El esperado debut de Marina de Tavira en Cannes ocurre con "Siempre soy tu animal materno"

La actriz mexicana Marina de Tavira tuvo un debut de ensueño en el Festival de Cannes con Siempre soy tu animal materno, película dirigida por la costarricense Valentina Maurel que ayer se proyectó dentro de la sección Una Cierta Mirada del certamen galo.

Estoy muy feliz, emocionada, orgullosa, conmovida y agradecida con mi directora y con estas compañeras divinas, pero también estoy muy agradecida de que me hayan invitado a esta película que representa a Latinoamérica.

"Es mi primer Festival de Cannes y es una locura, ¡vaya festival!", compartió la intérprete al salir de la Sala Debussy, donde el equipo de la cinta recibió una ovación que se extendió durante tres o cuatro minutos.

La deuda pendiente de Cannes con Marina de Tavira

El certamen francés tenía una deuda pendiente con la actriz mexicana desde hace casi 10 años, luego de que en 2018 la película de Cuarón fuera retirada de la competencia por la Palma de Oro tras una serie de desencuentros entre los organizadores del festival y Netflix, que prohibió que sus películas se presentaran en el que es considerado el festival más prestigioso del mundo.

Al final, la película se estrenó en la Muestra de Venecia, donde fue premiada con el León de Oro y comenzó su camino rumbo al Oscar, donde consiguió tres de los 10 galardones a los que estuvo nominada.

Marina de Tavira AFP

Una historia sobre la familia y la maternidad

Marina de Tavira, quien estuvo acompañada en la sala por su pareja Diego Luna, se mostró sorprendida por la emotividad que transmite el largometraje, que narra la historia de Elsa, una joven que regresa a Costa Rica tras concluir sus estudios en Europa para descubrir a su hermana Amalia sumida en el ocio, enredada en creencias esotéricas y rodeada de amistades peligrosas.

Aunque intenta advertir de la situación a sus padres divorciados (Marina de Tavira y Reinaldo Amien), estos siguen absortos en prioridades que parecen banales, aunque en el fondo todos están unidos por el vínculo inquebrantable que significa la familia.

“Las historias femeninas deben ser contadas por mujeres”

"Es la primera vez que veo la cinta y estoy muy conmovida por mis chicas, mis hijas hermosas en esta historia, que además son hermosas actrices", externó la actriz nominada al Oscar por su trabajo en Roma, quien agradeció que ahora las historias femeninas sean finalmente contadas por mujeres.

Me encanta la mirada femenina, porque hay una comprensión de algo muy íntimo que a veces es difícil de transmitir. Y eso viene de que la directora (Valentina Maurel) es mamá, entonces entiende lo que es ser hija, ser hermana y ser madre.

Siempre soy tu animal materno, aseguró, es una película que trata sobre las distintas formas de maternar: desde la hija, la hermana y desde la madre, por supuesto.

Marina de Tavira habla sobre los personajes de mamá

Me conmovió mucho la sensación de la maternidad en ese momento en el que tienes que dejar ir y desprenderte (de los hijos). Es una nueva exploración que no me había tocado y ahora, al ver la película, debo decir que sí me conmovió, la verdad.

Añadió que cada vez es más frecuente que le ofrezcan personajes de mamá, algo que, lejos de molestarle, le parece intrigante y desafiante, pues considera que "la maternidad es tan infinita que igualmente existen infinitas posibilidades" para abordarla.

Mariangel Villegas, Mexican actress Marina de Tavira, French-Costa Rican director and screenwriter Valentina Maurel and Costa Rican actress Daniela Marin Navarro pose during a photocall of the film "Siempre Soy Tu Animal Materno" (Forever Your Maternal Animal) at the 79th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France on May 16, 2026. (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP) AFP

Una producción internacional con sello latinoamericano

Aunque la cinta se rodó en Costa Rica y está hablada en español, el financiamiento proviene de Bélgica, Francia y, en una parte minoritaria, de México a través de la compañía Pimienta Films, de Nicolás Celis, reconocido productor mexicano que ha participado en producciones como Roma, de Alfonso Cuarón; Emilia Pérez, de Jacques Audiard; Perdidos en la noche, de Amat Escalante, y México 86, de Gabriel Ripstein, que llegará a Netflix una semana antes del inicio del Mundial de Futbol.