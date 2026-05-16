Verónica Castro se hiperventila tras caos con reporteros en teatro de CDMX

Verónica Castro vivió un momento complicado durante su llegada al Foro Cultural Chapultepec, en la Ciudad de México, luego de ser rodeada por reporteros y camarógrafos que buscaban declaraciones e imágenes de la actriz.

La actriz lució visiblemente afectada por la presión del momento e, incluso, algunos presentes señalaron que comenzó a hiperventilar mientras intentaba ingresar al teatro.

Ilustración / DALL-E

Verónica Castro se hiperventila tras encuentro con la prensa a su llegada al teatro

El incidente ocurrió cuando la actriz llegó a una función de la obra “No te vayas sin decir adiós”, realizada en el Foro Cultural Chapultepec de la Ciudad de México, sitio al que acudieron diversas figuras del espectáculo.

A su llegada, Verónica Castro fue rodeada por decenas de reporteros que intentaron acercarse a ella con el objetivo de obtener declaraciones y fotografías. La situación se salió de control debido a los empujones y la presión de los medios presentes en el lugar.

Ante este escenario, Verónica Castro habría presentado un episodio de hiperventilación, situación que generó preocupación inmediata entre los asistentes y sus seguidores.

Verónica Castro se hiperventila tras encuentro con la prensa a su llegada al teatro Captura de pantalla

Cabe señalar que, hasta el momento, no existe información de que la también conductora haya requerido atención médica de emergencia; sin embargo, las imágenes causaron una fuerte impresión por el estado en el que se encontraba la actriz.

Verónica Castro fue resguardada por su equipo de seguridad

Tras varios minutos de tensión, elementos de seguridad ayudaron a la actriz a resguardarse momentáneamente mientras despejaban la entrada del recinto.

En los videos difundidos en redes sociales se observa al personal de seguridad intentar retirar a la actriz de entre las cámaras y micrófonos para protegerla de la multitud. Incluso, algunos asistentes pidieron espacio para que la famosa pudiera respirar y avanzar sin complicaciones hacia el interior del teatro.

A pesar del momento caótico, la actriz pudo ingresar a la función de teatro y cumplir su compromiso de develar la placa de las 300 representaciones de la obra No Te Vayas Sin Decir Adiós.

¿Por qué Veronica Castro está enojada con su hijo, Cristian Castro?

La molestia entre Verónica Castro y Cristian Castro habría comenzado luego de que la actriz confirmara públicamente el supuesto romance de su hijo con Victoria Künhe.

Sin embargo, el cantante negó la relación y aseguró que solo eran amigos, situación que incomodó a Verónica porque consideró que la dejó mal frente a la familia de la empresaria, con quienes mantiene una amistad desde hace años.

Además, la conductora expresó su enojo por la poca comunicación que tiene con Cristian, al revelar que ni siquiera la llamó para felicitarla el Día de las Madres en una entrevista para el programa Ventaneando.

No me ha hablado por teléfono. No me habló el Día de las Madres. Mandó unas pi… florecitas, que se las meta donde ya sabe. Estoy enojada, quedo como idiota. En todos lados dice: ‘Quiero a mi mamá cerca’ y yo de: ‘ay, qué hijo divino’ y, a la hora de la hora, no tenemos contacto, ¿qué nos pasó?.

En este contexto, la prensa querí obtener más imformación, sin embargo el episodio se salió de control y generó preocupación entre seguidores y asistentes, quienes mostraron su apoyo a Verónica Castro en redes sociales tras las imágenes difundidas desde el recinto.

Hasta ahora, la actriz no ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido durante su llegada al teatro.