Muere Seela Sella, voz de la bruja de Blancanieves y Yzma, a los 89 años

Seela Sella, una de las actrices más reconocidas de Finlandia y voz finlandesa de personajes de Disney como la bruja de Blancanieves y los siete enanitos, Yzma de Las locuras del emperador y la madrastra de Cenicienta, murió a los 89 años, después de una trayectoria que se extendió durante casi siete décadas.

La televisión pública finlandesa Yle confirmó su muerte y la recordó como una de las actrices más queridas del país, con una carrera que pasó por teatro, cine, televisión, radio y doblaje.

Sella había revelado durante la primavera de 2026 que padecía cáncer de faringe y tuvo que cancelar diferentes compromisos profesionales. En junio llegó a informar que el cáncer había sido superado, pero en septiembre explicó que la enfermedad había regresado y fue ingresada a cuidados paliativos.

¿Quién fue Seela Sella?

Seela Maini Marjatta Sella nació el 30 de diciembre de 1936 en Tampere, Finlandia, y desde niña tuvo interés por las artes escénicas.

Estudió en la Escuela Finlandesa de Teatro entre 1957 y 1959 y consiguió su primer contrato profesional ese mismo año en el Teatro Municipal de Hämeenlinna. Posteriormente trabajó en instituciones como el Teatro Municipal de Turku, Intimiteatteri, el Radioteatro de Yle y el Teatro Nacional de Finlandia.

Su carrera terminó extendiéndose a lo largo de ocho décadas distintas, desde sus primeras apariciones profesionales a finales de los años 50 hasta sus últimos trabajos en 2026.

A lo largo de ese periodo acumuló más de 400 personajes en escenarios, películas, producciones televisivas y radio.

Uno de sus rasgos más reconocidos fue su capacidad para interpretar personajes muy diferentes entre sí, incluso atravesando edades, clases sociales y géneros.

Blancanieves Disney

En 2020 llamó especialmente la atención al interpretar a Adolf Hitler en la obra Hitler ja blondi, un personaje que la propia Sella describió como uno de los papeles que había deseado realizar.

Seela Sella también fue voz de varios personajes de Disney

Fuera de Finlandia, parte de su trabajo puede resultar menos conocido porque ocurrió dentro del doblaje finlandés de películas de Disney.

En la versión finlandesa de Blancanieves y los siete enanitos, Sella prestó su voz a la bruja, mientras que la reina fue interpretada por otra actriz.

También interpretó a la temible Lady Tremaine, madrastra de Cenicienta, en el doblaje finlandés de Cenicienta.

Otro de sus papeles más reconocibles fue Yzma, la excéntrica villana de Las locuras del emperador, personaje al que también volvió a interpretar dentro de producciones posteriores de la franquicia.

Yzma, la villana de Las Locuras del Emperador Disney

En Mulán dio voz a la abuela Fa, mientras que en Bichos: Una aventura en miniatura interpretó a la Reina.

Su trabajo dentro del doblaje permitió que varias generaciones de niños finlandeses crecieran escuchándola incluso sin conocer su extensa carrera teatral.

Seela Sella ganó dos premios Jussi

En 1985 recibió el Premio Jussi como Mejor Actriz de Reparto por Yksinpuhelu. Más de dos décadas después volvió a ganar en esa categoría gracias a su interpretación en Kalteva torni.

Los Jussi son los principales premios de la industria cinematográfica de Finlandia y se entregan desde 1944.

La actriz recibió además la Medalla Pro Finlandia en 1993, una de las principales distinciones culturales del país, y en 2009 obtuvo el Premio Estatal de Artes Escénicas por su extensa trayectoria.

En 2019 fue nombrada además doctora honoris causa en artes teatrales por la Universidad de las Artes de Helsinki.

Regresó al teatro después de enfrentar el cáncer

En abril anunció que debía cancelar compromisos debido al cáncer de faringe, pero en junio comunicó que el tratamiento había dado resultados positivos y que estaba preparando su regreso a los escenarios.

Finalmente volvió a actuar el 4 de agosto durante el Tampere Theatre Festival, donde participó junto a Esko Roine en la producción Rakkauskirjeitä, versión finlandesa de Love Letters.

Apenas unas semanas después tuvo que regresar al hospital. En septiembre confirmó que la enfermedad había reaparecido y que se encontraba bajo cuidados paliativos destinados a controlar los síntomas y preservar su calidad de vida. Murió el 28 de septiembre en un hospital.

Seela Sella fue sepultada un día después de morir

Sella fue enterrada el martes 29 de septiembre a las 17:00 horas en el cementerio judío de Helsinki, según confirmó a medios finlandeses el actor y productor Aimo Räsänen, quien la conocía desde hacía años.

La rapidez de la ceremonia responde a la tradición judía, que procura que la sepultura ocurra lo antes posible después del fallecimiento.

Seela Sella fue sepultada un día después de morir Especial

Sella se había convertido al judaísmo en 1969, algunos años después de casarse con el actor finlandés de origen judío Elis Sella.

Sobre su tumba fueron colocadas piedras, una tradición que dentro del judaísmo representa permanencia y recuerdo.

La televisión pública finlandesa anunció además una transmisión especial este 30 de septiembre para recordar la vida y carrera de quien describió como una de las intérpretes más queridas de Finlandia.