Miley Cyrus revela un romance inesperado en su era de Hannah Montana

Lo que durante años fue un rumor entre fans de Disney Channel, hoy es una realidad confirmada. Miley Cyrus sorprendió al revelar uno de los secretos mejor guardados de su adolescencia: tuvo un breve romance con Dylan Sprouse, en plena época dorada de la televisión juvenil.

Miley Cyrus habla de quién le gustaba en Hanna Montana

Durante el especial por el 20 aniversario de Hannah Montana, Miley Cyrus sorprendió al confirmar uno de los rumores más comentados de su adolescencia: sí tuvo un romance con Dylan Sprouse.

La cantante confirma que Dylan Sprouse fue su novio en Disney Channel. IG disneyplus

Durante años, los seguidores de la llamada “era Disney” especularon sobre las relaciones entre sus estrellas favoritas. Sin embargo, muchas de esas historias quedaron en el terreno del rumor… hasta ahora. En medio de anécdotas, risas y recuerdos, Miley decidió hablar sin filtros sobre su pasado sentimental, dejando claro que Dylan no solo fue un crush, sino su novio.

Dylan era mi novio, era el más lindo”, confesó con naturalidad, provocando una ola de reacciones en redes sociales.

La relación surgió durante sus años como estrellas juveniles. IMDb

La revelación no solo confirmó lo que durante años fue un misterio, sino que también aportó un toque entrañable a esa etapa en la que ambos comenzaban a construir sus carreras frente a las cámaras.

Miley Cyrus habla de su relación con Dylan Sprouse

El romance habría surgido cuando ambos formaban parte del universo Disney. Mientras Miley brillaba como protagonista de Hannah Montana, Dylan conquistaba al público junto a su hermano en Zack y Cody: Gemelos en acción. Compartían eventos, sets y experiencias similares, lo que facilitó su cercanía.

Cyrus recuerda con cariño sus citas y momentos juntos. IG mileycyrus / dylansprouse

Según relató la propia Miley, su historia con Dylan estuvo marcada por la inocencia de la juventud. Recordó, por ejemplo, cómo el padre de los hermanos Sprouse los llevaba a comer sushi, en lo que describió como momentos divertidos y especiales. Incluso bromeó sobre lo mucho que disfrutaba esas salidas, ya que a veces también se sumaba Cole Sprouse.

¿Por qué terminaron Miley Cyrus y Dylan Sprouse?

Sin embargo, como muchas historias adolescentes, el romance fue breve. Y aquí es donde entra otro nombre clave del universo Disney: Nick Jonas. El propio Dylan ha contado en tono humorístico que su relación con Miley terminó casi tan rápido como comenzó… y que Nick tuvo mucho que ver.

Estábamos saliendo y de pronto apareció Nick Jonas… y ahí se acabó todo”, bromeó en una entrevista pasada.

Dylan Sprouse ya había contado la historia con humor en el pasado. IG dylansprouse

Lejos de cualquier drama, ambos han recordado ese episodio como una anécdota divertida de su infancia.

¿Cuál es la historia de Miley Cyrus y Nick Jonas?

Tras ese breve capítulo con Dylan, Miley inició una relación mucho más mediática con Nick Jonas. Lo que los fans bautizaron como “Niley” se convirtió en una de las parejas más icónicas de Disney Channel en su momento. Su historia, que duró cerca de dos años, estuvo marcada por la intensidad de crecer bajo los reflectores.

La propia Miley ha reconocido en distintas ocasiones que esa relación fue significativa en su vida, incluso inspirando canciones como “7 Things”. Por su parte, Nick también dejó ver en su música el impacto emocional de aquella etapa.

El especial de aniversario destapa secretos de la época dorada de Disney. IMDb

A pesar de los altibajos, el paso del tiempo ha permitido que todos miren atrás con madurez. Hoy, tanto Miley como Dylan y Nick han seguido caminos muy distintos, pero conservan el cariño por esos años que marcaron a toda una generación.

Actualmente, Miley Cyrus continúa consolidándose como una de las artistas más influyentes de la industria musical, mientras que Dylan Sprouse ha construido una carrera más discreta y estable, incluso formando una familia. Por su parte, Nick Jonas sigue brillando en la música y el entretenimiento.