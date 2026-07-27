Alertan por diagnóstico tardío de cáncer de cabeza y cuello; ataca más a hombres

Fumar y consumir alcohol aumentan el riesgo de padecer cáncer de cabeza y cuello, señaló Carlos Alberto Lara Gutiérrez, jefe de la Unidad de Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello de la Secretaría de Salud.

La situación se agrava debido a que más del 50 % de los casos se detectan en etapas avanzadas a través de tumores que se originan en la cavidad oral, faringe, laringe, senos paranasales, cavidad nasal y glándulas salivales.

Esto significa que el tumor ya no se limita al sitio de origen, sino que se ha diseminado hacia los ganglios linfáticos. En estos casos, la probabilidad de sobrevida se reduce a aproximadamente a 50%”

Fumar y consumir alcohol aumentan el riesgo de padecer cáncer de cabeza y cuello. Foto Ilustrativa/Cuartoscuro

Hombres son los más afectados

En el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, que se conmemora el 27 de julio, Lara Gutiérrez explicó que el 75 % de los pacientes que presentan esta patología tienen factores de riesgo como el consumo de tabaco, alcohol y la Infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Indicó que en México, se registran 20 mil casos nuevos cada año de este tipo de cáncer que impide la ventilación, la deglución, el habla, y los hombres son los más afectados.

Esta afección se manifiesta a través de un tumor, una úlcera en la boca que no sana en el transcurso de 15 días, una lesión blanquecina que sangra fácilmente y no mejora a pesar de recibir tratamiento"

“Hay dolor persistente al tragar, cambios en la voz o ronquera que dura más de unas semanas, congestión nasal crónica y sangrados nasales frecuentes”.

Por lo anterior, Lara Gutiérrez explicó que si el paciente presenta una úlcera que no responde al tratamiento entre dos o tres semanas, se debe realizar una biopsia.

Enfatizó que el diagnóstico oportuno es fundamental, ya que el retraso en la detección incrementa la probabilidad de identificar la enfermedad en fases avanzadas, lo que limita las opciones terapéuticas y empeora el pronóstico de los pacientes.