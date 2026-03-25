Así nació la romántica historia entre Dylan Sprouse, ex de Miley Cyrus, y Barbara Palvin

Las historias de amor que surgen en la industria del entretenimiento no siempre siguen un guion predecible. Algunas comienzan con encuentros fugaces, otras con coincidencias inesperadas.

En el caso de Dylan Sprouse, su vida personal ha captado la atención por distintas etapas: desde un romance juvenil con Miley Cyrus hasta la relación que hoy mantiene con la modelo Barbara Palvin, una de las más estables del medio.

La historia de amor entre Dylan Sprouse, ex de Miley Cyrus, y Barbara Palvin Instagram: @dylansprouse

El romance juvenil de Dylan Sprouse con Miley Cyrus

El actor Dylan Sprouse volvió a ser tema de conversación luego de que Miley Cyrus recordara algunos momentos de su etapa en Disney Channel, en el marco de contenidos especiales relacionados con Hannah Montana.

Entre las anécdotas que salieron a la luz, destacó el breve romance que ambos tuvieron durante su adolescencia. Años atrás, el propio Sprouse habló del tema en una entrevista con Jimmy Kimmel, donde explicó que la relación surgió cuando eran niños.

Creo que nos conocimos en su set de filmación y entonces salimos. Después nos topamos con Nick, entonces todo se terminó (...) éramos unos niños que se conocieron en un set a sus 12 años, no hubo drama.

Aunque fue una relación corta, el vínculo volvió a generar interés debido a la vigencia mediática de Cyrus y la nostalgia que despiertan las producciones de Disney de aquella época.

La historia de amor entre Dylan Sprouse, ex de Miley Cyrus, y Barbara Palvin Instagram: @dylansprouse

¿Quién es Barbara Palvin, la esposa de Dylan Sprouse?

Barbara Palvin nació en Budapest, Hungría, y desde joven destacó en la industria del modelaje. Su carrera comenzó tras ser descubierta en su adolescencia, lo que la llevó a trabajar con firmas internacionales y a posicionarse como una figura constante en pasarelas y campañas.

Uno de los momentos más importantes en su trayectoria llegó al integrarse como ángel de Victoria's Secret, lo que consolidó su presencia a nivel global.

Además de su carrera en la moda, Palvin ha participado en proyectos audiovisuales y mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida profesional y personal.

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Así comenzó la historia de amor entre Dylan Sprouse y Barbara Palvin

La historia de amor entre Dylan Sprouse y Barbara Palvin comenzó en 2017, durante una fiesta posterior a la Met Gala. Aunque el encuentro fue breve, marcó el inicio de una conexión que tardaría en desarrollarse.

Después de conocerse, Sprouse decidió escribirle a la modelo a través de redes sociales. El mensaje no obtuvo respuesta inmediata. Palvin explicó en entrevistas que en ese momento atravesaba una etapa personal distinta y prefirió no contestar.

Meses después, la modelo retomó la conversación. Ese intercambio abrió la puerta para que ambos se conocieran mejor. La relación avanzó y, en 2018, hicieron oficial su noviazgo.

Desde entonces, la pareja ha compartido momentos clave de su historia, como viajes, eventos y proyectos en conjunto. A diferencia de otras relaciones en el medio, han mantenido una dinámica discreta, con pocas declaraciones públicas y sin polémicas constantes.

La historia de amor entre Dylan Sprouse, ex de Miley Cyrus, y Barbara Palvin Instagram: @dylansprouse

De un romance con Miley Cyrus a un matrimonio estable

Antes de consolidar su relación con Palvin, Dylan Sprouse tuvo otras experiencias sentimentales, pero ninguna con la estabilidad que hoy lo caracteriza.

Con el paso del tiempo, el actor optó por mantener su vida privada lejos de la exposición excesiva. Su relación con Barbara Palvin se convirtió en una de las más sólidas dentro del entretenimiento, en contraste con otros vínculos que suelen ser breves o mediáticos.

La boda de Dylan Sprouse y Barbara Palvin

En 2023, la pareja decidió dar un paso importante al casarse en Hungría, país natal de la modelo. La ceremonia se llevó a cabo en un entorno íntimo, con la presencia de familiares y amigos cercanos.

El evento incluyó elementos tradicionales del país, lo que aportó un significado especial al enlace. Las imágenes de la boda circularon rápidamente en redes sociales y confirmaron la estabilidad de la relación.

La historia de amor entre Dylan Sprouse, ex de Miley Cyrus, y Barbara Palvin Instagram: @dylansprouse

¿Qué hacen actualmente Dylan Sprouse y Barbara Palvin?

En la actualidad, Dylan Sprouse continúa su carrera como actor y empresario. Ha participado en producciones cinematográficas y también se ha enfocado en proyectos fuera de Hollywood, incluyendo negocios propios.

Por su parte, Barbara Palvin sigue activa en la industria de la moda, en campañas internacionales, pasarelas y colaboraciones con distintas marcas.

Ambos también han trabajado juntos en campañas publicitarias, lo que ha fortalecido su presencia como pareja dentro del ámbito profesional.

De un mensaje ignorado a una relación sólida en Hollywood

La historia de Barbara Palvin y Dylan Sprouse muestra cómo una interacción sencilla en redes sociales puede evolucionar con el tiempo.

Lo que comenzó con un mensaje sin respuesta terminó por convertirse en una relación estable, basada en la constancia y la compatibilidad. Ambos han construido una vida en común sin recurrir a la exposición constante.

La trayectoria sentimental de Dylan Sprouse refleja distintas etapas dentro de la industria del entretenimiento, desde romances juveniles hasta una relación consolidada. Su historia con Barbara Palvin muestra una evolución marcada por la estabilidad, la discreción y el desarrollo profesional de ambos, elementos que han definido su presencia actual dentro del medio.