Frentes Políticos / 28 de octubre de 2026

1. Firmeza y más. México vive la crisis política más grave desde que inició la transformación, y la más grave para la democracia mexicana. Es por ello que la presidenta Claudia Sheinbaum, conminó a la ASF, que dirige Aureliano Hernández, ir a fondo en la investigación sobre los contratos que se entregaron a las empresas proveedoras del INE. Exigió llegar al fondo del posible mal manejo de recursos o tráfico de influencias en que se haya incurrido en el periodo de Guadalupe Taddei al frente del instituto, e incluso en gestiones anteriores. No es una simple petición presidencial. Es un reclamo colectivo. El caso más sucio de la época moderna.

2. Abusos. La lista de excesos de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, crece a cada minuto. La consejera Rita Bell denunció amenazas de Taddei, y aseguró que cooperará con las autoridades con lo que tiene documentado y, de ser necesario, renunciaría, por el bien del instituto. Ante la difusión de una fotografía de Bell al lado de Alfredo Hernández, el empresario presuntamente beneficiado, la propia consejera reveló que ha vivido con miedo y angustia en los últimos meses. Precisó que fue testigo del desgaste y que incluso lo denunció, pero nada sucedía. Como todo imperio, el diseñado por Taddei, se convertirá en ruinas. ¿Y el despojo, qué?

3. Mesas de diálogo. La Segob, bajo el mando de Rosa Icela Rodríguez, ha mantenido durante semanas disposición al diálogo con los líderes de transportistas, para llegar a un acuerdo sin afectaciones a la economía. Y como prueba del ánimo conciliador, participan en las mesas representantes de Hacienda, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de SPC, y de la Secretaría del Trabajo, así como de la Guardia Nacional. Todo puesto para llegar a arreglos de manera inmediata. Tensar más la cuerda es sólo una innecesaria presión política. Por ahí no va.

4. Bilis. En la celebración del 50 aniversario del Instituto Tecnológico de Campeche, la gobernadora Layda Sansores llamó “cobardes” a estudiantes que conversaban mientras ella pronunciaba su discurso, y aprovechó el momento para defender su gestión y cuestionar a su antecesor Alejandro Moreno. Lo que sabe hacer: enojarse y criticar. Sansores interrumpió su discurso y pidió a los estudiantes que levantaran la mano para identificar a quiénes conversaban. Al no obtener respuesta, insistió en que tuvieran el valor de reconocerlo, y pasó del exabrupto a defender su honestidad. Olvida algo: el respeto se gana.

5. Con todo. El maltrato animal llegó a la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, donde Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa, condenó el presunto envenenamiento de tres perros en el Parque España, uno de los más icónicos de la capital. La buena noticia es que la SSC, a cargo de Pablo Vázquez, ya investiga con la ayuda de cámaras de vigilancia. Otros animales siguen en riesgo, de acuerdo con la declaración de Rojo de la Vega. Testimonios de sus propietarios apuntan a que las mascotas habrían ingerido alguna sustancia tóxica mientras paseaban. Punto de quiebre. Sanciones ejemplares.