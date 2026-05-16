Así se vivió el Tecate Emblema 2026: lluvia, pop y una noche llena de euforia

La Ciudad de México y su clima cambiante. Asistir a un festival de música es todo un reto físico, aparte del económico: aguantar horas de sol y, más tarde, mojarse bajo la lluvia. Pero a los fans más fieles eso no los detiene.

Y aunque a Cazzu tampoco la detuvo, sí la retrasó 20 minutos de la hora en la que estaba programada, pese a que sus seguidores la esperaban bajo la fuerte lluvia que se soltó justo cuando estaba por comenzar su show.

Cuando finalmente salió la argentina, los fans la recibieron con una fuerte bulla y cantando sus rolas a todo pulmón, como Mucha Data.

Este escenario ha escuchado todas mis facetas, desde mi reguetón hasta un poco de trap. Esta vez me toca volver a un festival después de mucho tiempo; siempre es un placer y muy cálido, expresó la cantante para presentar Me Tocó Perder, un tema de su último disco Latinaje, que es un recorrido por distintos ritmos.

Además, fue la canción en la que su bailarín Tito la acompañó en el escenario para dar una muestra de cómo se baila el tango.

Cazzu puso a brincar al público

Cuando era adolescente también me gustaban los Jonas un poco, porque yo soy una chica de metal. Y sé que estamos aquí para cantar canciones románticas, pero ahora la indicación es brincar, dijo la "Nena Trampa" antes de interpretar Brinca, y todos obedecieron.

Una de las más coreadas fue Nada, y hasta Selena Quintanilla se hizo presente, pues Julieta cantó Si una vez y los asistentes aprovecharon para bailar con sus parejas.

Finalmente, la argentina se despidió con No te deseo mal, confirmando una vez más que es la jefa del escenario.

Tecate Emblema 2026 Daniel Betanzos

Bruses y Orville Peck también brillaron

El Tecate Emblema tiene los escenarios ideales para escuchar tanto a talentos emergentes como a bandas de talla mundial. Tan probable era escuchar country con Orville Peck en un escenario, como caminar unos metros y encontrarse con el estilo alternativo de Bruses, quien tenía el Dream Stage a tope.

Además, a esa hora comenzó a llover y varios aprovecharon para refugiarse en el escenario techado.

La tijuanense de 28 años no sabe ser discreta y es auténtica en cada momento, así que no desaprovechó la oportunidad para desinhibirse y cantar solo en pezoneras durante un rato, bajo su discurso liberal de que todos somos iguales y venimos al mundo desnudos y libres.

Después volvió a ponerse su chaqueta roja para darle la bienvenida a Elsa y Elmar y cantar ¿Qué voy a hacer conmigo?, para seguir con Está bien estar mal y recordarle a su público que todos pasamos por momentos difíciles, pero no debemos rendirnos.

Tecate Emblema 2026 Daniel Betanzos

Por su lado, Orville Peck en el escenario principal reunía a unos cuantos fans o, al menos, entretenía a quienes ya esperaban a Cazzu.

Orville no pasa desapercibido. Incluso quienes no lo conocían y pasaban frente al escenario se detenían curiosos a escucharlo un rato. Porque claro, ¿qué tan seguido ves a un vaquero misterioso con sombrero y antifaz? Eso llama la atención y termina atrapándote con éxitos como Conquer Heart y Bronco.

Ivana y la música “chill” del festival

La musiquita chill sonaba desde temprano en el Dream Stage y, aunque no reunió tanta gente, sus fieles fans respaldaron a Ivana, quien salió con un look muy sencillo pero lindo: un vestido negro y una copa de vino en la mano que degustó durante su presentación.

Ahí interpretó temas como Recuerdos que torturan y Quédate.

Ni la lluvia movió a los fans

Veinte minutos faltaban para que Cazzu se apoderara del escenario principal cuando la lluvia se dejó venir.

Momentos antes, unas cuantas gotas cayeron sobre la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, pero seguramente nadie imaginaba lo que vendría.

Aunque duró apenas unos 10 minutos, la lluvia parecía una venganza de Tláloc por el calor que se ha sentido en los últimos días y quizá quería que todos nadaran como ajolotes.

La gente corrió a resguardarse bajo las carpas, los estrechos techos de los espacios que vendían bebidas o incluso debajo de los árboles, sin temor a que un rayo les cayera.

Tecate Emblema 2026 Daniel Betanzos

Los más precavidos sacaron sus paraguas, impermeables o las capas de plástico que compraron a la entrada por la módica cantidad de 50 pesitos. Ya no hay de a 10.

Mika calienta la noche con puro pop

Más tarde, poco después de las 21:00 horas, Mika logró calentar la noche gracias a su música y temas llenos de pop, rock y dance.

Y con sus primeras palabras en español, el originario de Líbano se echó al público a la bolsa.

Hace mucho que he querido dar un show en el que solo hable español. He estudiado durante casi un año y medio y esta noche me gustaría intentarlo. Sigo cometiendo errores, pero menos. Antes de empezar me gustaría hacer una pregunta: ‘¿Me pueden regresar la fe en estos tiempos modernos?’.

"¡Tengo la oportunidad de decir en español: buenas noches, Ciudad de México!", gritó para arrancar la ovación del respetable y lanzar Relax, Take It Easy.

Para la tercera rola llegó We Are Golden y aquello fue pura fiesta, gozo y éxtasis con Big Girl y otros éxitos.

Además de Popular, canción que interpreta junto a Ariana Grande y que apareció en Wicked.

Christian Chávez puso el toque rebelde

Por la tarde, y luego de las presentaciones de Anasof y Joaquina en otros escenarios, Christian Chávez llegó al Tecate Main Stage y deleitó al público reunido con temas propios y canciones con las que conquistó al mundo junto a RBD, como Sólo quédate en silencio, Tras de mí, Nuestro amor y Es así.

Tecate Emblema 2026 Daniel Betanzos

Christian también aprovechó la tarima del Tecate Emblema para destacar que gracias a personas que fueron atacadas en el pasado por su orientación sexual o identidad de género, “nosotros podemos estar aquí”, dijo.

Y fue así como dio paso a Libertad y cerró su bloque con una versión de ¿A quién le importa?, original de Alaska y Dinarama, acompañado por varias drag queens con quienes le puso fuego al escenario.