado películas que lo han convertido en uno de los intérpretes más reconocidos de su generación. Sin embargo, además de sus actuaciones, hay un detalle de su apariencia que ha despertado la curiosidad de sus seguidores: la marca que tiene en el labio superior.

Con el paso de los años, han surgido distintas teorías sobre su origen, desde posibles accidentes hasta intervenciones quirúrgicas. Pero ¿por qué Joaquin Phoenix tiene una cicatriz en el labio? Aquí te contamos qué se sabe sobre esta característica.

¿Quién es Joaquin Phoenix?

Joaquin Phoenix nació el 28 de octubre de 1974 en San Juan, Puerto Rico. Es hijo de John Lee Bottom, quien posteriormente adoptó el nombre de John Phoenix, y de Arlyn Sharon Dunetz, conocida como Heart Phoenix.

Tiene cuatro hermanos: River Phoenix, Rain Phoenix, Liberty Phoenix y Summer Phoenix. Algunos de ellos también desarrollaron carreras en el mundo de la actuación y el entretenimiento.

Su debut en la pantalla ocurrió en 1982, cuando participó junto a su hermano River en la serie Seven Brides for Seven Brothers (Siete novias para siete hermanos).

Cinco años después, consiguió uno de sus primeros papeles protagónicos en la película Russkies, conocida en español como Roskis. Sin embargo, fue su interpretación del emperador Cómodo en Gladiator (Gladiador, 2000) la que impulsó su carrera y le dio mayor reconocimiento internacional.

Desde entonces, Phoenix ha demostrado su versatilidad con personajes muy distintos. Entre sus actuaciones más destacadas están las de Johnny Cash en Walk the Line (En la cuerda floja, 2005), Theodore Twombly en Her (2013) y Arthur Fleck en Joker (Guasón, 2019), papel por el que ganó el premio Oscar a Mejor Actor.

¿Por qué Joaquin Phoenix tiene una cicatriz en el labio?

La marca que Joaquin Phoenix tiene en el labio superior ha generado curiosidad entre sus seguidores, quienes en distintas ocasiones se han preguntado si fue consecuencia de un accidente, una pelea o alguna cirugía.

Sin embargo, esta característica no se debe a una lesión que haya sufrido durante su vida. Se trata de una marca de nacimiento que suele describirse como una fisura labial microforme, una variante leve de la fisura labial.

Este tipo de característica puede pasar desapercibida o manifestarse como una pequeña hendidura en el labio superior. En el caso del actor, su apariencia ha alimentado diversas especulaciones, aunque no hay motivos para atribuirla a una pelea o a una intervención quirúrgica.

Así, uno de los rasgos más reconocibles de Phoenix tiene un origen congénito y no está relacionado con los personajes que ha interpretado ni con algún incidente conocido de su carrera.

Joaquin Phoenix actor. Foto: IMDb

¿Qué es una fisura labial microforme y por qué aparece?

La fisura labial microforme es una variante leve de la fisura labial, una condición congénita que se presenta cuando el labio superior no se forma completamente durante el desarrollo del bebé en el embarazo.

Es una forma leve de fisura labial incompleta, caracterizada a menudo por pequeñas muescas en el labio, de acuerdo con Institutos Nacionales de Salud.

La cual es congenita y poco frecuente entre los niños, pues hay una estimación de 0,06 por cada 10 000 nacidos vivos. Es una asociación significativa entre el labio leporino microforme.

De esta manera, la característica que muchos espectadores han notado al verlo en películas como Gladiator, Her y Joker forma parte de los rasgos de su rostro y no de una lesión que haya sufrido durante su trayectoria artística.