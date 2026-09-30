Primeras declaraciones de Maribel Guardia sobre la demanda a Imelda Tuñón

Maribel Guardia dio sus primeras declaraciones con respecto a la demanda que ha emprendido en contra de Imelda Garza-Tuñón, por el presunto homicidio de su hijo Julián Figueroa.

Las acciones legales de la actriz en contra de su exnuera ocurren después de que Imelda admitió, en el podcast “Mesa Cero”, haber manipulado a su psiquiatra mediante la simulación de episodios de ansiedad e insomnio para conseguir recetas médicas.

El engaño, de acuerdo con Imelda Tuñón, era con el objetivo de darle los fármacos a Julián Figueroa, debido a que los especialistas que lo atendían se negaban a prescribirle los medicamentos para conciliar el sueño.

Demanda de Maribel Guardia a Imelda Tuñón

Maribel Guardia demanda a Imelda Tuñón. @maribelguardia

Tras las polémicas declaraciones, el equipo legal de Maribel Guardia anunció que emprendería acciones legales en contra de Imelda.

De acuerdo con los dichos del abogado Alonso Beceiro, en entrevista para “Venga la alegría”, la denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México en contra de Tuñón, fue por:

Delitos contra la salud por la obtención ilícita de estupefacientes o de medicamentos controlados al engañar a médicos

Suministro de medicamentos controlados a Julián Figueroa

Posible homicidio del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian

Aunque el abogado de Maribel Guardia reconoció que no puede realizarse una autopsia a Julián porque fue cremado, mencionó que cuentan con otros elementos que podrían presentar durante la investigación.

Tenemos un certificado de causa de muerte que, ligado a todo lo demás, al tipo de medicamentos que (Imelda Garza) conseguía, que le administraba al momento en que falleció, el cuadro que estaba presentando él antes de fallecer y que ella, lejos de auxiliarlo, de pedir una ambulancia, lo que fuera, lo abandona, pueden demostrar precisamente la conducta de homicidio”, dijo.

Asimismo, el abogado señaló que están buscando demostrar que Imelda es un riesgo para su hijo José Julián, de 9 años.

Primeras declaraciones de Maribel Guardia

Maribel Guardia demanda a Imelda Tuñón. @maribelguardia

Luego de darse a conocer la demanda en contra de Tuñón, Maribel Guardia fue cuestionada por el periodista Ernesto Buitron acerca de las acciones legales emprendidas en contra de su exnuera.

Al preguntarle sobre cómo se encontraba, la actriz confesó el estado vulnerable por el que está atravesando.

Pues bien, no, no estoy bien, pidiéndole siempre a Dios que la verdad salga y que ojalá ocasione los menos daños posibles”, dijo.

En tanto, sobre la salida del país de Imelda tras darse a conocer la denuncia, Maribel se limitó a decir que no estaba tranquila y que estaba pidiéndole a Dios “que el niño esté bien”.

Asimismo, dijo confiar en su abogado y aseguró que “va por todo”.

Pues mi abogado es una persona que va por todo, me refiero que yo siempre he tenido filtros por el cariño, primero que también le tenía a la mamá de mi nieto”, confesó.

Además, dijo que no quería proceder legalmente en contra de la viuda de su hijo Julián Figueroa, pero que “no hubo remedio”.

Imelda Tuñón salió de México

Maribel Guardia demanda a Imelda Tuñón. @imetunon

Después de que Maribel Guardia presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía de la CDMX, Imelda Tuñón compartió públicamente que salió del país.

Lo anterior lo dejó ver a través de sus historias compartidas en su cuenta oficial de Instagram, en donde documentó que se encontraba en la carretera de Reynosa, Tamaulipas y escribió: “By México”.

Posteriormente, compartió otras imágenes en las que se observa que está llegando a una ciudad y también se ven letreros escritos en inglés, por lo que sus seguidores comenzaron a especular que se encontraría en Houston.

Tras ello, la famosa también publicó algunas imágenes que, según usuarios, podrían ser una indirecta de lo que se encuentra atravesando.

Si varias personas se están uniendo contra una persona, créele a la persona que está sola", se lee en un texto que compartió.

¿De qué murió Julián Figueroa?

Maribel Guardia demanda a Imelda Tuñón. @maribelguardia

Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, murió el 9 de abril de 2023 a los 27 años en la Ciudad de México. La noticia causó gran impacto en el mundo del espectáculo, pues el cantante y actor falleció de manera inesperada.

De acuerdo con la información proporcionada en su momento por Maribel Guardia, Julián fue encontrado inconsciente en su habitación. Aunque los servicios de emergencia acudieron al domicilio, ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El parte médico estableció que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, una alteración grave del ritmo cardíaco que puede provocar un paro cardiaco. La familia también informó que no se encontraron signos de violencia relacionados con su fallecimiento.

Julián Figueroa había nacido el 2 de mayo de 1995 y, además de continuar con la tradición musical de su padre, desarrolló una carrera como cantante y actor. Participó en proyectos como Por siempre Joan Sebastian, Como dice el dicho y Mi camino es amarte.