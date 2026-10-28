Matthew Perry y la curiosa historia de cómo llegó al elenco de Friends; casi queda fuera de la serie

Matthew Perry se convirtió en uno de los actores más queridos de la televisión gracias a su interpretación de Chandler Bing en Friends. Sin embargo, antes de alcanzar la fama con esta serie, atravesó problemas económicos y estuvo a punto de perder la oportunidad de participar en la producción que cambiaría su vida.

Aunque hoy resulta difícil imaginar a otro actor interpretando al personaje, conseguir el papel no fue sencillo. Perry tenía un compromiso con otro proyecto televisivo que le impedía presentarse a las audiciones de Friends, por lo que durante varias semanas tuvo que esperar mientras otros actores competían por el personaje.

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Matthew Perry tenía problemas económicos antes de Friends

A principios de los años 90, el actor ya contaba con experiencia en televisión, pero todavía no había conseguido un papel que le permitiera alcanzar el reconocimiento que buscaba.

Desde joven había participado en producciones como Charles in Charge, Silver Spoons y Second Chance, aunque ninguna logró darle la estabilidad profesional que esperaba.

La situación se complicó cuando su representante le informó que prácticamente se había quedado sin dinero. Ante la necesidad de encontrar trabajo, comenzó a buscar nuevas oportunidades sin importar demasiado el tipo de proyecto.

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Fue entonces cuando aceptó participar en una comedia de Fox llamada LAX 2194, sin imaginar que aquella decisión casi le costaría el papel más importante de su carrera.

La serie que casi le impide interpretar a Chandler Bing

La historia de LAX 2194 se desarrollaba en el aeropuerto de Los Ángeles. En esta producción, Perry interpretaría al encargado de organizar el equipaje de viajeros extraterrestres.

Aunque la propuesta era bastante peculiar, el actor necesitaba trabajar y decidió aceptar el proyecto. El problema apareció cuando comenzó a circular el guion de una nueva comedia que inicialmente llevaba por nombre Friends Like Us.

Mathew Perry quedó fascinado con la historia y, especialmente, con Chandler Bing, un joven que utilizaba el sarcasmo y las bromas para enfrentar situaciones incómodas.

El personaje parecía encajar perfectamente con su personalidad y su manera de hacer comedia.

Debido a su compromiso con LAX 2194, el actor no podía participar libremente en las pruebas de la nueva serie, por lo que tuvo que observar cómo otros candidatos buscaban quedarse con el personaje.

¿Quién iba a interpretar a Chandler Bing antes de Matthew Perry?

Mientras Perry esperaba una oportunidad, los creadores de Friends, Marta Kauffman y David Crane, junto con el productor Kevin S. Bright, continuaban buscando al actor indicado para interpretar a Chandler.

A diferencia de Ross Geller, personaje que había sido pensado para David Schwimmer, Chandler no tenía un actor específico desde el comienzo.

Sin embargo, encontrar a alguien que lograra combinar el humor sarcástico del personaje con su lado sensible resultó más complicado de lo esperado.

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Durante aproximadamente tres semanas se realizaron distintas audiciones sin encontrar al candidato ideal. Uno de los actores que estuvo más cerca de conseguir el papel fue Craig Bierko, amigo de Matthew Perry, quien incluso había recibido consejos de él para preparar su interpretación.

Los responsables de la serie terminaron ofreciéndole el personaje a Bierko, pero este decidió rechazarlo para participar en otro proyecto televisivo.

¿Cómo consiguió Matthew Perry su papel en Friends?

La oportunidad que tanto esperaba llegó cuando los ejecutivos de televisión evaluaron LAX 2194 y el proyecto no logró convencerlos. Al no continuar aquella producción, Matthew Perry quedó disponible para buscar otros trabajos y finalmente pudo presentarse a las audiciones de Friends.

Su participación resultó decisiva. Después de varias semanas de buscar al actor indicado, los creadores encontraron en él las características que necesitaban para Chandler Bing.

El proceso de selección avanzó rápidamente. Primero se presentó ante Marta Kauffman, después realizó una prueba para Warner Bros. y finalmente acudió a NBC.

De esta manera, Matthew Perry consiguió integrarse al elenco de Friends, junto con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

La elección también fue un alivio para los productores, quienes desde el principio habían considerado a Perry como una buena opción, pero no podían contratarlo debido a su trabajo anterior.

Matthew Perry pidió ser famoso antes de conseguir Friends

Además de los problemas que enfrentó durante las audiciones, el actor compartió años después una anécdota sobre lo mucho que deseaba triunfar en Hollywood.

En sus memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, publicadas en 2022, recordó que semanas antes de conseguir el papel se encontraba en su departamento de Los Ángeles cuando leyó una noticia relacionada con Charlie Sheen.

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Al pensar en la fama que tenía el actor, Perry decidió hacer algo que, según contó, nunca había hecho: arrodillarse para rezar.

“Decía que Sheen volvía a estar en problemas por algo, pero recuerdo que pensé: ‘¿A él qué le importa? Es famoso’”, escribió Perry. “De la nada, me encontré de rodillas, cerrando los ojos con fuerza y rezando. Nunca antes lo había hecho”. Su petición fue muy concreta: “Dios, puedes hacer lo que quieras conmigo. Solo por favor, hazme famoso”.

Tres semanas después recibió la noticia que tanto había esperado.

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“Tres semanas después, me dieron el papel en ‘Friends’. Y Dios ciertamente ha cumplido su parte del trato, pero el Todopoderoso, siendo el Todopoderoso, no había olvidado también la primera parte de esa oración”, escribió.

Friends cambió la vida de Matthew Perry

El estreno de Friends, el 22 de septiembre de 1994, marcó el comienzo de una nueva etapa para Perry. Durante diez temporadas interpretó a Chandler Bing, personaje que se ganó el cariño del público por sus comentarios sarcásticos y su particular sentido del humor.

La serie llegó a su fin en 2004, pero el éxito de la producción permitió que nuevas generaciones siguieran conociendo al personaje.

Matthew perry

Más allá de la fama, el actor también desarrolló una amistad muy cercana con sus cinco compañeros de reparto, quienes compartieron una década de trabajo frente a las cámaras.

En 2021, durante el especial Friends: The Reunion, Perry habló sobre el vínculo que mantenían incluso después de que terminara la serie.

“La mejor manera de describirlo es que, una vez terminada la serie, en una fiesta o cualquier tipo de reunión social, si uno de nosotros se encontraba con otro, no había nada qué hacer”, explicó. “Ese era el final de la noche. Te sentabas con esa persona toda la noche y ya está”.

Matthew Perry

El actor agregó que aquellos encuentros eran tan especiales que podían pasar horas conversando, sin importar los planes que tuvieran.

“Pedías disculpas a la gente con la que estabas, pero tenían que entender que habías conocido a alguien especial para ti y que ibas a hablar con esa persona el resto de la noche”, añadió. “Y así funcionó”.

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años. Aunque también participó en otras películas y series, Chandler Bing fue el personaje que definió su carrera y que continúa siendo recordado por millones de seguidores de Friends.