¡Hannah Montana no fue una etapa! Miley Cyrus celebra hoy los 20 años con un especial en Disney+

Ser fan de Hannah Montana nunca fue una etapa para la generación que creció viendo las series originales de Disney Channel. Y si alguien lo duda, basta saber que Miley ama tanto a Hannah como nosotros y decidió interpretar una vez más a su personaje para el especial del 20 aniversario de la serie pero sin peluca, ¿Qué? ¡¿Cómo dices que dijiste?! ¡Si! ahora lo hizo con su cabello teñido en ese rubio icónico y flequillo.

Montones de treintañeros esperaron ansiosos el especial que ya puede verse a través de Disney+ y Hulu. Hannah Montana 20 aniversario: One night only, tiene una duración aproximada de tres horas, cuenta con material inédito, una nueva canción, entrevistas, una hora de concierto y la participación especial de Selena Gomez dando vida una vez más a Mikayla, enemiga de Hannah. Además, este especial está lleno de nostalgia y pensado para los fans, pues recrearon la casa de los Stewart y el icónico clóset de Hannah.

Best of Both Worlds

Hannah Montana fue mucho más que una serie que trataba de una adolescente llevando una doble identidad. Del 2006 a 2011 fue la joya del imperio Disney Channel, pero ¿por qué los adolescentes de ese entonces conectaron tanto con esta temática? La psicóloga Amaranta Juvenal, egresada de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, explica en entrevista para Excélsior los colaterales de la serie, su legado y cómo la actriz y cantante logró superar su éxito:

“Lo que hace tan atractiva la historia es que funciona como un espejo de la juventud. Al final del día, todos pasamos por esa sensación, en esa etapa tenemos una versión que mostramos en la escuela para que nos acepten y otra que solo sale cuando estamos en confianza. Ver a un personaje luchando por equilibrar ambas partes ayuda a que los adolescentes se sientan validados y que su confusión es normal”, dijo vía Zoom.

Ordinary Girl

Sin embargo, para Miley Cyrus y muchas otras estrellas adolescentes fue muy difícil separar su identidad de la de su personaje. “Se encuentran en una etapa de la construcción del autoconcepto. Y si no se conocen a sí mismos su identidad puede quedar atrapada por un personaje y llegar a un punto donde su valor como personas se mezcla con su éxito comercial. Se convencen de que, si no son ese personaje, no son nadie y pueden crecer buscando la aprobación de millones de extraños antes de siquiera aprender a aceptarse a sí mismos.” explica la especialista.

La actriz regresó a su hermoso e interminable guardarropa. Disney

Lo cual coincide con lo que Miley declaró para Variety:

A veces resultaba incómodo verme reflejada como una adolescente que atravesaba diferentes fases y etapas, pero eso fue lo que me ayudó a conectar con los chicos que me veían desde casa” declaró “Creo que creé el personaje de Miley Cyrus para protegerme, para poder tener a la Miley que soy en la intimidad. Pero a medida que he ido creciendo, he logrado integrar lo que me gusta de todas ellas en una sola persona”, complementó respecto a su situación actual

Let’s get crazy

Pese a que ahora Miley está sobria, sanada y estable, la cantante formó parte de las estrellas Disney que luchan por quitarse la imagen idealizada que crean mientras son parte de la compañía. Su primer escándalo fue cuando posó para la revista Vanity Fair a los 15 años sólo con una sábana. A los 18 se filtraron fotografías de ella fumando de una pipa de agua, posando con un pastel en forma de pene, entre otras situaciones similares.

No me sorprende haber tenido mis experiencias con las drogas y el alcohol, estaba tan acostumbrada a vivir en las nubes que creo que nunca aprendí a bajar de ahí” comenta la actriz en una entrevista.

Pero, ¿por qué es constante esa actitud en las estrellas adolescentes?

Llegar a la fama siendo tan chico es una carga emocional muy pesada, se encuentran en rutinas muy exigentes, entre castings, grabaciones y giras, que muchas veces sobrepasan su madurez biológica y emocional” explica Amaranta Juvenal “Su autoestima se vuelve muy frágil, porque su imagen está expuesta todo el tiempo al juicio de los demás, para ellos es aún más difícil construir una identidad sana cuando sienten que su valor depende de cómo se ven. Esos cambios de actitud, aunque parezcan exagerados, en realidad son un proceso de independencia que, aunque sea sano y necesario, suele ser increíblemente estresante para ellos, es un choque constante entre su yo real y el personaje al que están conectados desde niños para por fin tomar el control de su propia imagen”, agrega.

Habrá una nueva canción durante las tres horas que dura el especial. Disney

Butterfly, fly away

La presencia de los padres durante esta etapa de los artistas es fundamental, y Miley siempre estuvo acompañada en el set por su padre Billy Ray, cantante y compositor de música country, quien también formó parte de la serie, rodó 99 capítulos en los que interpretó al padre y representante de Miley/ Hannah.

Por su parte, su madre Tish, aunque no formó parte de la serie y sólo tuvo algunos cameos, también apoyó siempre a Miley, incluso tiene en la espalda tatuada parte de la letra de The Climb, canción que formó parte del soundtrack de Hannah Montana la película, estrenada en 2009. Y ahora, en el especial también tomó su parte como productora ejecutiva.

Lo ideal es que los menores cuenten siempre con este acompañamiento, ya que las figuras paternas son el anclaje con la realidad y un espacio de seguridad donde el niño pueda alejarse del personaje. Los padres son quienes tienen la capacidad de validar al hijo por quién es, y no por su valor como celebridad”, explica Juvenal.

Pese a la excelente relación que Miley sostuvo con su padre casi toda su vida, hubo un distanciamiento entre ellos en 2022 cuando sus padres se divorciaron, y fue apenas en 2025 cuando Miley abrió su corazón de nuevo a Billy Ray al escribirle la canción Secrets, del disco Something Beatiful. Ray lloró al oírla y posteó en Instagram: “Una gran canción puede hacer más por el alma que un millón de sesiones de terapia”. Ahora se les ve juntos y bailando en la sala de estar de los Stewart en el especial de 20 años.

La mamá de Miley Cyrus es productora ejecutiva en el nuevo especial de aniversario. Disney

The Climb

La última gira Miley fue en 2014 con Bangerz, y aunque a muchos nos encantaría una de Hannah Montana, eso ya no parece posible. “Echo de menos los conciertos en directo y me encantan. Pero estar de gira seis meses al año, lejos de mi familia, de mi normalidad y de mi rutina, simplemente no es lo mejor para mí”. expresa la cantante para Variety, justificando que desde el 2014 sólo ha tenido presentaciones esporádicas en festivales, premiaciones y conciertos privados.

Después de dos décadas de construcción, Miley afirma “tengo absolutamente todo lo que quiero. Mi relación es privada, mi negocio es exitoso y puedo disfrutar de las pequeñas cosas que la gente da por sentadas, como despertarme en mi propia cama y alimentar a mis perros”.

“Muchos artistas sienten que para convertirse en la siguiente versión de sí mismos, tienen que dejar algo atrás .Pero yo prefiero ser como un precioso tapiz de retazos. Prefiero tomar cada pequeño fragmento de todo lo que he sido y crear un mosaico de quién soy ahora, sin desechar nada de ese pasado, sino permitiendo que me acompañe”. reflexiona la cantante y actriz. “Ahora, con la mente despejada, puedo tener compasión y comprensión hacia mí misma. El arrepentimiento es cosa del pasado y no tiene sentido”, afirma Miley segura de que no cambiaría nada de su camino transitado hasta ahora, pues eso la hace especial y única a sus 33 años.

La actriz replicó el final de la serie original emitida por Disney Channel. Disney

Aunque el camino no ha sido fácil, claramente hoy Miley no es la misma adolescente que dio vida a Hannah Montana, se siente una más madura, centrada y que no se arrepiente de cada paso dado.