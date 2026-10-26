Papá de Komanche publica emotivo mensaje tras la muerte del streamer

La muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como Komanche, ha provocado reacciones entre seguidores y creadores de contenido. En medio de las muestras de condolencias, su padre, José Luis Acevedo, compartió un mensaje en redes sociales para recordar a su hijo y destacar la persona que fue más allá de su popularidad en internet.

A través de Facebook, Acevedo publicó un video en el que aparece junto al streamer durante un momento que compartieron, mientras ambos encienden fuegos artificiales. La grabación estuvo acompañada de unas palabras con las que expresó su dolor y recordó la alegría que caracterizaba a su hijo.

Foto: Instagram elkomanche

Así te recordaré hijo, alegre, yo sé el gran ser humano que eras”, escribió.

En su publicación, el padre también se refirió a las críticas que recibía el creador de contenido y dejó claro el orgullo que sentía por él, más allá de su fama.

A mucha gente le caías mal, pero para mí eras mi orgullo, no por lo conocido que eras si no por tu gran corazón”, expresó.

¿Qué dijo sobre la depresión que enfrentaba su hijo?

En el mismo mensaje, José Luis Acevedo habló de los problemas de salud mental que, según sus palabras, su hijo enfrentó durante aproximadamente una década.

Sólo tú y tu familia sabíamos la terrible enfermedad de depresión que padecías, sin embargo fuiste fuerte, luchaste con esa terrible enfermedad como 10 años”, escribió.

El testimonio recordó una faceta personal del streamer que no siempre era visible para quienes lo seguían en plataformas digitales. En 2023, Komanche había hablado públicamente de sus dificultades emocionales después de hacer una pausa temporal en su actividad en redes sociales.

Acevedo concluyó su despedida con una referencia a su fe y una petición religiosa para su hijo.

Foto: Instagram elkomanche

¿Qué se sabe sobre la muerte de Komanche en Monterrey?

Carlos Mauricio Gómez, de 30 años, fue localizado sin vida el domingo 25 de octubre de 2026 en una vivienda de la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, Nuevo León.

Su representante, Byron Reyes, confirmó el fallecimiento durante la madrugada del lunes a través de Instagram, después de comunicarse con la familia del creador de contenido.

De acuerdo con la información preliminar difundida sobre el caso, el reporte recibido por las autoridades alrededor de las 19:30 horas apuntó a un probable suicidio. Sin embargo, la causa del fallecimiento permanecía pendiente de confirmación pericial, por lo que no debe presentarse como un hecho definitivo.

El 19 de octubre escribió: “Los días simplemente no mejoran”.

Asimismo, su última transmisión en Kick llevó por título “Terminando Elden Ring DLC por fin puedo descansar” y registró alrededor de 9 mil 400 visualizaciones.

Estos mensajes cobraron relevancia después de conocerse la noticia de su muerte, aunque por sí solos no permiten establecer las circunstancias ni las causas de lo ocurrido.

Foto: Instagram elkomanche

“El bullying a cualquier escala no es un juego”, escribió en sus historias de Instagram.

Las reacciones han puesto nuevamente sobre la mesa la importancia de hablar de salud mental y de las consecuencias del acoso digital. Mientras familiares, amigos y seguidores recuerdan el legado de Komanche, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer su fallecimiento.