Santa Fe Klan cambia de sede su celebración a San Judas Tadeo: horarios y detalles del evento GRATIS

Santa Fe Klan preparó una fiesta gratuita en honor a San Judas Tadeo para este 28 de octubre, con música desde antes del mediodía hasta las primeras horas de la madrugada. El festejo contará con artistas de distintos géneros y reunirá a seguidores del rapero en su natal Guanajuato.

El cantante mexicano anunció inicialmente que el concierto, con Gabito Ballesteros y Víctor Mendívil entre sus invitados, se llevaría a cabo en la colonia Santa Fe, en Guanajuato capital. Sin embargo, la incorporación de más artistas amplió la propuesta musical y llevó a un cambio de sede para recibir al público.

Santa Fe Klan cambia de sede su fiesta en Guanajuato IG santa_fe_klan_473

¿Dónde será la fiesta gratis de Santa Fe Klan en Guanajuato?

La fiesta de Santa Fe Klan se llevará a cabo en el estacionamiento de la Plaza de Toros de Guanajuato, en lugar de la calle La Bufa, donde el rapero había anunciado originalmente el encuentro.

El cambio de sede se acordó después de las conversaciones entre el equipo del artista y las autoridades municipales. Ante la expectativa que generó el evento, el objetivo es contar con un espacio más amplio para organizar el ingreso del público y mejorar las condiciones de seguridad.

La alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, confirmó el 27 de octubre que el festejo contaba con autorización para realizarse en la nueva ubicación, con medidas de seguridad y coordinación para recibir a los asistentes.

La celebración forma parte de las actividades que Santa Fe Klan organiza en honor a San Judas Tadeo, una tradición que reúne a seguidores del músico y habitantes de su barrio.

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¿A qué hora empieza la fiesta de Santa Fe Klan este 28 de octubre?

La celebración está programada para este miércoles 28 de octubre. El rapero publicó los horarios de las presentaciones en su cuenta oficial de Instagram e invitó a sus seguidores a llegar temprano.

Aquí les dejo los horarios de los artistas para que lleguen temprano, para que aparten lugar. Avísenle a la raza que es gratis, expresó el cantante.

Además, señaló que los vecinos interesados en vender productos durante el festejo podrían hacerlo sin tener que “pagar nada a nadie”. Finalmente, confirmó que la sede del evento sería la Plaza de Toros.

Estos son los horarios publicados para la fiesta en honor a San Judas Tadeo en Guanajuato:

10:45 a 11:30 horas: Único Grado

11:30 a 12:00 horas: Los Chavalos de la Perla

12:15 a 13:35 horas: Santa Fe Klan

13:50 a 15:20 horas: Los Alegres de la Sierra

15:35 a 17:15 horas: Alameños de la Sierra

17:30 a 19:20 horas: Los Huracanes del Norte

19:35 a 21:20 horas: Víctor Mendívil

21:30 a 23:30 horas: Under Side 821

00:30 a 1:00 horas: MamboRap

1:00 a 1:30 horas: Chato 143

1:40 a 2:40 horas: Yahir Saldívar y Grupo Santa Cruz

2:40 a 5:00 horas: Baile sonidero

La programación contempla presentaciones desde la mañana y hasta el amanecer del jueves 29 de octubre. Se recomienda consultar las publicaciones del artista ante posibles cambios en los horarios.

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¿La fiesta de Santa Fe Klan será gratis y habrá restricciones de acceso?

Santa Fe Klan anunció que la entrada a la celebración será gratuita, por lo que sus seguidores podrán asistir sin comprar boletos.

El festejo en honor a San Judas Tadeo también se relaciona con otras actividades del rapero en su barrio, entre ellas la reapertura de su tienda y la presentación de un nuevo mural.

En la misma publicación, el cantante también invitó al público a participar en una firma de autógrafos con los artistas invitados.

Y el día jueves 29 vamos a tener firma de autógrafos con todos los artistas en el nuevo mural en la tienda de Santa Fe Klan desde la 1:00 pm. ¡Fiesta!, publicó.

Hasta el momento, no se cuenta con una lista completa de objetos permitidos o prohibidos, restricciones de edad ni un procedimiento específico de ingreso. Por ello, se recomienda consultar los avisos de los organizadores antes de acudir.

Los asistentes también deben respetar las indicaciones del personal de seguridad y considerar que el ingreso puede depender de la capacidad disponible en el recinto.

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¿Cómo llegar a la Plaza de Toros de Guanajuato para la fiesta de Santa Fe Klan?

Quienes planean asistir deben dirigirse al estacionamiento de la Plaza de Toros de Guanajuato, la sede confirmada para la celebración de este 28 de octubre.

Para evitar confusiones, se recomienda buscar la Plaza de Toros Santa Fe, en Guanajuato, mediante una aplicación de mapas antes de salir y consultar los avisos municipales sobre movilidad y posibles cierres viales.

También conviene prever tiempo adicional para el traslado, pues la concentración de público puede generar complicaciones en los alrededores. Antes de salir, es importante verificar la ubicación y revisar las indicaciones de tránsito y seguridad que emitan las autoridades.

La fiesta de Santa Fe Klan combina música en vivo, convivencia con sus seguidores y actividades vinculadas con su barrio. La participación de artistas de distintos géneros amplía el atractivo del festejo, que también mantiene su carácter popular con entrada gratuita.

Además del concierto, la firma de autógrafos prevista para el día siguiente ofrece otra oportunidad para que los seguidores se acerquen al rapero y a los invitados. Así, la celebración se extiende más allá de las presentaciones musicales y refuerza el vínculo del artista con Guanajuato.