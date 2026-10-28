Hija de Pablo Lyle celebra sus 16 años mientras el actor espera salir de la cárcel

Pablo Lyle ha pasado los últimos años alejado de su familia debido a la condena que recibió tras un incidente de tránsito ocurrido en Estados Unidos. Durante este tiempo, el actor se ha perdido momentos importantes en la vida de sus hijos, quienes han crecido mientras él permanece en prisión.

Aunque su situación legal ha mantenido al intérprete lejos de casa, sus seres queridos han continuado con sus actividades y celebraciones familiares. Una de las fechas más especiales llegó recientemente, cuando su hija mayor, Arantza, celebró su cumpleaños.

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La adolescente recibió varias muestras de cariño por parte de su mamá, Ana Araujo, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras y compartir algunas fotografías.

Hija de Pablo Lyle cumple 16 años y recibe emotivo mensaje de su mamá

Con motivo del cumpleaños número 16 de Arantza, Ana Araujo publicó este 27 de octubre una serie de fotografías en sus historias de Instagram para felicitar a su hija.

La primera imagen mostraba a madre e hija juntas, acompañadas de una breve dedicatoria en la que Ana expresó el cariño que siente por la adolescente.

“Dulces 16 mi amor. Te amo”.

Captura de pantalla

Esa no fue la única publicación que realizó. Ana también compartió una fotografía que ambas se tomaron durante un paseo por la playa y aprovechó para dedicarle un mensaje.

“Mi amor sigue cuestionándolo todo, defendiendo tu corazón intenso, que el mundo no te domestique Arantza”.

Además de felicitarla, quiso recordarle cuánto la admira y lo feliz que se siente de acompañarla mientras crece.

“Te amo, te admiro, me encanta cuidarte y verte VIVIR, EXISTIR. Ser tú es el acto más valiente, recuérdalo amor”.

Captura de pantalla

Entre las imágenes que publicó también apareció una fotografía de cuando Arantza y su hermano menor, Mauro, eran pequeños. En ella, los dos aparecen haciendo muecas frente a la cámara.

Actualmente, Mauro tiene 12 años, mientras que Arantza acaba de cumplir 16. La adolescente también cuenta con un perfil de Instagram, aunque por ahora mantiene su cuenta privada.

Cabe recordar que Arantza no es hija biológica de Pablo Lyle. Sin embargo, el actor ha formado parte de su vida desde que era pequeña y la ha criado como su propia hija.

¿Cuándo podría salir Pablo Lyle de la cárcel?

El cumpleaños de Arantza ocurre cuando faltan aproximadamente dos meses para la posible salida de Pablo Lyle de prisión, una noticia que podría representar un cambio importante para el actor y sus hijos.

De acuerdo con la información difundida sobre su situación legal, se espera que el intérprete recupere su libertad el próximo 29 de diciembre de 2026, aunque la fecha todavía podría estar sujeta a cambios.

En un principio, su liberación estaba contemplada para septiembre de 2027. Sin embargo, el tiempo que permaneció bajo custodia antes del juicio y su buen comportamiento habrían permitido que su condena se redujera.

El caso del actor comenzó en marzo de 2019, cuando estuvo involucrado en un altercado vial en Miami, Florida. Durante el enfrentamiento, Lyle golpeó a un hombre que posteriormente perdió la vida.

Después del proceso judicial, en 2022 fue declarado culpable de homicidio involuntario. En febrero de 2023 recibió una sentencia de cinco años de prisión estatal, además de ocho años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario.

Desde entonces, el actor ha permanecido alejado de sus hijos, por lo que su posible liberación permitiría que volviera a convivir con ellos después de varios años.

Las cartas que los hijos de Pablo Lyle escribieron para pedir su libertad

La separación de Pablo Lyle y sus hijos también quedó reflejada en unas cartas que Arantza y Mauro escribieron durante el proceso judicial de su padre.

En 2023, el programa Ventaneando dio a conocer los mensajes que ambos menores enviaron a la corte de Miami-Dade con la intención de que la jueza considerara una sentencia menos severa.

En aquel momento, Mauro tenía ocho años y escribió sobre cuánto extrañaba a su papá y los recuerdos que tenía de él.

“Hola, mi nombre es Mauro. Tengo ocho años y soy hijo de Pablo Lyle. Estuve el día más importante de mi vida, el día que papi no volvió a Mazatlán (México). Lo extraño mucho. Yo sé que mi papi no se atrevería a lastimar a alguien; lo vi muy triste, yo estaba chiquito. Mi papi es muy divertido y cariñoso, es muy buena onda; lo admiro mucho. Mi papi ha sido muy valiente”.

Por su parte, Arantza, quien entonces tenía 12 años, también escribió una carta para hablar de la relación que mantenía con el actor desde que ella tenía cuatro años.

“Hola, soy Arantza, hija de Pablo Lyle, voy en sexto de primaria y tengo 12 años. Mi papá es buena persona, lo quiero mucho, y también es amable, para mí no se merece estar allá, me gustaría que esté conmigo, pero eso no importa, lo conozco desde que tengo 4 años y no miento cuando digo que es una persona amable, cariñosa, agradecida y valiente. Me gustaría ser tan valiente como él”.

Según lo que se dio a conocer en el programa, las cartas no fueron tomadas en cuenta porque estaban escritas en español y no se presentó una traducción al inglés.