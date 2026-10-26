El repentino fallecimiento del streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como Komanche, generó reacciones entre sus seguidores y otros creadores de contenido.

La noticia también dio lugar a rumores ante la falta de información sobre las causas de su muerte. A esto se sumó el recuerdo de algunos señalamientos por presunto acoso y conductas inapropiadas, que intensificaron las críticas y el rechazo hacia el influencer en redes sociales.

¿Por qué Komanche recibía tanto hate en redes sociales?

A los 30 años, el creador de contenido ya era una figura reconocida dentro de la comunidad hispanohablante, en particular por su participación en los Squid Craft Games. No obstante, durante su trayectoria también protagonizó conflictos que generaron cuestionamientos sobre su comportamiento público.

Su fallecimiento fue confirmado por su representante, Byron Reyes, el 26 de octubre de 2026. Hasta el momento, no existen reportes oficiales sobre las causas de la muerte, por lo que no es posible establecer una relación entre las críticas que recibió y su fallecimiento.

Una de las controversias más comentadas ocurrió en noviembre de 2025, durante el contexto de los Squid Craft Games 4, cuando tuvo un enfrentamiento con el streamer Pereira. La discusión se difundió en redes sociales y provocó críticas por expresiones que los usuarios calificaron de racistas. El episodio derivó en una suspensión temporal de su cuenta de Twitch.

A esta polémica se sumaron otros desacuerdos con creadores de contenido y, en septiembre de 2026, señalamientos por presunto acoso y presión sexual relacionados con oportunidades profesionales.

Ante estas acusaciones, Komanche respondió públicamente y negó haber cometido abuso o acoso sexual. Sin embargo, las críticas y los comentarios en redes sociales continuaron.

¿Por qué Komanche recibía tanto hate? Las polémicas que marcaron su carrera IG elkomanche

¿Qué pasó entre Komanche y Fernanda Val? La polémica de septiembre de 2026

A finales de septiembre de 2026, Komanche quedó en el centro de una controversia después de que la creadora de contenido Fernanda Val lo señalara por presuntas conductas de carácter sexual abusivo.

La creadora relató que supuestamente recibió presiones para realizar actos que no deseaba con el propósito de acceder a oportunidades dentro de eventos de streaming, entre ellos los Squid Craft Games.

El caso tomó mayor relevancia cuando otros creadores, incluido WestCOL, abordaron el tema durante sus transmisiones. Las declaraciones y los fragmentos difundidos en redes ampliaron la discusión entre distintas comunidades digitales.

Komanche publicó una respuesta en video el 26 de septiembre, titulada “RESPONDIENDO A FERNANDA VAL”. En ella negó haber cometido abuso y sostuvo que el encuentro íntimo entre ambos había sido consensuado. Además, presentó conversaciones para respaldar su versión.

Por su parte, Fernanda Val manifestó que buscaría presentar una denuncia ante las autoridades y entregar pruebas para que se investigaran los hechos.

La polémica provocó fuertes reacciones en redes sociales y contribuyó a que el streamer recibiera críticas durante las semanas previas a su fallecimiento. No obstante, la información disponible no permite concluir que este episodio haya provocado su muerte.

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La pelea con Pereira que le costó una suspensión de Twitch

En noviembre de 2025, Komanche protagonizó otro enfrentamiento que tuvo consecuencias para su actividad como streamer. El conflicto ocurrió en el contexto de los Squid Craft Games 4, una competencia de Minecraft que reunió a creadores de contenido de habla hispana.

La discusión con Pereira se difundió después de que circularan comentarios relacionados con el desempeño de Komanche en algunas pruebas del evento. La respuesta del salvadoreño incluyó expresiones que provocaron críticas por su carácter racista.

El fragmento se viralizó y generó cuestionamientos sobre los límites del humor y el lenguaje que utilizan las figuras públicas durante sus transmisiones. La controversia dejó de ser un desacuerdo entre dos creadores y se convirtió en una discusión sobre la responsabilidad de quienes cuentan con comunidades numerosas.

Twitch suspendió temporalmente la cuenta de Komanche durante siete días.

La sanción fue uno de los episodios que afectaron su relación con la plataforma. También contribuyó a que parte de la conversación sobre su trayectoria se concentrara en sus conflictos y no únicamente en sus proyectos de entretenimiento.

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¿Por qué Komanche abandonó Twitch en 2026?

En enero de 2026, Komanche anunció que dejaría Twitch después de varios años de actividad en la plataforma. La decisión ocurrió meses después de la suspensión relacionada con su enfrentamiento con Pereira.

El streamer expresó su inconformidad con el ambiente que enfrentaba en Twitch y escribió en X: “Me retiro de Twitch brous, hay gente que no me quiere en la plataforma”.

Su anuncio también incluyó críticas a la gestión de Twitch Hispano. Komanche planteó que un eventual regreso dependería de cambios dentro de la plataforma y señaló que continuaría con su actividad en otros servicios digitales.

La salida no significó el final de su carrera como creador de contenido. El streamer manifestó que seguiría con sus transmisiones en YouTube, Kick y TikTok.

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De los Squid Craft Games a las polémicas: así cambió la imagen de Komanche

Antes de convertirse en protagonista de controversias recurrentes, Komanche alcanzó reconocimiento por su trabajo en el mundo de los videojuegos y el streaming. Uno de los proyectos más importantes de su trayectoria fueron los Squid Craft Games, una competencia inspirada en la serie surcoreana El juego del calamar y adaptada al universo de Minecraft.

El evento reunió a numerosos creadores de contenido y se convirtió en una de las competiciones digitales más conocidas entre las audiencias de habla hispana. Komanche participó en el impulso del proyecto junto con AuronPlay y Rubius, lo que contribuyó a consolidar su presencia dentro de la comunidad.

Su carrera también estuvo marcada por colaboraciones, transmisiones en vivo y otros proyectos digitales. Sin embargo, con el crecimiento de su popularidad aumentó la exposición de sus declaraciones y conflictos.

Entre los episodios que marcaron su imagen pública figuran el enfrentamiento con Pereira en 2025, la suspensión de Twitch, su posterior salida de la plataforma y los señalamientos que surgieron en septiembre de 2026.

La combinación de logros y controversias explica por qué Komanche generaba opiniones divididas. Para una parte de su audiencia, fue una figura importante en el desarrollo de eventos de videojuegos; para otros usuarios, sus declaraciones y conflictos motivaron críticas.

Tras conocerse su fallecimiento, el debate sobre el acoso digital volvió a cobrar fuerza. Byron Reyes, representante del streamer, pidió a los usuarios reflexionar sobre las consecuencias de los ataques en internet. Su mensaje abrió una conversación sobre la responsabilidad colectiva en las comunidades digitales.

La trayectoria de Komanche refleja la manera en que la popularidad en internet puede convivir con conflictos que afectan la imagen pública de un creador. Sus proyectos le dieron reconocimiento dentro del streaming hispanohablante, mientras que las controversias dividieron las opiniones de su audiencia.

Mientras las autoridades no esclarezcan oficialmente las causas del fallecimiento, cualquier relación entre las polémicas, el hostigamiento digital y lo ocurrido debe tratarse con cautela. Informar con precisión también implica reconocer los límites de lo que se sabe y evitar conclusiones que la evidencia disponible no respalda.