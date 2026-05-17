Frentes Políticos / 17 de mayo de 2026

1. Terror. Mientras México contabiliza 92 capos enviados a EU como trofeos de cooperación, el Departamento de Justicia afina otra puntería, los expedientes con mayor pólvora apuntan a quienes juraron combatir a los cárteles desde una oficina pública. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, ya figura en esa ruta, acompañado por Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública estatal y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas. Todd Blanche, fiscal general adjunto de EU, anticipó que vendrán más. Terrance Cole, administrador de la DEA, lo resumió ante el Congreso, esto apenas arranca. ¿Razones? Los funcionarios cargan el agravante.

2. Soluciones. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, dio por atendido el desplazamiento de 120 personas en Chilapa con un repertorio de cobertores y generadores de luz. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, encabezó un centro de mando respaldado por cientos de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía estatal. La logística es amplia; la pacificación, esquiva. Los pobladores de Alcozacán y Coatzingo rechazaron ir a un albergue y optaron por quedarse donde Los Ardillos y Los Tlacos siguen marcando el territorio. El Estado llega con convoyes y boletines. Y cabalmente cumple su parte.

3. Rebasados. Mientras Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, concentra al árbitro en sus propias turbulencias, la consejera Carla Humphrey advierte que la elección intermedia de 2027 llegará sin reglas para contener el uso de inteligencia artificial en campañas. Deepfakes, voces clonadas y videos fabricados circularán sin obligación de revelar su origen, porque el Congreso dejó dormir las iniciativas y los partidos prefieren el vacío normativo. El riesgo no es técnico, es político: una mentira bien editada puede generar más que un debate. El instituto ve venir la avalancha, pero aún discute dónde poner la cinta amarilla.

4. Resistencia. El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la CDMX, Héctor Díaz-Polanco, prolonga una salida que dentro del partido se da por resuelta. La demora coincide con el cierre de la fiscalización del ejercicio anterior y con versiones sobre un presunto manejo irregular de recursos en viáticos. El veterano ideólogo, cuya pasividad territorial y radicalismo fracturaron puentes con grupos de la capital, repite la fórmula que hizo célebre Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de la SEP: aferrarse al escritorio. Cuando el relevo se retrasa, no siempre es por convicción. A veces es por contabilidad.

5. Ejemplo. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, colocó la primera piedra del Morebús con el aval de la presidenta Claudia Sheinbaum y una bolsa de 2 mil 193 mdp compartida con la Federación: Banobras aporta casi la mitad; el estado cubre el resto bajo la promesa de deuda cero, fórmula que en el discurso suena impecable, aunque siempre exige lupa. La ruta de 14.65 kilómetros pretende modernizar Morelia y ofrecer traslados más ágiles. El proyecto es símbolo de orden financiero y justicia social. Ahora falta lo de siempre: que el concreto avance al mismo ritmo que la propaganda